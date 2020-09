Screbo: Érintésmentes étlappal segítene a magyar startup

A COVID-19 járvány miatt kiemelkedően fontossá vált a biztonság szerepe a vendéglátás terén, így az éttermekben is. A megváltozott helyzetre sokan alaposabb és gyakoribb takarítással, továbbá az asztalok távolabbi elhelyezésével reagáltak. Kritikus pont maradt viszont az étlap, ami kézről kézre járva növelheti a fertőzés veszélyét. Erre kínál innovatív megoldást a Screbo, azáltal, hogy az asztalokra kihelyezett QR kód leolvasásával a vendégek érintésmentesen férhetnek hozzá az étlaphoz.

Az ötlet zsenialitása abban rejlik, hogy az étlap eléréséhez nem kell külön alkalmazást letölteni a telefonra, a Screbo felülete így is legalább olyan gyors, akár csak egy natív applikáció. Használata egyszerű, hiszen a legtöbb mobiltelefon kamerája már azonnal érzékeli a hivatkozást, ráadásul interaktívabb is, az ételekről kiváló minőségben készült fotókkal, videókkal illusztrálható felületen helyet kaphatnak olyan érdekességek is, mint például az étterem története, vagy a stáb bemutatása.

Az éttermek számára a Screbo használata számos más problémára is tud megoldást nyújtani. A környezettudatosság jegyében például az árat, napi menüt az étlap teljes cseréje helyett csupán pár kattintással változtathatunk. Az admin felület könnyen kezelhető, ahol a speciális ajánlatok feltüntetése mellett van lehetőség az allergének és egyéb információk megjelenítésére is. Nem utolsó sorban a rendszer bevezetésével csökkenthető a várakozási idő, a kontaktusok számának csökkentése pedig fontos elvárás lehet az alkalmazottak védelmét illetően. A járványhelyzet következtében a költségcsökkentés sem elhanyagolható szempont, amire szintén alternatíva a Screbo, mivel használatával megszűnik az étlap nyomtatási költsége.

A legújabb fejlesztések már tartalmazzák a rendelések felvételének opcióját is, amivel időt és pénzt takaríthatnak meg az éttermek, a vírus-, és baktériummentes alternatíva választásával. Hogyan lehet rendelést leadni? Rendkívül egyszerűen. A Screbo felületen a felszolgálók a Slack chat integrációjának köszönhetően azonnal értesülnek a rendelésekről és az esetleges kérdésekről, így a vendégek egyszerű módon, egy digitális megoldással a saját telefonjuk segítségével akár meg is rendelhetik a kiválasztott ételeket.