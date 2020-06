Legalább egy női alapítóval bíró magyar tech startupok jelentkezését is várja a dubaji központú FasterCapital aktuális inkubációs programja. A pályázat keretében kiválasztott projektek akár több mint 600 millió forintnyi befektetést, illetve további inkubációs és mentori szolgáltatást kaphatnak mintegy egy éven keresztül. A programban való részvételre már ötlet fázisú projektekkel is lehet pályázni, a jelentkezés határideje 2020. július 16.

A tavalyi nagy siker után idén ismét meghirdeti női alapítókkal bíró startupoknak szóló inkubációs befektetési programját a 2014 óta aktív FasterCapital, mely úgynevezett virtuális inkubátorként működik. A Dubai Internet City-ben székelő cég a világ számos pontján, a tavalyi évtől már Magyarországon is keresi az ígéretes technológiai projekteket, melyekbe befektethet.

Az inkubációs program keretében a FasterCapital a kiválasztott projektekbe legfeljebb 600 millió forint értékben befektetést valósít meg. A befektetés keretében a cég a startup számára biztosítja a technológiai termék vagy szolgáltatás létrehozásához szükséges teljeskörű informatikai fejlesztési folyamat megvalósítását, saját, több mint 200 fős, házon belüli fejlesztői csapatának segítségével. A kiválasztott startupok emellett a FasterCapital közel 1000 szakértőből álló nemzetközi szakértői hálózatát bevonva, komplex üzletfejlesztési mentor programban vehetnek részt, melynek keretében a csapatok könyvelési, humánerőforrás, marketing, jog, üzletfejlesztés és PR tanácsadói szolgáltatásban részesülnek.

Egyedülálló virtuális inkubációs modell

A FasterCapital az egész iparágban egyedülálló modellt dolgozott ki, hiszen az általuk inkubált startupoknak nem kell fizikailag elköltöznie, hiszen a teljes inkubációs programot online valósítják meg (ez az úgynevezett virtuális inkubációs modell lényege). Másrészt, elsősorban olyan startup alapítókkal, ötletgazdákkal keresik az együttműködést, akik technológiai ötlettel rendelkeznek, de maguk nincsnek bírtokában a szükséges informatikai fejlesztői képességeknek.

„A FasterCapital 2014 óta folytat aktív startup inkubációs tevékenységet. Az elmúlt közel 5 év során összesen 26 startup cég vehetett részt az inkubációs programban, ebből 24 vállalkozás már piacra is lépett, míg 281 csapat kapott akcelerációs szolgáltatást. A tavalyi évben nagy sikert aratott a női alapítókkal rendelkező startupok számára kidolgozott inkubációs program, melyre 50 országból több mint 200 jelentkezés érkezett”

– hívta fel a figyelmet Hanyecz Imre, a FasterCapital magyarországi képviselője.

Az inkubátor által megvalósított modell a társalapításon és társfinanszírozáson alapul, tehát a FasterCapital társalapítóként száll be a projektekbe az inkubációs és technológiai befektetésért cserében. A cég a tőkeigény legfeljebb 50%-át biztosítja (kivételes esetekben ennél magasabb hányadot is, de soha sem 100%-ot), a fennmaradó tőkehányad biztosítása érdekében pedig minden esetben egy külső befektető is bevonásra kerül társfinanszírozóként. Jelentkezés, és további információ ezen az e-mail címen érhető el.