Ötösre vizsgáztak a startupok a pandémiás vizsgán

Digitális fejlettségüknek köszönhetően a hazai startupok jelentős részének kevésbé okozott nehézséget az elmúlt félévre jellemző online működés, hatékony mentorálás és üzletfejlesztési segítség nélkül azonban a koronavírus-járvány az ő növekedésüket is visszavetheti. A K&H a jelenlegi helyzetben is kitartóan támogatja a hazai startup ökoszisztéma fejlődését, ezért meghirdeti őszi jelentkezési időszakát a Start it @K&H inkubátorprogramba, ahová október 2-ig – iparági korlátozás nélkül – várják a csapatok pályázatait.

A járványhelyzet miatti online munkarendre való átállás és a hosszú ideje tartó home office kevéssé okozott kihívást a startupoknak, hiszen náluk természetes a digitális érettség, és méretükből adódóan is gyorsabban képesek változni, igazodni a piaci igényekhez a „hagyományos” vállalkozásokhoz képest.

„Az elmúlt fél év komoly próbatétel volt arra nézve, hogy ki mennyire képes egy ilyen változásra megfelelően és időben reagálni. A március óta digitálisan működő Start it @K&H inkubátorban lévő csapatok nagyrésze jól vette a kezdeti akadályokat. Tapasztalataink szerint azok tudtak gyorsan alkalmazkodni a digitális átálláshoz, akik kellőképpen proaktívak és rugalmasak tudtak lenni. Az online térben tartott megbeszélések gördülékenyen vitték előre a munkát, mivel struktúrát adtak a napi működésnek, és sokszor hatékonyabbak voltak, mint a személyes egyeztetések. Támogatást nyújtottunk startupjaink számára azzal is, hogy az inkubátorban márciustól elérhető a világszerte több mint 100 inkubátort és akcelerátort tömörítő Global Accelerator Network (GAN) nemzetközi hálózatának szolgáltatáscsomagja. A leghasznosabb segítségnek a videokommunikációs és a projektmenedzsment szoftverek, valamint a felhőszolgáltatások bizonyultak”

– foglalta össze az online inkubáció tapasztalatait Németh Balázs, a K&H Operáció, technológiák és lakossági hitelkezelési divízió vezetője.

Bár a digitális átállás okozta első akadályokat sikeresen vették a startupok, a vírusjárvány hosszabb távú negatív hatásai őket sem kímélik. A Start it @K&H, Magyarország vezető, iparágfüggetlen nagyvállalati inkubátorprogramja ezért a jelenlegi nehézségekre is reagálva fokozottan részt kíván venni a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésében: újabb jelentkezési hullámot indít minimum 2 fős, ötlet fázisú csapatok és érettebb, akár már a nemzetközi piacra lépést tervező vállalkozások számára. Az inkubátorprogramban eddig, 2017. óta, összesen 60 csapat fejlődhetett, ami a jelenlegi hullámban további 12 ígéretes startuppal bővülhet, akik a Start it @K&H budapesti és a győri irodáiban találnak majd otthonra. Az érdeklődőknek érdemes már a jelentkezés során figyelembe venni, hogy a kiválasztási folyamat és a bekerült csapatok mentorálása – a pandémiás helyzetre való tekintettel – kizárólag a digitális térben fog történni.

Az online kiválasztási folyamat részét képező beszélgetés és pitch esetében azt vizsgálja majd a zsűri, hogy az inkubátor által nyújtott értékek és szakmai mentorálás mennyire van összhangban a vállalkozás szükségleteivel, de emellett az ütőképes csapat és a vállalkozás dinamikája is fontos kiválasztási szempont. Az érdeklődők jelentkezését 2020. október 2-ig várják a szervezők.

Jelentkezés és további információ: https://startitkh.hu/jelentkezes/