Ilyenek ezek a mai digitális fiatalok

A Skool 2014-es indulása óta több mint 6000 lánynak mutatta meg a kódolás izgalmas világát, akik közül többen már el is kezdték az IT karrierjüket, és felméréseik szerint ezres nagyságrendben kacérkodnak a gondolattal, hogy a technológiai szektort választják első munkahelyként.

Kik ezek a 18-25 éves fiatalok, milyen munkához, munkahelyhez kapcsolódó vágyak, célok motiválják őket, hogyan tekintenek a munkára, munkahelyre, munkáltatóra? Milyen kommunikációs csatornákon érjük el őket, merre indulnak, amikor az első állásukat keresik?

Az Accenture támogatásával a Skool és az Ipsos ezeket a kérdéseket járta körül egy reprezentatív, 18-25 évesek körében végzett formabontó szegmentációs kutatással, ami speciálisan az IT szektorra koncentrál. Ráadásul a reprezentatív felmérésben külön mérték az IT affinis lányok csoportját, ezzel segítve a HR szakemberek munkáját, hiszen napjainkra egyértelművé vált a piaci szereplők számára, hogy a kínzó munkaerőhiány egyik megoldása a nők nagyobb arányú megjelenése a technológiai szakmákban.

A kutatást támogató Accenture számára kiemelten fontos terület a befogadó, sokszínű környezet megteremtése. A vállalat célja, hogy a világ legbefogadóbb és legsokszínűbb vállalata legyen, és felgyorsítsa az egyenlőség kultúrájának kialakítását annak érdekében, hogy minden munkatársuk úgy érezze, hogy valóban hozzájuk tartozik, és számos lehetősége van az előrelépésre és a boldogulásra.

A 72 oldalas kutatás legizgalmasabb eredményei:

ÁLLÁSKERESÉSI LEHETŐSÉGEK HASZNÁLATA – Álláskeresésben a Facebook már előzi a Profession.hu-t, és összességében is – a személyes kapcsolatok mellett – többen használják erre a célra a social media felületeket, mint a hagyományos álláskereső portálokat. A kódolásra affinis lányok körében az átlagosnál jóval nagyobb szerepet tölt be a munkavállalói ajánlás, a LinkedIn és a dreamjobs.hu.

HIRDETÉSBEN KERESETT INFORMÁCIÓK – Az 5 legfontosabb információ a hirdetés tartalmában, amelyet tízből nagyjából nyolc fiatal elvár: munkavégzés helye, fizetéssáv, munkakör, megbízás ideje, pozíció megnevezése. Az álláskeresésben tapasztaltabbaknak jellemzően magasabbak az elvárásaik, amelyek közül a munka helyszíne, a fizetéssáv, a hirdető leírása és az ott dolgozók tapasztalatai esetében mérhető a legnagyobb a különbség.

legfontosabb információ a hirdetés tartalmában, amelyet tízből nagyjából nyolc fiatal elvár: munkavégzés helye, fizetéssáv, munkakör, megbízás ideje, pozíció megnevezése. Az álláskeresésben tapasztaltabbaknak jellemzően magasabbak az elvárásaik, amelyek közül a munka helyszíne, a fizetéssáv, a hirdető leírása és az ott dolgozók tapasztalatai esetében mérhető a legnagyobb a különbség. MUNKAHELLYEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB ELVÁRÁSOK – A magyar fiatalok számára egyértelműen a jó fizetés a legfontosabb szempont – a válaszadók több, mint harmada ezt tette az első helyre. Bár ehhez képest jóval kisebb súllyal, de szintén sokaknak fontos a barátságos közeg (kollégák és légkör), a jó elhelyezkedés, a megfelelő munkarend és hogy biztonságos legyen az állás. A kódolásra nyitott lányok számára jóval nagyobb a jelentősége a megfelelő munkarendnek, a fejlődési lehetőségnek és a home office-nak – ezek számukra éppolyan fontosak, mint a kellemes közeg.

a legfontosabb szempont – a válaszadók több, mint harmada ezt tette az első helyre. Bár ehhez képest jóval kisebb súllyal, de szintén sokaknak fontos a barátságos közeg (kollégák és légkör), a jó elhelyezkedés, a megfelelő munkarend és hogy biztonságos legyen az állás. A kódolásra nyitott lányok számára jóval nagyobb a jelentősége a megfelelő munkarendnek, a fejlődési lehetőségnek és a home office-nak – ezek számukra éppolyan fontosak, mint a kellemes közeg. HOME OFFICE PREFERENCIÁK – A home office lehetőségét kereső fiatalok több mint fele (58%) a munkahét nagyobb részében otthonról dolgozna, több, mint negyedük a teljes home office-t választaná, és nagyjából ugyanennyien a heti 2 napot tartanák ideálisnak. A kódolásra nyitott lányoknak nem csak hogy fontosabb a home office lehetősége, de többen is vannak, akik kizárólag otthonról dolgoznának (37%), illetve akik az 5 napos munkahét nagyobb részében otthon maradnának (74%).

A fentieken kívül vizsgálták még a cafeteria prefereciákat, munkával kapcsolatos attitűdöt, munkaadókról alkotott képet, foglalkoztatási formát (vállalkozó vs. alkalmazott), IT területekre való nyitottságot és a legnépszerűbb IT pozíciókat is.

A kutatás legizgalmasabb területe kétségtelenül a 18-25 éves célcsoport médiafogyasztási szokásai, vagyis az okostelefon és social média használata álláskeresés kapcsán. Kiderül, hogy a Messengert több, mint nyolctizedük használja napi szinten, de Facebookot és YouTube-ot is közel háromnegyedük. Az Instagram és a TikTok szintén sokaknak, – a fiatalok több, mint felének – a mindennapok része. Bár az idősebb generáció inkább jelen van a Facebookon, a 25 év alattiak közel sem érzik az oldalt elavultnak. Viszont LinkedIn profilja csak minden harmadik válaszadónak volt, és ők sem tartják naprakészen.

Toborzással foglalkozó szakembernek pedig igazi csemege az a 4 archetípus, amely jól megkülönböztethetően megjelent a válaszadó sokaságban. Nem csak a legfontosabb jellemzőik derülnek ki a Pragmatikus, Elhivatott, Túlbuzgó és Érdektelen perszónáknak, hanem a legfontosabb motivációjuk, jellemzői szociális háttere, álláskeresési preferenciájuk és a hozzájuk vezető leghatékonyabb kommunikációs csatornák is.