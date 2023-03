Miért fontos az ipari számítógépek automatizálása?

Az ipari számítógépek automatizálása nagyban megkönnyíti a gyártók munkáját, hiszen ezzel kevesebb humán erőforrásra és alacsonyabb összegű kiadásokra van szükségük. Az ipari számítógépek automatizálása nem egyszerű számítógépekkel történik; ezek felépítésének és működésének speciálisabb követelményei vannak.

Emellett szükség van olyan alkatrészekre és berendezésekre is, amelyek lehetővé teszik az ipari számítógépek automatizálását. Nézzük meg, hogy mik azok az ipari komputerek, és mire van szükség az ipari számítógépek automatizálásához!

Mik azok az ipari számítógépek?

Olyan komputerek, amiket jellemzően ipari felhasználásra terveztek. Ennek megfelelően sokkal strapabíróbb és megbízhatóbb konstrukciók, emellett jól ellenállnak a környezeti elemeknek, amelyek gyakran előfordulhatnak egy üzemben. Ilyen például a por, a rezgési hatások és egyéb szennyeződések, de a páratartalom és a hőmérséklet is mérvadó lehet.

Az ipari számítógépek feladata elsősorban az adatgyűjtés és azok feldolgozása. Ezen felül kommunikálhat (utasítást adhat vagy visszacsatolást kérhet) a gyártósori gépekkel és más berendezésekkel, ha az ipari számítógépekre telepítették az ezekhez szükséges szoftvereket. Az ipari számítógépeknek nagy számítási teljesítménnyel és tároló kapacitással kell rendelkezniük.

Ipari számítógépek automatizálása – főbb összetevők

Az ipari számítógépek automatizálásához több eszközre és berendezésre is szükség lehet. A komplett rendszer ugyanis csak úgy működhet megfelelően, ha minden kellő alkatrész, elektronika vagy berendezés rendelkezésre áll. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket.

Érzékelők és működtetők

Az ipari számítógépek automatizálásában nagy szerepe van az érzékelőknek és a működtetőknek. Ahhoz, hogy egy adott utasítás végbemenjen, fontos, hogy visszacsatolást kapjon az ipari számítógép. Ez lehet egy termék pozíciója, állaga, egy csomagolás vagy akár egy konzerv betöltés mennyisége is. Az érzékelők jelzik az ipari számítógépek automatizálása során, hogy mikor kell kiadni a következő utasítást.

Programozható logikai vezérlők (PLC-k)

A PLC gyakran nem csupán egy önálló egység, hanem egy komplett rendszer része. Az ipari számítógépek automatizálása tulajdonképpen a PLC programozása: a benne lévő központi logikai és feldolgozó egység, a memória, a ki-bemeneti egységek, a kommunikációs egység és a tápegység mind-mind egy ipari számítógép részei.

Maga a PLC egység kis méretű, így az üzemen belül szinte bárhová be is építhető. Az egység óriási előnye, hogy programozható: tehát automatikusan elvégzi a megadott utasításokat és visszacsatolást is küld arról, ha probléma akadt. A PLC segítségével ráadásul még a távoli felügyeleti rendszerek is kiépíthetőek.

Ember-gép interfész (HMI)

A HMI képernyők segítenek az operátor és a gyártógép közötti kapcsolat fenntartásában. Ez azt jelenti, hogy az ipari számítógépek automatizálása során a HMI képernyőn láthatóak az adatok, a vizuális visszajelzés, a szabályozás és más funkciók.

Az ember-gép közötti kommunikációs eszköz lehet nyomógombos vagy érintőkijelzős is, ráadásul ma már nemcsak fekete-fehér képernyővel érhetőek el, hanem színesben is. A HMI képernyők emellett alkalmasak a távoli felügyeletre, illetve az adatok tárolására is. Az ipari számítógépek automatizálása során tehát a HMI képernyők segítenek a szabályozásban, az ellenőrzésben és a visszacsatolásban is.

Ipari kommunikációs protokollok

Az ipari számítógépek automatizálása nem működhet ipari kommunikáció nélkül. A szabványos megoldások között többféle módszerrel is találkozhat. A vezetékes (bus rendszer) megoldás például az Ethernet szabvány, ami biztonságosan, a végpontok között kommunikál a gépek és a képernyők között. Emellett léteznek vezeték nélküli lehetőségek is, melyek hatékony és rugalmas automatizálást tesznek lehetővé: ilyen például az ipari vezeték nélküli WLAN.

Az ipari számítógépek automatizálása nem egyszerű feladat, azonban a megfelelő berendezésekkel és alkatrészekkel megoldhatóvá válik. Amennyiben szüksége lenne ilyen jellegű termékekre, úgy érdemes felkeresnie az egyik legnagyobb automatizációs forgalmazót, a Lenze-t!

