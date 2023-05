Nagy kihívások előtt áll a paradicsomtermesztés világszerte: a rovarkártevők, a növénybetegségek, valamint a munkaerő-problémák is komoly gondot okoznak a termelőknek.

A Syngenta innovatív zöldségvetőmag üzletágának munkatársai világszerte azon dolgoznak, hogy a legjobb paradicsomfajták mellett megoldást nyújtsanak ezekre a kihívásokra is.

Az élelmiszer-termelés a jövőben egyre nagyobb hatékonyságot, fenntarthatóságot és hozammaximalizálást igénylő feladat lesz. A Syngenta zöldségvetőmag üzletága a közelmúltban közös projektet indított az amerikai Four Growers vállalattal. A kezdeményezés célja, hogy növeljék a betakarítás hatékonyságát, valamint kevesebb élőmunkaerő-igény mellett lehessen a terméseket leszedni. A Four Growers GR-100 robotkombájnja már meg is kezdte munkáját a Syngenta üvegházaiban.

„A partnerségünk összeköti a genetikát az automatizálással. A robotizáció sikeressége a jövőben egyértelműen azon múlik, hogyan tud a technológia hatékonyan dolgozni a növényállományokban. Ezzel a partnerséggel olyan fajtákat tudunk nemesíteni, amelyeknél jól alkalmazható a robotizált betakarítás, így lehetővé teszi a termelők számára a sikeres technológiái fejlesztéseket is”

– hangsúlyozta Ruud Kaagman, a Syngenta paradicsom kultúrákért felelős vezetője.

A megoldás egyesíti a technológiát és a biodiverzitást annak érdekében, hogy a jövőben több és jobb minőségű paradicsom váljon elérhetővé világszerte. A Syngenta és a Four Growers közötti partnerség magasabb hozamot, kisebb élelmiszer-pazarlást, valamint elégedettebb termelőket és fogyasztókat eredményezhet.

A cél a munkaerő költségének csökkentése

A paradicsomot a mai napig emberi kézzel szüretelik, amely a teljes termelési költségek jelentős részét, akár a 30%-át is kiteheti. A költségeken felül a termelők egyre nehezebben találnak megfelelő munkaerőt. Az évek óta tartó munkaerőhiány miatt olyan megoldásra van szükségük, amely biztosítja, hogy a fogyasztók a boltok polcain megtalálhassák az általuk keresett paradicsomot.

„A robotika mezőgazdasági alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy jobb minőségű, egészségesebb és megfizethetőbb zöldségféléket együnk”, mondta Brandon Contino, a Four Growers vezérigazgatója. „Eltérően más olyan gépektől, amelyek ma a szántóföldön minden terményt – érettet és éretlent – egy menetben betakarítanak, a Four Growersnél fejlesztett robot és a mesterséges intelligencia lehetővé teszi számunkra, hogy egyenként szedjük le a termést, így csak a tökéletesen éretteket takarítjuk be.”

A robotok időt és emberi munkaerőt takaríthatnak meg. A Syngenta számára fontos a Four Growers partnersége, hogy készen álljon a jövő termesztéstechnológiai kihívásaira.

Syngenta, a paradicsom innovátora

A vállalat kutatói olyan technológiákat is felhasználnak, mint például a mesterséges intelligencia (AI) és a robotika, hogy az új fajták kiválasztásakor szerzett adatokat minél előbb a gyakorlatba ültessék. A kutatások során olyan új jellemzőket tesztelnek különböző agronómiai szempontok szerint, amelyek biztosítják, hogy a fogyasztók az által elvárt ízt és magas minőséget kapják meg.

A Syngenta TomatoVision bázisa Hollandiában egyike annak a sok helynek a világon, ahol a vállalat szakértői a holnap paradicsomát nemesítik. A nemesítők Hollandiától Mexikóig, Olaszországtól Jordániáig tesztelik a fajtákat a helyileg adaptált megoldások megtalálása érdekében.

„A mai kihívásokhoz igazodó genetikát és a jövő termelési módszereit is felhasználjuk, hogy segítsünk a termelőknek optimalizálni a paradicsom termesztését és betakarítását”

– magyarázta Rik Lootens, a Syngenta üvegházi paprika és paradicsom portfoliómenedzsere.

„Olyan genetikát keresünk, amely segít leküzdeni a betegségekkel szembeni rezisztenciát, és felkészíti a növényeket a mechanikai betakarítás fejlődésére. Ez végső soron magasabb hozamot biztosít.”

A www.tomatovision.com oldalon az érdeklődők megnézhetik az innovatív munkafolyamatokat. Az új weboldal elindításával a termelők, kereskedők és a fogyasztók szerte a világon olyan új ismeretekhez juthatnak például a tekintetben, hogy a robotizáció, a digitalizálás, a mesterséges intelligencia és ezen tényezők összessége hogyan alakítja át a paradicsom termesztését a jövőben.

