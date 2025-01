Aki idén nem fejleszti az informatikáját, az búcsút inthet az üzletnek

Idén a magyar vállalkozások számára a digitalizáció már nem csupán az innovációról vagy a jövő technológiai trendjeinek követéséről fog szólni.

Az élesedő gazdasági versenyben és az infláció nyomására a cégek digitalizációs törekvéseit egyre inkább az üzleti pozíció megőrzése és a működési költségek optimalizálása vezérli majd. A NIS2 kiberbiztonság mellett továbbra is kulcsfontosságú lesz a felhőtechnológia és a mesterséges intelligencia megoldások is fókuszban maradnak.

“A digitalizáció idén már nem extra előny lesz a cégeknek, hanem alapvető túlélési feltétel a változó gazdasági környezetben. Azok a vállalatok, amelyek figyelmen kívül hagyják az informatikai fejlesztések lehetőségeit, komoly hátrányba kerülhetnek, ami akár a fennmaradásukat is veszélyeztetheti.”

– fejtette ki Kosztolánczy Balázs az üzleti informatikai megoldásokkal foglalkozó iSolutions Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Nem az a kérdés, hogy éri-e kibertámadás a céget, hanem az, hogy mikor

Az idei év egyértelműen a kiberbiztonság és a NIS2 szabályozás éve lesz, hiszen Magyarország is elfogadta az Európai Unió kiberbiztonsági törvényeit. Az érintett vállalatok számára a felkészülés komoly kihívást jelenthet, hiszen sok helyen eddig nem szabályozott keretek között működött az IT. Ugyanakkor ez a folyamat nemcsak a törvényi megfelelés miatt fontos: azok a cégek, amelyek elvégzik az előírt intézkedéseket, jelentősen csökkenthetik az IT biztonsági kockázataikat. Az IT-biztonsági intézkedések ma már nem csupán a technológiai védelmet jelentik. A tűzfal, hozzáférés-kezelés és biztonsági mentések mellett minden cégnek rendelkeznie kell egy részletes helyreállítási és incidens kezelési tervvel (Business Continuity and Disaster Recovery Plan, BCDR), ami az esetleges támadások kezelésére, valamint az adatok és az üzletmenet helyreállítására vonatkozik. Ez a magasabb szintű felkészültség csak olyan szakértő segítségével érhető el, aki átlátja az üzleti folyamatok és az IT-rendszerek közötti összefüggéseket.

“A kiberbűnözés mai fejlettségét tekintve nem az a kérdés, hogy megtámadják-e a cég rendszereit, hanem az, hogy mikor következik be ez a támadás, így minden vállalkozás érdeke, hogy felkészült legyen az IT incidensekre. Az elmúlt években sajnos azt láttuk, hogy a legtöbb vállalkozás, amit komolyabb kibertámadás ért, rövid időn belül be is dőlt, amit nagymértékben a felkészületlenség eredményezett.”

– árulta el Kosztolánczy Balázs a NIS2 kiberbiztonsági megoldások szakértője.

Meg kell találni a mesterséges intelligencia helyét a stratégiában

Míg 2024 a mesterséges intelligencia berobbanásáról szólt, 2025-ben az MI szerepe inkább a hatékonyságnövelésre helyeződik át. Bár a technológia még nem tart ott, hogy teljes mértékben kiváltsa a munkaerőt, de azok a cégek, amelyek megtalálják helyét a napi működésükben, jelentős előnyre tehetnek szert. Az MI jelenleg leginkább “digitális asszisztensként” tud segíteni pl.: emailek írása, összefoglalók készítése, vagy szöveg fordítás terén. Az MI technológia tehát azzal kínál versenyelőnyt a cégeknek, hogy az alkalmazottak az egyszerűbb feladatok kiszervezésével több időt fordíthatnak a komplexebb kihívásokra, ezzel növelve az üzleti hatékonyságot.

“Ma a legtöbben a Chat GPT-vel azonosítják a mesterséges intelligenciát, de bízunk abban, hogy 2025-ben a vezető fejlesztők, is tovább finomítják a rendszereikbe integrált MI-eszközeiket, amelyek így itthon is elterjedtebbek lehetnek. A Microsoft Copilot már tud magyarul, a Google Gemini magyar nyelvű verziója pedig idénre várható.”

– osztotta meg velünk Kosztolánczy Balázs.

Felhőrendszerben megbízható alapra építhetnek a vállalkozások

Egy vállalat digitális infrastruktúrája hasonlóan épül fel, mint egy ház: mindennek összhangban kell lennie, és csak erős alapokra lehet hatékonyan és biztonságosan építkezni. A biztos alap ma már egyértelműen a felhőben rejlik. A technológia legnagyobb előnye a biztonság mellett a skálázhatóság, ami miatt a földi szerverekhez képest jóval költséghatékonyabb megoldást jelent, főleg azon KKV-k számára, ahol dinamikus növekedésre lehet számítani az előttünk álló évben, vagy ahol a termelés eltérő mértékű egy-egy időszakban. A piacot jelenleg három globális óriás, a Google, a Microsoft és az Amazon uralja. Ők mind megbízható és korszerű felhőmegoldásokat kínálnak, a konstrukcióik azonban eltérőek, így fontos, hogy a cég megfelelően válasszon.

“A felhő kiválasztása tipikusan olyan döntés, amit szakember nélkül nem tud megfelelően meghozni egy cég, és “szakember” alatt most ne a helyi rendszergazdát értsük, hanem egy olyan IT szolgáltatót, aki széles tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik a vállalatok felhőbe költöztetése terén.”

– mondta Kosztolánczy Balázs a felhőmegoldásokkal foglalkozó iSolutions Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Co-Managed IT modellben nem jelentenek extrém költségnövekedést a nagyobb informatikai fejlesztések

A hazai cégek számára a hatékony IT fejlesztések kulcsa 2025-ben a Co-Managed IT modell lehet, ami világszerte egyre inkább teret nyer, ám Magyarországon még egy kevésbé ismert megoldás. Ez az IT megosztott üzemeltetést jelenti, ahol jól definiált feladatkörök mentén van megosztva, hogy az IT melyik területéért ki felel. Tehát például a helyi rendszergazda felel a laptopokért vagy a nyomtatók üzemeltetéséért, de a speciális szaktudást igénylő hálózat, szerver vagy felhőmegoldások üzemeltetését már a külső szolgáltató szakemberei végzik.

A Co-Managed IT több, mint kiszervezett segítség: folyamatos, proaktív együttműködést jelent, ahol a külső IT szolgáltató rendszeresen javaslatokat tesz a fejlesztésekre, részt vesz az üzleti tervezésben, és szorosan együttműködik a belső csapattal. Ez a modell különösen azoknak a cégeknek jelent praktikus megoldást, akik versenyelőnyt szeretnének szerezni 2025-ben az IT költségek jelentős növelése nélkül. A külső szakértői csapat amellett, hogy költséghatékonyabb, szélesebb körű szakértelmet biztosít, mint egy magasan képzett belső munkatárs.

“Az igazi kihívást Magyarországon az jelenti, hogy jelenleg kevés szolgáltató rendelkezik a szükséges kapacitással és szaktudással erre a modellre. Azoknak a vállalatoknak, akik ebben a Co-Managed IT-ban gondolkoznak, azt javaslom, hogy olyan rendszerüzemeltetőt keressenek, ami nagyobb létszámmal rendelkezik és referenciákat is fel tud mutatni.”

– tanácsolta Kosztolánczy Balázs, üzleti informatika szakértő.

