Vidéki diákok taroltak a Megoldások a holnapért kihívás első fordulójában

A szakmai zsűri kiválasztotta a Samsung és az EdisonKids által ötödik alkalommal meghirdetett Megoldások a holnapért kihívás legjobb 50 diákcsapatát.

Az idei témák, a Közösség, az Egészség és a Fenntartható jövő hívószavaira összesen 241 diák jelentkezett kreatív pályázattal, az ország számos pontjáról. A továbbjutó diákok és tanáraik – az elmúlt évadokhoz képest – még több kompetenciával és ismerettel gazdagodhatnak a megújult programban, hogy kidolgozzák jövőformáló ötleteiket az elkövetkező hetekben.

A Samsung és az EdisonKids ismét lehetőséget ad a diákoknak és tanáraiknak a szakmai és személyes fejlődésre, és arra, hogy a technológia és a tudomány iránti érdeklődésüket, valamint empátiájukat fontos társadalmi ügyek szolgálatába állíthassák. A kihívás, amelyre a nevezési feltételeknek megfelelőlen 7-12. osztályos tanulók jelentkeztek, átlagban 16 éves fiatalokat mozgatott meg, velük karöltve 60 tanárt. A pályázó diákok közül 200-an (83%) vidékről, 41-en (17%) pedig Budapestről jelentkeztek.

A legtöbb pályázat a Fenntartható jövő témájában érkezett, összesen 28 csapattól – a Közösség kérdése 25 , az Egészség pedig 21 pályázó csapatot ihletett meg. A problémafelvetések és az azok kapcsán érkező megoldási javaslatok – akárcsak az előző évadok során – ezúttal is rámutatnak a fiatalokra jellemző nyitottságra, tudatosságra, valamint társadalmi és szociális érzékenységre. A kihívás első szakaszában számos olyan pályázat érkezett, amely a diákok empatikus hozzáállásáról, éleslátásáról, cselekvőkészségéről és rátermettségéről tanúskodott, így a zsűrinek idén sem volt könnyű dolga a TOP 50 kiválasztásánál. A továbbjutók újszerű ötleteket hoztak, a klasszikus offline projektektől a digitális eszközökre, vagy a mesterséges intelligenciára épülő pályázatokig.

A továbbjutó legjobb 50 csapat – 158 diák – közül a Közösség témájában fognak a legtöbben ötleteket kidolgozni az elkövetkezendő hetekben. 20 csapat hozott témafelvetéseket és megoldásokat a közösség érdekeire összpontosítva. Többek közt ide tartoznak az olyan, még mindig égetően aktuális témák, mint a diszkrimináció megelőzését szolgáló edukáció, a bántalmazás áldozatainak segítése, az internetes csalások megfékezése, vagy a hétköznapi feladatok megkönnyítése az arra rászorulóknak. A felvetések alapján jól látszik, hogy a fiatalokat a saját generációjukat érintő kérdések kiemelten foglalkoztatják. Ilyenek például a pályaválasztással kapcsolatos kérdések, de a generációk közti hídteremtés is fontos célkitűzés.

16 csapat versenyez az Egészség kategóriájában megoldási javaslataikkal, amelyek szintén magasfokú empátiáról és tudatos szemléletmódról árulkodnak. A fiatalok többek közt összefogással javítanának a közösségek egészségügyi állapotán, és nagy hangsúlyt fektetnének az ezzel kapcsolatos tudatosság terjesztésére. Modern megoldásokat hoztak például nőgyógyászati betegségek korai felismerésére, valamint a mozgáskorlátozottak és az autizmus spektrumzavarral élők életminőségének javítására. Ebben a kategóriában is külön figyelem került a fiatalokat markánsan érintő korosztályos problémákra. A továbbjutók például újszerű megközelítéssel népszerűsítenék az egészséges életmódot és segítséget adnának kortársaiknak a mentális egészségük megőrzésében, többek közt a stresszoldásban és a toxikus kapcsolatok felismerésében, kezelésében.

Fenntartható jövő témában 14 csapat felvetése került be a legjobb 50 közé. Ők korszerű javaslatokat hoztak például a műanyagszennyezés mérséklésére, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos mélyebb edukáció meghonosítására a közoktatásban, ahol még a közösségi médiahasználat felgyorsult tempóját is hasznosítanák. Jövőbe mutató társadalmi kérdésként került fókuszba a felelős állattartás népszerűsítése is, emellett pedig a fenntartható közös holnap érdekében a fiatalok az ésszerűtlen pénzügyi döntések kiküszöbölésére is modern segítséget nyújtanának.

Még több új kompetencia egy jobb holnap megteremtéséért

A továbbjutott 50 csapat – március 1. és április 7. között – tanáraik és szakértők támogatásával dolgozhatnak pályamunkáikon és végezhetik el a Megoldások a holnapért képzését. Ennek során a magyar Blue Colibri startup által fejlesztett interaktív platformot használva, új tanulási felületen szerezhetnek jövőálló kompetenciákat. A TOP 50 tagjainak biztosított anyagok, valamint az online és élő események is segítik őket abban, hogy új megvilágításba helyezhessék ötleteiket. Ráadásul a résztvevők, a feltöltött szakmai videókon keresztül elsajátított design thinking-ismereteket, a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás modern eszközeit a későbbi tanulmányaiknál, vagy munkájukban is hasznosíthatják. A program a személyes és a szakmai fejlődésben is új lehetőséget tartogat mind a diákoknak, mind csapatvezető tanáraiknak. Fontos szerephez jut a stresszkezelés és a mentális egészség támogatása, de a résztvevők empátiás készségüket is tovább fejleszthetik. A versenyzők abban is szakmai segítséget kapnak, hogy még hatékonyabban tudjanak kommunikálni, üzeneteiket átadni, vagy akár minél kifejezőbb, figyelemfelkeltőbb videókat készíthessenek. A megújult képzésben a csapatokat kísérő tanároknak lehetőségük nyílik gyakorolni a motiváló visszajelzést, valamint újdonságként módszertani javaslatokhoz juthatnak a stressz kezelésére, amelyet a saját munkájuk során tapasztalt kihívásoknál is alkalmazhatnak. Még ösztönzőbben támogathatják diákjaikat a verseny során és a hétköznapokban egyaránt a második fordulóban szerzett kelléktárnak köszönhetően – ennek birtokában tudatosabban járulhatnak hozzá a fiatalok belső motivációjának építéséhez.

„A mostani évad is jól mutatja, milyen tudatosan és együttérzően állnak hozzá a fiatalok a jövőnk alapvető kérdéseihez, valamint hisznek a közösség az összetartás erejében. Az idei, ötödik évfordulós programmal még több eszközt adhatunk a résztvevők, mind a diákok, mind a tanárok kezébe ahhoz, hogy személyes és szakmai fejlődésükkel önmagukat és a közös jövőt is építhessék.”

– mondta Borsos Dorottya, az Edisonplatform vezetője.

„A Megoldások a holnapért idei évadában minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk az alapvető emberi értékekre, a szociális és társadalmi érzékenységre, amelyek kulcsfontosságú kompetenciák ahhoz, hogy egy jobb holnapot teremthessünk együtt. Nagy élmény megtapasztalni ismét, ahogy országszerte megmozgatja a fiatalokat a lehetőség, hogy fontos társadalmi ügyekre hozhassanak megoldásokat, amiket többek között a technológia segítségével valósíthatnak meg, miközben modern ismereteket, új kompetenciákat szerezhetnek egy inspiráló, támogató közösségben”

– tette hozzá Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

Bővebb információ és a pályázat részletes leírása a https://www.samsung.com/hu/solvefortomorrow/ és a http://www.edisonkids.org weboldalon érhető el.

