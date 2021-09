Lenyűgözően jól sikerültek a Samsung új microSD-kártyái

A Samsung bemutatja az új PRO Plus microSD és az újratervezett EVO Plus microSD kártyákat. A 2021-es kártyákkal a vállalat a felhasználók széles körének nyújt ideális megoldást, legyen szó otthoni vagy professzionális körülményekről. Az új microSD kártyák számos különböző kapacitású kivitelben, kiemelkedő olvasási és írási sebességgel, valamint időtálló kialakítással érkeznek.

Az új microSD kártyák ideálisak lehetnek mobileszközök memóriájának bővítésére és magas minőségű fotók rögzítésére, 4K Ultra HD (UHD) videók és más tartalmak kezelésére akciókamerákon és drónokon, akár extrém körülmények között is.

A legújabb Samsung microSD kártyák fejlett védelemmel rendelkeznek, kettővel több réteg tartja őket biztonságban, mint a korábbi modelleket, így képesek ellenállni a víznek, az extrém hőmérsékleteknek, a röntgensugaraknak, a kopásnak, a leejtésből adódó károknak és a mágnesességnek is.

„A hobbi-felhasználók és a szakemberek egyaránt olyan memóriakártyákat keresnek, amelyek egyszerűvé teszik az adatok mentését és előhívását, miközben biztosak lehetnek abban, hogy a legfontosabb képeik és videófájljaik biztonságban vannak – mondta KyuYoung Lee, a Samsung márka- és termékcsapatának alelnöke. – A Samsung legújabb microSD kártyái a felhasználók számára leginkább szükséges tulajdonságokat és képességeket kínálják, magasabb sebességgel, kiemelkedő megbízhatósággal és tartóssággal biztosítják a mindennapok és a munkavégzés során szükséges teljesítményt.

A Samsung microSD kínálatának legújabb darabjai, a PRO Plus microSD kártyák, a tartalomgyártók számára készültek, kivételes olvasási és írási sebességük akár a 160 MB/s, illetve a 120 MB/s-ot is elérheti. A PRO Plus microSD kártyák 128 GB, 256 GB és 512 GB kapacitással érhetők el.

Az EVO Plus microSD kártyát úgy tervezték, hogy az alkalmi felhasználók megbízható társa legyen és stabil teljesítményt biztosítson a mindennapi használat során. Akár 130 MB/s átviteli sebességre is képes és 1,3-szer gyorsabb szekvenciális olvasási sebességet biztosít az előző verzióhoz képest. Az EVO Plus microSD kártya 64 GB, 128 GB, 256 GB és 512 GB kapacitású kivitelben elérhető.