A MATE rizsföldjeit drónok pásztázzák

Speciális drónokkal kezdtek új kísérleteket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és az ABZ Drone szakemberei a MATE Galambosi Rizskísérleti Telepén.

A fő cél az, hogy a drónok szemével részletesen fel tudják mérni a fejlődő rizstövek pillanatnyi állapotát, és minél hamarabb ki tudják mutatni, hogy hol bukkanhat fel a rizsföldeket érintő járványos barnulás.

“A MATE 15 hektáros Galambosi Rizskísérleti Telepén olyan egyedülálló infrastruktúra áll rendelkezésre, ami kimondottan a rizs fajtafenntartására, illetve szántóföldi kísérletek végzésére alkalmas. Az itt folyó aktív kutatómunka egyik legfőbb célja, hogy az államilag elismert, előnyös tulajdonságokkal rendelkező rizsfajták kiváló minőségű szaporítóanyagát állítsuk elő és megoldást keressünk azokra a problémákra, amelyekkel a hazai rizstermesztők szembesülhetnek. Az új kísérletekbe most a legmodernebb drónokat is bevonjuk, melyek révén még hatékonyabb eredményeket érhetünk el”

– hangsúlyozza Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

“Nagyon sokat jelent, hogy a drónok segítségével a levegőből, a növények érintése nélkül tudjuk vizsgálni a risztövek aktuálisállapotát, tápanyagellátottságát vagy az esetleges kártevők jelenlétének nyomait,az elárasztott területek taposása ugyanis számos kárt okozott a korábbiakban. A közös kutatás révén azt szeretnénk elérni, hogy a drónokszenzorai a lehető legkorábban azonosítani tudják a gomba által okozott járványos barnulás nyomait, hiszen ha időben fel tudnánk ismerni az első beteg töveket, akkor azok gyors és célzott drónos permetezésével féken tarthatnánk a terjedést”

– avat be a tervezett kísérletek részleteibe Jancsó Mihály, a MATE Galambosi Rizskísérleti Telep tudományos munkatársa.

Mint azt a szakember hangsúlyozta, víz és pára állandóan jelen van a rizsföldeken, ami elősegíti a gomba megjelenését, de más környezeti tényezők is lehetnek, amelyek együttállása esetén nagyobb valószínűséggel alakul ki a betegség. A kísérleti telepen idén 10 hektárt vetettek be rizzsel, így a szakemberek már idén is nagy területen tudnak adatokat gyűjteni, hogy tetten érjék ezeket a nyomokat. És ha az adatok alapján úgy ítélik meg, akár agrotechnológiai beavatkozásokra is sor kerülhet, szintén drónok segítségével.

“Az ABZ Drone szakmai csapata a kísérleteken használt felmérő drónokon, multispektrális kamerákon és kiértékelő szoftvereken túl három különböző permeteződrónnal is rendelkezik, amelyek más mérettel és cseppképzési technológiával bírnak. Szükség esetén ezekkel fogjuk megközelíteni és kezelni azokat a fertőzött foltokat, ahol vissza kell szorítani a járványos barnulást a kísérletek idején”

– mutat rá Török Gyula, az ABZ Drone ügyvezetője.

Az elmúlt évtizedekben az volt a megszokott, hogy a gazdák a tapasztalataikra, a termőterületeik alapos (vagy sokszor kevésbé alapos) ismeretére és az általánosan elfogadott technológiai lépésekre hagyatkoztak a művelés során. Ez a helyismeret pótolhatatlan tudás. Mára azonban a fentiekhez hasonló drónok és high-tech eszközök széles tárháza könnyítheti mindennapi munkájukat és termeléshez kötődő döntéseiket. A MATE-val szorosan együttműködő ABZ Drone légiforgalmi irányítókkal, drónépítőkkel és növényvédelmi szakemberekkel felvértezett csapata is azon dolgozik, hogy speciális drónok fejlesztésével még hatékonyabbá tegye a mezőgazdasági szakemberek munkáját.

Forrás: Computerworld