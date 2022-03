A brit kriptovalutás automaták illegálisak

Régóta borítékolható hírt kaptak pénteken az Egyesült Királyságban kriptovalutás automatákat üzemeltető cégek, a lehető leghamarabb le kell állítaniuk a gépeiket.

A felszólítást a Financial Conduct Authority adta ki, ez a hatóság felügyeli a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek magatartását.

A kérdéses gépek első pillantásra hasonlóak a megszokott bankautomatákhoz, ám a segítségükkel az érdeklődők készpénz befizetésével vagy bankkártyával BitCoint vásárolhatnak a digitális pénztárcáikba, pénzváltási szolgáltatást biztosítanak.

A hatóság szerint az automaták nem felelnek meg a pénzmosás elleni szabályozásoknak, 250 font alatti készpénz befizetése esetén pedig semmiféle érdemi ügyfélazonosításra sem kerül sor. A hatóság magyarázata szerint az illegális bevételüket BitCoinba átváltani kívánók könnyedén kihasználhatják az utóbbi jellegzetességet, megbízottakon keresztül akár nagyobb összegeket is átváltathatnak anélkül, hogy felhívnák magukra a figyelmet.

Az Egyesült Királyságban jelenleg 27 vállalkozásnak van engedélye kriptovalutás szolgáltatások nyújtására, azonban semelyik sem kapott engedélyt a most betiltott automaták üzemeltetésére. Az utóbbi miatt a Gidiplus bíróságra is ment, hogy az elutasított kérelme miatt benyújtott fellebbezésének rendeződéséig továbbra is működtethesse az automatáit. A bíró elutasította a kérést, hiszen a cég semmilyen megoldást sem prezentált, hogy ebben az időszakban miként lenne képes nagy vonalakban törvényesen működtetni a gépeit.

Az FCA tájékoztatása szerint következményekre számíthatnak azon vállalatok, amelyek nem állítják le a lehető leggyorsabban az illegális automatáikat. A Coin ATM Radar adatbázisa szerint hírünk írásakor 80 ilyen gép üzemelt az Egyesült Királyságban.

Forrás: ORIGO