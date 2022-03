Arcfelismerő szoftverrel támogatják Ukrajnát

Lapértesülések szerint a Clearview AI technológiáját a hétvégétől használja az orosz invázió alatt álló ország. Az arcfelismerő szoftver többek között a halottak azonosításában segíthet.

Ingyenesen hozzáférést kap a a Clearview AI nagy teljesítményű arcfelismerő alkalmazásához az ukrán kormányzat – közölte a Reuters a cég vezérigazgatójára hivatkozva. Az amerikai vállalat ausztrál-vietnámi származású alapító-vezetője, Hoan Ton-That állítólag rögtön a katonai műveletek megindítása után megkereste Kijevet a lehetséges segítségnyújtással kapcsolatban.

A vezérigazgató tájékoztatása szerint az ukrán védelmi minisztérium múlt szombaton el is kezdte használni a technológiát, amellyel az orosz támadók leleplezését, a félretájékoztatás elleni küzdelmet és a halottak azonosítását igyekeznek támogatni. Az arcfelismerő szoftver például az ellenőrzőpontokon áthaladó személyek felismeréséval csökkentheti a diverzáns beszivárgási kísérletek hatékonyságát.

A Clearview alapítója elmondta, hogy startupjának több mint 2 milliárd, az orosz VKontakte közösségi hálózatból származó kép áll rendelkezésére, ami nagyjából a platform teljes adatállományának ötödét jelenti. Erre a hatalmas adatkészletre támaszkodva a hatóságok gyorsabban és könnyebben lehetnek képesek beazonosítani embereket, még akkor is, ha a harci cselekmények miatt az arc is sérülést szenvedett. Ton-That szerint a technológia felhasználható lehet a családjuktól elszakított menekültek újraegyesítésére, orosz ügynökök azonosítására és a dezinformációs kampányhoz köthető hamis közösségi médiaposztok leleplezésére.

A Clearview közölte, hogy nem ajánlotta fel a technológiát Oroszországnak, amely “különleges katonai műveletnek” nevezi ukrajnai akcióit.

Az ukrán hatóságok ugyanakkor a Reuters megkeresésére egyelőre nem kommentálták a hírügynökség értesüléseit. Korábban az ukrán digitális átalakulásért felelős minisztérium szóvivője azt mondta, hogy fontolóra veszik az olyan amerikai székhelyű mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek ajánlatát, mint a Clearview.

Jól hangzik, de…

Bár a szándékot Moszkván kívül alapvetően mindenki pozitívnak tartja, ugyanakkor a témával kapcsolatban újra megjelentek a már korábban is hallható kritikus hangok. Az alig néhány éve alapított startup 2020 elején került az USA-ban reflektorfénybe, miután kiderült, hogy a megkérdőjelezhető módon összegyűjtött adatbázisát és algoritmusát több amerikai rendőri szerv is használta. Sőt később az is, hogy a nyomozó hatóságok és a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal mellett a Clearview ügyfele több mint kétszáz magáncég, köztük a Walmart, Wells Fargo bank és a Bank of America.

A probléma azonban az, hogy az arcfelismerők finoman szólva sem működnek száz százalékig megbízhatóan, és ez alól nem kivétel a Clearviw megoldása sem. És ahogy a rendőrségi alkalmazásból is származtak jogszerűtlen letartóztatások, úgy a rendszer háborús használatánál is jó esély van arra, hogy a téves azonosítás ártatlanok meghurcolásához, esetleg halálához vezet.

Forrás: Bitport