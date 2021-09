A bemutató előtt kiszivárgot a Facebook kamerás Ray-Ban szemüvege

A Ray-Ban Stories nevű terméket ma, azaz csütörtökön leplezik le. Biztosan lehet vele videókat készíteni.

Szeptember 9-én tartja újabb termékének, a Ray-Bannel közösen készített napszemüvegének hivatalos bemutatóját a Facebook – közölték korábban. A hasonló eseményekről általában már hamarabb információval rendelkező Evan Blass azonban ismét hű maradt a nevéhez, és órákkal a tervezett bemutató előtt publikálta a szemüveg hivatalos termékfotóit:

Ezek alapján háromféle modell várható, de tudásban valószínűleg nincs különbség. A képekből egyébként az is biztossá vált, hogy a napszemüvegek képesek videót rögzíteni, ugyanis az oldalukon, a keret szélén egy-egy kameralyuk is található. A felvétel minőségéről pedig már most lehet némi fogalmunk, hiszen a Facebook-alapító Mark Zuckerberg napok óta használja a terméket. Ennek során pedig több videót is rögzített. Íme egy újabb:

A szemüveg áráról még csak körülbelüli adat sincs, az viszont biztos, hogy a dobozában egy tetszetős tok, illetve a töltéshez szükséges kábel is megtalálható. A terméket amúgy Ray-Ban Storiesnak hívja a Facebook, ami azt is jelezheti, hogy a vele készített képeket és videókat a közösségi oldal történet (Stories) részében is megoszthatjuk. De ez egyelőre csak spekuláció.