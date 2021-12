Az ipar 4.0 nem egy lehetőség, hanem kulcs a jövőhöz. A digitális gyártásra és folyamattervezési megoldásokra időben áttérő vállalatok őrizhetik meg a versenyképességüket.

Az utóbbi években gyakrabban lehet találkozni az Ipar 4.0 kifejezéssel, ami a negyedik ipari forradalomra utal. Az első a gőzgép feltalálásával indult, a második az elektromosság ipari felhasználásának kezdeteitől datálódik, míg a harmadik a számítógépek és számítógépes hálózatok érkezésével indult. A negyedik ipari forradalommal kapcsolatban Gém Péterrel, a 4iG Nyrt. szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.

„Nehéz választ adni arra, hogy mit is jelent pontosan az Ipar 4.0, a kifejezésnek nincs konkrét meghatározása, ahány ország, ahány cég, mindenki egy picit mást ért alatta”

– magyarázta a szakember.

„Az is Ipar 4.0-nak tekinthető, ha egy vállalat gyártási finomtervezéssel foglalkozik, mert a meglévő adatok alapján úgy tudja tervezni és optimalizálni a gyártási kapacitásokat, hogy az használható és megvalósítható legyen. Ezen felül a vezetői információs rendszerek (EBDA – Business Decision Application) építése és az ezekből a rendszerekből kinyert adatok alapján történő döntéshozatal is ide tartozik. Az Ipar 4.0 tehát egy gyűjtőnév, abba az irányba halad ma a világ, hogy adatok alapján hozzunk döntéseket, vagy eszerint készüljenek a gyártási tervek. Ma már ez egyre több szektorban jelenik meg – az agráriumtól az egészségügyig.”

Gém Péter rámutatott: a hazai IT-ipar egyik kiemelt szereplőjének számító 4iG számára is fontos fókuszterület az Ipar 4.0, a cég egyik kiemelt célja, hogy a különféle gyártósorokon, gyártási folyamatok eredményeként keletkező adatok megfelelően vizualizálhatók legyenek, és ezek alapján tudjanak az érintett vezetők megalapozott üzleti döntéseket hozni.

„Az Ipar 3-at mi szakértői rendszereknek hívjuk”

– magyarázta Gém Péter.

„Ipar 4-es megoldásokról csak akkor lehet beszélni, ha ezek az úgynevezett szakértői előtétrendszerek adottak. Itt jön be a képbe a 4iG által fejlesztett 4iOP termékcsalád.”

A 4iOP (for industrial Operations) egy úgynevezett ipari digitalizációs platform, amely a 4iG által fejlesztett ipari felhasználású IT-megoldásokat – mint a számlálás, mérés, analitika, minőség-ellenőrzés, szenzorkiváltás és még sok más területet – fedi le. Ennél azonban jóval többről van szó: egy olyan költséghatékony platformról, amelyet a 4iG ügyfelei akár dinamikus árazási konstrukcióban is használhatnak, ha minden feltétel adott ügyfél oldalon is ehhez. Ezzel jelentős költségeket takaríthatnak meg, cserébe az ügyfél a legfejlettebb ipari digitális megoldások előnyeit élvezheti. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára lehet hatalmas előny, hiszen anélkül aknázhatják ki a gépi látás (Computer Vision) vagy épp a gépi tanulás, esetleg drága szenzorok telepítését igénylő technológiák előnyeit, hogy több tíz- vagy százmilliós befektetésre kényszerülnének.

„A 4iOP segítségével a saját megoldásainkat és a beszállítóink által fejlesztett szoftvereket és hardvereket úgy integráljuk, hogy az ügyfelek »adatéhségét« teljes mértékben ki szolgáljuk”

– mutatott rá Gém Péter. Bár, ahogy korábban említettük, a definíció rugalmasan értelmezhető, az Ipar 4.0-s megoldásoknak akadnak közös metszetei. Ilyen például a skálázhatóság, amely kiszámíthatóbb működést és tervezhetőbb üzleti folyamatokat tesz lehetővé az ügyfelek számára.

„A skálázható technológiákat több tényező is alakította, így például a Covid megjelenése erős hatással volt rá”

– hangsúlyozta Gém Péter.

„Ebből az egyik legfontosabb, hogy szinte mindenki számára megnyílt a lehetőség a digitális munkavégzésre. Arra gondolok például, hogy megjelent az otthonról végezhető gyártási munkavégzés. Eddig ez nem volt jellemző, a mérnökök bementek a gyárakba, rácsatlakoztak a helyi hálózatokra, és ott dolgoztak. Mostanra viszont megvalósult a teljes átjárhatóság.” „Egy másik fontos ismérv a skálázhatósággal kapcsolatban, hogy kínálatunkban olyan adatközponti (on-prem vagy telepített) megoldásokat kínálunk, amely a cég növekedésével, annak adatigényével együtt dinamikusan bővülhet, akár számítási kapacitásról, akár adattárolásról van szó.”

A 4iG-nek erre olyan megoldásai vannak, mint a HPE GreenLake, amely a megrendelőknek páratlan rugalmasságot és redundanciát nyújt, a könnyebb üzemeltetés és kedvezőbb finanszírozás előnyeit is kihasználva.

Aki most kimarad, amellett elmegy a világ

Az ipari digitalizáció, azaz a mostanában sokat emlegetett Ipar 4.0 megkerülhetetlenül fontos téma, hiszen komoly tendencia, hogy a technológia fejlődésével egyre többen vetnek be ilyen jellegű megoldásokat. A 4iG a már említett szakértői rendszerek korszerűsített változataiban látja a jövőt, amellyel a cégek fontos versenyelőnyhöz juthatnak, aki nem fektet be ezekbe a technológiákba, azok mellett hamar elmegy majd a világ.

„Az Ipar 4.0-val kapcsolatban rengeteg a félreértés, mert sok cég sokféleképpen értelmezi, a mi terminológiánkban azonban ez az olyan szakértői rendszerek alkalmazására vonatkozik, mint például a helymeghatározás, a prediktív analitika, a karbantartás-menedzsment vagy a különféle adatgyűjtő technológiák”

– mutatott rá a szakember.

„Ha ezeket a szakértői rendszereket kombináljuk, az így begyűjtött adatokat digitális eszközökkel lehet döntéstámogatásra vagy például a gyártás optimalizálására használni.”

A biztonság mindenek felett

Az Ipar 4.0 egy másik kulcsfontosságú eleme a kiberbiztonság, hiszen egyre több területen használnak különféle digitális eszközöket, amelyek sokszor érzékeny, értékes céges adatokat továbbítanak. Emlékezetes példa a közelmúltban bekövetkezett Colonial Pipeline-incidens, amely megmutatta, hogyan idézhet elő egyetlen alkalmazott pillanatnyi figyelmetlensége komoly energiakrízist.

„Rendkívül fontos területről van szó: a kkv-knak, de akár a nagyobb cégeknek is érdemes tudni, hogy ma már nincs szükség milliárdos beruházásokra, ha a biztonságról van szó, mivel a mi portfóliónkban is megtalálható a »security-as-a-service« szolgáltatáscsomag”

– hangsúlyozta Gém Péter.

„Havidíjas rendelkezésre állással lehetővé teszi, hogy a cégeknek ne kelljen méregdrága biztonsági szakembereket fizetni, a tudásukat frissen tartani, folyamatos továbbképzésekre küldeni őket. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az infobiztonsági szakma krémje most nálunk érhető el Magyarországon. Olyan korban élünk, amikor a technológia és a hardverek adottak, akár biztonságról, akár ipari digitalizációról beszélünk. Ezen túl egyetlen dologra van csak szüksége a cégeknek: legyenek eltökéltek, hogy végigvigyék a változtatásokat, fejlesztéseket. A többiben segítenek a 4iG szakemberei. Klasszikus IT-rendszerintegrátorok vagyunk, de azzal, hogy házon belül megvannak az automatizálásban, robotikában, gyártástechnológiában és biztonságban jártas szakembereink, a hardvertől a szoftverig, illetve azzal, hogy a teljes üzleti életciklus során támogatni tudjuk az ügyfeleinket a szakértelmünkkel, rengeteg terhet tudunk levenni a vállukról.”

Hatékonyság: a siker kulcsa

Napjainkban már egyetlen cég sem engedheti meg magának, hogy ne maximális hatékonysággal működjön, ebben pedig óriási segítséget nyújtanak az Ipar 4.0 digitális megoldásai. Itt az egyik legizgalmasabb terület a digitális ikerpár, amely területen a 4iG szintén élen jár.

„Ügyfelünk, a DENSO számára készítettünk egy 3D-technológián alapuló felmérést, azaz digitális ikerpárt, amely jelentős mértékben hozzájárul a tervezési folyamatok idejének csökkentéséhez”

– magyarázta Gém Péter.

„Bedigitalizáltuk a DENSO gyártósorát, amelynek rengeteg előnye van: például szimulálható, hogy egy adott gyártási folyamat megfelelően lefuttatható-e, de azt is lehet a digitális iker segítségével figyelni, hogy az adott gépek például beférnek-e a kapun, megfelelően elhelyezhetőek-e a gyártócsarnokban, megvannak-e a szükséges elektromos és egyéb kiállások. Ezekre azért van szükség, mert ha egy csarnokot megterveznek, akkor azt a korábban megrendelt eszközök »köré« tervezik. Viszont, ha egy funkció megváltozik, és ezt az ügyfél nem tudja időben, akkor problémák léphetnek fel. Nemrég egy olyan autóipari eszközt láttam kiállítva, aminél az egyik adagoló állomás fél méterrel »belelóg« a kijelölt közlekedési útvonalba, mert máshogyan nem fért el. Ez például elkerülhető lett volna egy digitális iker alkalmazásával, ezzel a módszerrel a tervezési költségek akár 30-40 százalékát is meg lehet spórolni. Elég csak körbenézni a gyártósoron egy mobiltelefonnal vagy egy AR-szemüveggel, egyből látható, melyik gép éppen hogyan üzemel, tartja-e a gyártási tervet, mennyi a selejt, mekkora az áramfogyasztás és így tovább. Szeretik a vezetők, ha ennyire kézben tudják tartani, ilyen pontosan tudják követni a gyártást, akár egy másik kontinensről is.”

Az Ipar 4.0 kereteinek kialakításához elengedhetetlen ezen felül egy hatékony adatközpont működtetése, ami hatalmas költséget jelent, ha egy cégnek saját zsebből kell kigazdálkodnia. A 4iG viszont havidíjas konstrukcióban kínálja ezt a szolgáltatását is, amivel sokkal tervezhetőbbé válik a cég működése, ráadásul nem kell egyből sokmillió forintot áldozni az infrastruktúra kiépítésére.

Mint látható, az Ipar 4.0 megoldásaiból egyaránt profitálhatnak a kisebb, alacsonyabb költségvetéssel dolgozó kkv-k és az optimalizált működést szem előtt tartó nagyvállalatok is. A 4iG pedig minden ipari szereplő számára kínál megfelelő megoldásokat.