Dupla 4S Street az A38-on!

Új lemez, klubturné, tengeren-túli koncert, fesztiválok, díjak és sok egyéb érdekesség tarkította a zenekar 2024-es évét, amit december 19-én és 20-án méltó módon fognak búcsúztatni az A38-on.

Nemrég zártuk eddigi pályafutásunk legsikeresebb klubturnéját, melynek során olyan vidéki városokba is el tudtunk látogatni, ahol korábban még nem játszottunk. Most az idei év utolsó nagy durranására készülünk, ami egy duplakoncert lesz az A38-as hajón.

Amellett, hogy az utóbbi években az ország majdnem minden szegletében játszottak, a budapesti helyszínek kiemelt szerepet játszanak a zenekar életében.

Szeretjük a budapesti koncertjeinket, hiszen ezek azok az alkalmak, ahol mindig összegyűlik az igazi keménymag. Felemelő érzés a hajós duplakoncert, hiszen két évvel ezelőtt még a tetőteraszon játszottunk pár száz embernek. Azóta már volt egy teltházas koncertünk a hajógyomorban, közel teltház előtt mutattuk be a harmadik nagylemezünket az Akvárium Klubban és idén augusztusban a Kobuciban is minden jegy elkelt nyárbúcsúztató koncertünkre. A duplakoncert új kihívás számunkra, kíváncsian várjuk az élményt.

A két koncert alapvetően nem fog különbözni egymástól de azoknak, akik a srácokkal együtt szeretnének duplázni, mindkét nap lesz részük meglepetésben.

Nemrégiben a közösségi csoportunkban útjára indult egy szavazás, ahol a rajongóink megszavazták a keveset játszott dalaink közül a kedvenceiket. Ebből inspirálódva mindkét koncertre belopunk néhány keveset játszott dalt, ami számunkra is enyhe kimozdulást jelent a komfortzónánkból. A két koncertre két különböző meglepetésvendéget is hívtunk magunkkal és biztosíthatunk mindenkit, hogy mindkét élmény rendhagyó lesz úgy a zenekar, mint a közönség számára. Ahogyan azt korábban ígértük, magunkkal visszük az ünnepi merch termékeinket is, amelyek már online is elérhetőek.

A 20-i koncertre már hónapokkal ezelőtt minden jegy elkelt, 19-re még maradt néhány jegy, így beszerezhetik azok, akik korábban nem tették meg.

