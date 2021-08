Már 14 éve foglalkozik GPS-rendszerekkel Horváth Zoltán, aki most egy biciklis nyomkövető szabadalmával állt elő. Elmondása szerint azért, mert „bár korábban is voltak nyomkövetők a piacon, ezeket ma gyakorlatilag senki sem használja, annyira nem praktikus darabok”.

– idéző a feltalálót az új, magyar eszközt forgalmazó Flexcom közleménye.

A 35 ezer forintos, kerékpárok mellett rollerekhez, motorokhoz is használható FB222 a leírás szerint ugyanúgy működik, mint például a kormányzár: a kulacstartó alá rejtve látható, elrettentő erővel is bír. Kitalálója szerint „felrakni pofonegyszerű, leszedni annál nehezebb”. Ha valaki az USB-nyílást akarja kinyitni, attól már beindul a riasztó. Ha pedig bárki el akarná tulajdonítani a kerékpárt, a rendszer 15 másodpercen belül riasztó e-mailt küld. A készülékben olyan SIM kártya van, amely a világ bármely országában használható.

A készülék kulcseleme magyar gyártmány. Hazai tervezésű, ráadásul itthon gyártják: a burkolata Újpesten készül, Dunakeszin festik le, és Fóton szerelik össze. A készenléti ideje 90 nap, az üzemideje 90 óra, és 400 km volt a legnagyobb távolság, amit egy töltéssel kibírt a készülék. Így havonta egyszer, powerbankkel elegendő újratölteni.

A Flexcom közleménye kitér arra is, hogy a kütyü mellé jár egy szolgáltatás, mellyel az útvonalunk a térképen is kirajzolódik, így pontosan lekövethetővé válik, mikor merre jártunk. A felületen – amely böngészőből, illetve androidos alkalmazással is elérhető – láthatjuk például, hogy a kerékpáros mennyit tekert, hol voltak a várakozási pontok útközben, de a váltakozó magasságot is nyomon követhetjük egy diagram segítségével.