Megvan az Év kelet-és közép európai energetikai startupja

Az idén hatodik alkalommal megrendezett EIT InnoEnergy PowerUp! verseny nemzetközi döntője az észt Woola győzelmével zárult, akik habszivacs, illetve más műanyagok helyett hőálló, ütésálló, komposztálható és nem utolsósorban környezetbarát báránygyapjú maradékokból gyártanak csomagolóanyagokat.

Az eddig használhatatlan feleslegként kezelt, eldobott nyesedék gyapjak újrafelhasználásával éves szinten és országonként akár több száz tonna juhgyapjú kerülheti el a jövőben hulladéklerakókat. A múlt évben alapított vállalkozás az első hely megszerzésével kiérdemelte az Év kelet-és közép európai startupja címet is, továbbá az ezzel járó 50 ezer eurót, valamint a lehetőséget arra, hogy a fejlesztő csapat bekapcsolódjon az EIT InnoEnergy üzletfejlesztési programjába, amely segítséget nyújthat nekik a termékük külpiacokra való eljutatásában is.

A dobogó második fokára a Viezo léphetett fel. A litván startup vibrációs energiatermelő megoldásával a környezetszennyező elemek, akkuk használata váltható ki költséghatékonyan egyebek mellett különféle IoT (Internet of Things) eszközök meghosszabbított élettartalmú működtetésekor, illetve növelve az azok által továbbított jelek mennyiségét. A fejlesztők 10 ezer eurós pénzjutalomban is részesültek az ezüstérem mellé.

A nemzetközi döntő 5000 euróval díjazott harmadik helyezettje a cseh Pocket Virtuality lett. Ők egy jelenleg egyedülálló, a kiterjesztett és a virtuális valóság (AR/VR) technológiákon alapuló, valós idejű kommunikációs platformot mutattak be, amelyen keresztül, elsősorban mérnöki, vagy intelligens városfejlesztéseket érintő ügyekben egyeztethetnek a különböző helyszíneken lévő szakértők egymással úgy, hogy az adott környezet virtuálisan leképezve megjelenik előttük.

A verseny közönségdíját a szlovén Troia munka hatékonyságot növelő, kiterjesztett valóság-alapú megoldása kapta.

A PowerUp! fináléjában Magyarországot a műanyagokat bontó mikrobát fejlesztő Poliloop képviselte. A hazai csapat ezúttal díjat nem nyert, de megoldásuk továbbfejlesztésére minden lehetőség adott az EIT InnoEnergy, illetve partnerei tanácsadói, illetve vállalkozásfejlesztési programjain keresztül.

A hat éves múltra visszatekintő, az EIT InnoEnergy által szervezett energetikai verseny, a PowerUp jelentős mérföldkőhöz érkezett ebben az évben. Soha ennyien nem kapcsolódtak be ebbe a megmérettetésbe, mint most. Idén húsz kelet-és közép-európai országból 700 startup, helyi vállalkozás adta be a jelentkezését. Közülük végül 14-en jutottak be a nemzetközi döntőbe, amelyet online platformon tartottak meg június 25-én. A fináléban résztvevők az energiaoptimalizálás, energiahatékonyság, energiatárolás, mobilitás, körforgásos gazdaság és az okostechnológiák területéről hoztak és mutattak be új megközelítéseket, forradalmi megoldásokat.

„A győztesek kiválasztásakor számos szempontot mérlegeltünk. Megvizsgáltuk az ötletben, termékben, illetve szolgáltatásban rejlő potenciált, a hosszútávúságot, a továbbfejlesztési lehetőségeket és nem utolsósorban azt, hogy milyenek lehetnek az adott innováció piaci kilátásai globális tekintetben. Nem volt könnyű dolgunk, mert kivétel nélkül színvonalas, jövőbemutató és inspiráló megoldásokkal találkoztunk a prezentációk során.”

– hangsúlyozta Oksana Prykhodko, a PowerUp! nemzetközi döntőjének zsűritagja, és a verseny arany fokozatú támogatója, az ukrajnai energiavállalat, a DTEK innovációs menedzsere.

Mellette az öt fős zsűriben helyet foglalt még Marzena Bielecka, a lengyel kockázati alap, az Experior Venture Fund alapítója, Jennifer Dungs, az EIT InnoEnergy közlekedési és mobilitási fejlesztéseket összefogó részlegének vezetője, Jakub Miler, az EIT InnoEnergy közép-európai ügyvezető igazgatója és Dominik Zalewski, a városok technológiai modernizációját előmozdító Urban Impact társ-alapítója. Az EIT InnoEnergy számára kiemelt szempont volt, hogy a zsűriben a hölgyek legyenek többségben, ezzel is támogatva a szervezet azon törekvését, hogy a nemek közti egyenlőség az energetikai szektorban is minél szélesebb körben megvalósuljon.

A PowerUp! nemzetközi döntőjének idei arany fokozatú támogatója Ukrajna vezető energia szolgáltató vállalata, a DTEK volt, amely egyre nagyobb szerepet szán tevékenysége során a fosszilis energiahordozók mellett a megújuló energiaforrásoknak, így a nap-és a szélenergiának is, az elektromos áram előállításakor. A cég az EIT InnoEnergy versenye révén szeretne közelebbről megismerkedni az energetikai fejlesztéseken dolgozó kelet-és közép európai startupokkal, vállalkozásokkal annak reményében, hogy együttműködve velük innovatív megoldásokkal segítsék az energetikai szektor fejlődését, versenyképességét a jövőben. Ennek megfelelően nyitottan állnak és várják a magyar startupok fejlesztéseit, projektjeit is ezen a téren.

A verseny további támogatói és együttműködő partnerei volt az Amazon Web Services, a Vestbee és a SpeedUp Group, amely cégek különböző üzlettámogató programokba való bevonással, illetve szolgáltatások biztosításával fogják támogatni a PowerUp! nemzetközi döntőjének dobogósait.

Az InnoEnergy-t az EIT, az Európai Unió testülete támogatja.