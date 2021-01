Szorít az idő a reggeli készülődésben? A legtöbben minden nap hosszú perceket töltenek olyan tárgyak keresésével, amelyek az esetek zömében ott vannak az orruk előtt.

A technológia segíthet elkerülni a késést és kényelmesebbé tenni az életet, ez pedig egyre fontosabb a felhasználók számára. Az emberek nagy része már az okostelefonjával fejezi ki magát, kutatások szerint pedig közel 40 százalék legszívesebben okoseszközökre költené félretett pénzét. A január 29-től megvásárolható Samsung Galaxy S21 5G készülékek és kiegészítőik olyan okos megoldásokkal érkeznek, amelyek megkönnyítik a felhasználók mindennapjait.

A legkedveltebb készülékek egyaránt segítik az eligazodást a digitális és a valós közegben. Ilyen fejlesztés a Samsung Galaxy SmartTag is, amelyet a felhasználók ráakaszthatnak kedvenc ingóságaikra, kulcstartójukra vagy táskájukra és könnyedén megtalálhatják azokat a SmartThings Find szolgáltatással. A kiegészítő bekapcsolása után az alkalmazáson keresztül csatlakozik az okostelefonra és innentől kezdve közel 1 évig követhető a helyzete. Fordított esetben, ha eltűnne a telefon, a SmartTag dupla gombnyomásra értesítést küld rá, így segít a keresésben. A SmartTag akkor is megtalálható, ha nincs csatlakoztatva okostelefonhoz, ilyenkor Bluetooth jelek segítségével válik láthatóvá a közeli eszközök számára. A nyomkövetés mellett pedig számos funkció beállítható, így például az okosotthon vezérlésében is alkalmazható távirányítóként.

A SmartTag tökéletes összhangban van a Galaxy S21 5G csúcsmobilokkal, amelyekkel a felhasználók folyamatosan aktívak maradhatnak az online közösségekben. Az 5G sebességnek és a 4 hónapos ingyenes YouTube Premium hozzáférésnek köszönhetően nem maradnak le a számukra fontos eseményekről és megszakítás nélkül nézhetik kedvenc videóikat. A sokoldalú készülékekkel az otthon kényelméből is követhetők a közösségi médiás tartalmak, elvégezhető a munka vagy a tanulás és a kameratechnológiának köszönhetően nincs olyan esemény, amelyet ne lehetne azonnal megörökíteni. Az S21 Ultra 5G ráadásul S Pennel is használható, a kreatív felhasználók így bárhol, bármikor elmélyülhetnek a munkában vagy a szórakozásban. Az S Pen külön vásárolható meg és szintén elérhető a hazai üzletek kínálatában, akár az egyedi védőtokkal együtt is.

Az online összejövetelek és az otthoni kikapcsolódás elengedhetetlen kiegészítői a vezeték nélküli fülhallgatók, amelyek kizárják a külvilágot és segítenek koncentrálni. A Samsung eddigi legjobb Bluetooth fülhallgatója, a Galaxy Buds Pro kiemelkedő aktív zajszűrésével a felhasználók még hangos közegben is csak azt hallják, amit szeretnének. A letisztult kialakítású kiegészítő az AKG-tól megszokott erőteljes hangzással többet nyújt, mint eddig bármelyik Galaxy Buds. Azonnali váltás a csatlakoztatott eszközök között, automatikus hangfelismerés és hangerőszabályozás, rendkívüli üzemidő mellett.

„Az elmúlt közel egy év egyértelművé tette mindannyiunk számára, hogy az okoseszközök milyen sokat segíthetnek a mindennapi életünk alakításában. Egyre többen szeretnének ennek megfelelő készülékeket, így egyre többféle felhasználói igényt szükséges szem előtt tartanunk – mondta el Kunos Balázs, a Samsung Magyarország alelnöke. – A Galaxy S21 sorozat tagjait úgy tervezték, hogy mindenki megtalálja bennük a számára ideális készüléket, amely a személyes igényeinek megfelel. A technológia folyamatos fejlődésével a hétköznapok minden pillanatát emlékezetessé tehetjük, ehhez pedig nem is találhatnánk jobb társat az S21 mobiloknál.”

A Galaxy S21 Fantomlila, Fantomszürke, Fantomrózsaszín és Fantomfehér színekben, 128GB és 256GB verzióban, 8GB RAM-mal 329.990 és 349.990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron érhető el (a 256GB modell csak Fantomlila és Fantomszürke verzióban érkezik). A Galaxy S21+ Fantomlila, Fantomezüst és Fantomfekete színben, 128GB és 256GB verzióban, 8GB RAM-mal 409.990 és 424.990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron érhető el (a 256GB modell csak Fantomezüst és Fantomfekete verzióban érkezik). Az S21 Ultra Fantomezüst és Fantomfekete színben érhető el. A 128GB modell 12GB RAM-mal, 479.990 Ft, a 256GB modell 12GB RAM-mal 499.990 Ft, az 512GB modell 16GB RAM-mal pedig 549.990 Ft-os áron érhető el. A Galaxy Buds Pro három lenyűgöző, Fantomfekete, Fantomezüst és Fantomlila színben érkezik, amelyek kiválóan illenek a Galaxy S21 sorozathoz. A Galaxy Buds Pro 89.990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron vásárolható meg. A Galaxy SmartTag kiegészítő 13.490 Ft-os áron érhető el, fekete színben, a Galaxy S21 szériához készült S Pen pedig 12.990 Ft-os áron vásárolható meg.

A Samsung Galaxy S21 szériáról további információ a https://www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-s21-5g/buy/ weboldalon érhető el.