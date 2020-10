Haladó gondolkodású fiatalok gyűlnek össze, hogy az Ideathon Győr 3.0 ötletmaratonon négy témakörben hozzanak felszínre emberközpontú technológiai megoldásokat. A novemberre tervezett versenyre a nevezés lehetősége megnyílt.

Győr technológiai tudás és erőforrások szempontjából az ország egyik központjának számít. Helyben a Széchenyi István Egyetem, számos nagyvállalat és ipari szereplő jelenléte, valamint a Telenor 5G hálózati hozzáférhetősége miatt számos lehetőség támogatja új ötletek születését és megvalósulását. A K&H Bank startup-inkubátorprogramja, a Start it @K&H is ezért döntött úgy 2019 őszén, hogy a budapesti mellett egy győri központtal is támogatja a hazai startupvilág szereplőit, és inkubátorprogramját kiterjeszti nyugat-magyarországi régióra is.

A most induló Ideathon Győr 3.0 ötletmaraton az emberközpontúságra fókuszál, tágan értelmezett témái, amelyek majd négy tartalmi egységet képeznek a versenyen: a Föld, az élelmezés, a társadalmi hatás, az egészség, az életvitel, az ipar, a covid-19, valamit két technológiai terület, a dolgok internete (Internet of Things, IoT) és az ötödik generációs mobiltechnológia, az 5G.

Az Ideathon Győr 3.0-n egy intenzív, háromnapos közösségi gondolkodás várja a jelentkezőket, amit alapozó találkozók előznek meg. A résztvevő csapatok a november 11-13-i hosszúhétvégére tervezett hibrid – azaz részben élő, részben online – eseményen a Cellux Csoport szakmai támogatásával design thinking módszerrel dolgozhatnak majd a megoldandó probléma beazonosításán, értelmezésén és az erre megoldást jelentő ötletük kifejlesztésén. Az Ideathon Győr 3.0-ra meglévő csapattal és egyénileg is lehet jelentkezni, ám a rendezvény csúcspontját jelentő, november 13-i pitch day-en már minimum három fős csapatokba szerveződve kell a versenyzőknek prezentálniuk ötletüket. A szakmai zsűri értékelése alapján végül három nyertest hirdetnek, amelyek leginkább teljesítik a verseny célkitűzéseit. Az Ideathon Győr 3.0 főtámogatója és szakmai partnere a Telenor Magyarország, aki az 5G témakörben született legjobb ötletet, valamint a további témakörökben a legnagyobb 5G potenciállal rendelkező ötletet is díjazza. A győztes csapatok az elismerésen túl további személyre szóló szakmai támogatást és a csapat további munkáját segítő szolgáltatáscsomagot nyernek. A versenyt a Start it @K&H inkubátorprogram szakmai partnere, és a győri startup élet fontos szereplője, a Start IT UP alapítvány szervezi, a résztvevők számára a nevezés ingyenes.

Az Ideathon Győr 3.0 ötletversenyre az alábbi linken lehet jelentkezni: https://ideathon.ticketninja.io/

A design thinking módszertanról bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Design_thinking

A Start it @K&H programról bővebben: https://startitkh.hu/