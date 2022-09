Az Országos Mentőszolgálatot kérdeztük a szén-monoxid mérgezésekről

Azoknak, akik kandallóval, kályhával vagy kazánnal tervezik átvészelni az idei fűtésszezont, a szén-monoxid mérgezés veszélyeire éppoly mértékben érdemes figyelniük, mint a hó végi fűtésszámlára.

A megelőzést nagyban segítik a CO érzékelők, ám a rossz választás és telepítés életveszélyes is lehet, mert hamis biztonságérzetet nyújt. A MediaMarkt műszaki áruházlánc szakértője összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a megfelelő készülék kiválasztásához, a CO mérgezés veszélyeiről Győrfi Pált, valamint Dr. Gőbl Gábort kérdeztük az Országos Mentőszolgálattól.

Közeleg a fűtésszezon, idén pedig sok háztartás átalakíthatja a fűtését – a júliusi, rezsiváltozást érintő bejelentések hatására nem csak a napelemekben, de a kandallókban, vegyes tüzelésű kazánokban, kályhákban is sokan kezdtek lehetőséget látni a rezsiszámla csökkentésére. Éppen ezért még a szezon derekán érdemes beszélni arról a láthatatlan ellenségről, ami minden ilyen háztartást veszélyeztethet: a szén-monoxidról. Arról a színtelen, szagtalan, íztelen, mérgező gázról, amely tökéletlen égés során keletkezik, és felgyűlik a gyengén szellőző lakásban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője kiemelte, hogy a tavalyi évben 552 beteget láttak el CO mérgezés gyanújával:

„E mérgezés a téli hónapokban jóval gyakoribb. Sajnos sokan ellenőrizetlen, hibás vagy barkácsolt fűtőberendezéseket használnak, illetve nem győződnek meg a kémény állapotáról, ami súlyos szén-monoxid-mérgezéshez, akár tragédiához vezethet.” – zárta gondolatait a sajtószóvivő.

Dr. Gőbl Gábor, az Országos Mentőszolgálat tudományos tanácsadója a mérgezés tüneteit és annak veszélyeit foglalta össze:

„Az első tünetek, amik alapján már gyanakodni lehet, akár a legkisebb koncentrációjú CO jelenlétére is a lakásban, a fejfájás, szédülés, hányinger, izomgyengeség (kifejezettebben az alsó végtagokon), olykor mellkasi fájdalom. Ezt követően a mérgezés már tudatzavart, eszméletlenséget, légzés-keringésmegállást okozhat.”

A szakember hozzátette, hogy mivel a szén-monoxid kiszorítja a hemoglobinhoz kötődő oxigént, így súlyos általános oxigénhiányt okoz, valamint ezen túlmenő következményekhez, mint például szívkárosodáshoz, szívritmuszavarhoz, vagy idegrendszeri károsodásokhoz vezethet:

„Ezek sajnos az oxigénellátás helyreállítása után is folytatódhatnak, és nagyon lassan javuló, vagy maradandó károsodásokat hagynak maguk után: így például memóriagyengeséget, kognitív zavarokat vagy depressziót.”

A megelőzésben tehát kulcsfontosságot játszik a megbízható szén-monoxid érzékelők használata, ezek megfelelő kiválasztása azonban okozhat némi fejtörést. A szerkezetekből legtöbbet jellemzően az október-február időszakban adnak el a műszaki kereskedők, de a MediaMarktnál idén arra számítanak, az emberek jóval korábban elkezdik beszerezni az eszközöket, a fűtésszezonra történő tudatosabb felkészülésnek köszönhetően.

„Hazánkban a CO érzékelők bevizsgálása az Országos Katasztrófavédelem akkreditált laboratóriumában történik, azok a készülékek, amelyek itt átmennek a vizsgán, felkerülnek az ún. pozitív listára, azaz teljes mértékben megbízhatóak.”

– mondta el Papp Balázs, a MediaMarkt kellék kategória vezetője.

„Áruházunkban természetesen csak ilyen minősítésnek megfelelő készülékek kaphatók. A legegyszerűbbektől a komplexebb okoskészülékekig.”

– zárta gondolatait a szakember.