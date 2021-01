Megújult dizájnnal erősítenek a Zyxel hozzáférési pontjai

A megváltozott ügyféligények miatt az NWA1123 hozzáférési pont sorozatának legújabb verziójával a Zyxel egy új, modernebb megjelenést vezet be a piacon.

Tíz éve még álcázni kellett a hálózati eszközöket, ma már a külalak is fontos szempont

Most különösnek tűnhet, de nyolc évvel ezelőtt, amikor kiadták az első NWA1123-at, sok ember aggódott a vezeték nélküli jelek biztonsága miatt. Aggasztotta volna őket, ha látták volna a LED-ekkel folyamatosan villogó és kialvó hozzáférési pontokat, amelyek a szálloda vagy más helyiség falán, vagy mennyezetén találhatók. Azáltal, hogy hozzáférési pontok hasonlítottak a füstérzékelőkhöz, az ügyfelek oda telepíthették őket, ahol szükség volt rájuk, anélkül, hogy kockáztatták volna azt, hogy a vendégek vagy a látogatók ódzkodnak jelenlétüktől. Megkönnyítették emellett a LED-jelzők kikapcsolását is.

Az NWA1123 hamar népszerűvé vált, és nem csak azért, mert füstérzékelőnek tűnt, hanem mert kiváló teljesítményt, hatótávolságot és megbízhatóságot is nyújtott. Az évek során frissítették és továbbfejlesztették a sorozatot, a vezeték nélküli technológiák és szabványok legújabb vívmányainak (pl. Nebula Flex) beépítésével.

Az aggodalom mára a múlté

Mivel ma már mindenki tisztában azzal, hogy a WiFi jelek nem ártalmasak az emberi egészségre, mindez nem jelent problémát – sőt, a villódzó LED-ek pozitív jelnek tekinthetők.

„Az idő és a technológia ezen továbblépett, a legújabb 802.11ac chipsetek kiváló teljesítményt nyújtanak, és az NWA1123-ACv3 terméknél bevezetésre kerülő kisebb, szögletesebb kialakítás lehetővé teszi, hogy nagy teljesítményű antennákat használva még jobb hatótávolságú és stabilabb kapcsolatokat biztosítsunk minden felhasználó számára.”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi irodájának vezetője.

Ezenkívül az új modell a Wave 2 technológia minden előnyével jár. Támogatja az akár 1,2 Gbps sebességű kombinált adatátviteli sebességet, és természetesen a NebulaFlex teljes támogatásával is jár, így önálló eszközként vagy felhőből is kezelheti a hozzáférési pontot. Az új NWA1123ACv3 hozzáférési pont továbbra is rögzíthető a falakhoz és a mennyezethez – és emellett nagyon jól is néz ki, így már nem kell tovább füstérzékelőként rejtőzködnie az irodákban és otthonokban.