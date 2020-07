Hiánypótló kezdeményezésként segíti a hazai ökoszisztémát a Startup Hungary

Tudásbázis, érdekképviselet, közösség és tájékozódási pont lesz a hazai startup szektor számára a Startup Hungary, melyet a magyarországi ökoszisztéma ismert és nemzetközi szinten bizonyított szereplői alapítottak.

Most először fogalmazta meg a közös szándékot egyszerre 12 startup alapító valamint a Google Magyarország, az IVSZ és a Design Terminal. A szervezet legfőbb célja, hogy több és jobb, nagyhatású startup jöjjön létre és működjön Magyarországon.

Tizenkét ismert magyar startup alapítója a Google, az IVSZ és a Design Terminal támogatásával hívta életre a Startup Hungary-t annak érdekében, hogy több nemzetközileg is sikeres startup jöjjön létre, működjön és növekedjen Magyarországon. A kezdeményezés hiánypótló: most először fordul elő, hogy olyan alapítók hoznak létre startupok számára érdekképviseleti szervezetet, akik a szektorban szerzett jelentős tapasztalatukkal és a rendelkezésükre álló erőforrásokkal hitelesen tudják képviselni a hosszú távú célt, vagyis az ökoszisztéma fejlesztését. A Startup Hungary-t szorgalmazó tagok abból indultak ki, hogy más ökoszisztémákban is a hasonló, startup alapítók által indított kezdeményezések bírnak a legnagyobb hatással.

Árvai Péter (Prezi), Balogh Péter (ex-NNG, Baconsult), Fehér Gyula (ex-Ustream, Oktogon Ventures), Györkő Zoltán (ex-Balabit), Halácsy Péter (Prezi, BP School), Horváth Dorka (BookrKids), Lakatos Dávid (Formlabs), Orosz Bálint (ex-Distinction, Craft Docs), Ozsvald Eszter (Yoganotch), Pistyur Veronika (Bridge Budapest, Oktogon Ventures), Prekopcsák Zoltán (ex-Radoop, Prezi), Vinnai Balázs (ex-IND, Codecool, W.UP) már bebizonyították, hogy lehet itthonról is a világpiacon sikeres tech cégeket létrehozni, és személyes tapasztalatokkal, szakmai tudással járulnak hozzá a Startup Hungary céljainak megvalósításához. Ezt egészíti ki a startupok iránt szintén elkötelezett alapító partnerek szaktudása és támogatása.

Az alapító partnereket szintén egy közös cél vezette az új szervezet támogatásában. Az IVSZ mint a digitális gazdaság hazai szakmai szövetsége a megalakulása óta törekszik rá, hogy támogassa egy minél szélesebb, nem csak Magyarországon sikeres vállalkozói réteg kialakulását, s ezt a felgyülemlett tudást és képességet a Startup Hungary rendelkezésére fogja bocsátani. A Design Terminal szintén évek óta azon dolgozik, hogy valódi értékteremtés induljon el a startup ökoszisztémában, s ennek érdekében ma már 12 országban szervez inkubációs programokat, valamint 2014 óta ezernél is több startuppal és számos iparág vezető nagyvállalatával dolgozott együtt. Az innovációs ügynökség számára tehát egyértelmű volt, hogy alapító partnerként csatlakoznak a szervezethez. Az alapító partnerek sorát a Google Magyarország zárja, amelynek a 2016 óta működtetett Digital Workshop képzésein eddig 70 ezer fő vett részt. A Startup Hungary támogatásával a Google hazai vezetése ezt a hozzájárulást kívánja új szintre emelni.

A Startup Hungary alapítványként működik, amelynek kuratóriuma az alapítókból és az alapító partnerek képviselőiből áll. Az alapítók a szervezet fő tevékenységeként a közösségépítést, a szemléletformálást és az érdekképviseletet határozták meg. Havi rendszerességgel jelentkező programokkal várják majd a startup közösség tagjait, hogy szakmai eseményeken találkozhassanak, kapcsolatot teremtsenek és tapasztalatot cserélhessenek egymással. A kezdeményezés megálmodói fontosnak tartják, hogy segítsék a tájékozódást, a legjobb nemzetközi módszerek és globális cégépítéshez szükséges készségek elterjedését, ezzel segítve olyan startupok létrejöttét, melyek képesek Magyarországon tartani a tehetséges hazai fiatalokat. Az alapítók ezzel összeillő törekvése, hogy a hazai vállalkozók nem csak a hagyományos részvényesi szemszögből megfogalmazott sikert célozzák meg, hanem a szélesebb társadalmi, etikai nézőpontból való értékteremtést is. A szervezet harmadik fontos tevékenységi területe a fentieket alátámasztó szakpolitikai érdekképviselet lesz, azaz javaslatok megfogalmazása a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat hátráltató szabályozási akadályok lebontásáért és az őket segítő ösztönzők kialakításáért.

Mindhárom célt szolgálni fogja egy minden évben azonos módszertannal, a hazai ökoszisztéma szereplőinek bevonásával elkészített éves jelentés a szektor helyzetéről. Ennek célja nem csupán az adott év startupjainak felkutatása lesz, hanem következtetések és ajánlások megfogalmazása is azzal kapcsolatban, hogyan fejlődik s fejlődhetne itthon az iparág. A jelentés a nemzetközi piac számára is jobban láthatóvá és vonzóbbá kívánja majd tenni a hazai startupokat.