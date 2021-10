Manapság már 500 millió ember használja az 5G-t

A vállalat vezetője szerint az 5G terjedését három fő terület, a virtuális és kiterjesztett valóság (VR, XR), az üzleti alkalmazások és a zöld fejlesztések emelhetik magasabb szintre.

A globális mobil szélessávú fórum (GMBBF) 2021 – melynek házigazdája a Huawei, valamint ipari partnerei, a GSMA és a SAMENA Telecommunications Council – összegyűjtötte a mobilhálózat-üzemeltetőket, a vertikális iparág vezetőit és ökoszisztémai partnereket a világ minden tájáról, hogy megvitassák, hogyan lehet maximalizálni az 5G lehetőségeit és előremozdítani a mobilipart.

A világon jelenleg 176 kereskedelmi 5G hálózat működik, amelyek több mint 500 millió előfizetőt szolgálnak ki. A végfelhasználói szegmensben az átlagos 5G letöltési sebesség nagyjából tízszer nagyobb a 4G-nél, ami olyan alkalmazások szélesebb körű terjedését segítette elő, mint a virtuális valóság (VR) és a 360º-os közvetítés. Vállalati szinten már világszerte 10 ezer projekt foglalkozik az 5G üzleti (5GtoB) alkalmazásokkal és sikeresen tesztelték és alkalmazzák a technológiát olyan iparágakban, mint a gyártás, a bányászat és a logisztika. Bár a fejlődés folyamatos volt, Ken Hu elismerte, hogy van még tér a további fejlődésre.

“Az 5G technológia lehetőségeit valóban kihasználó megoldások száma csekély, mint a kiterjesztett/virtuális valóságra (AR/VR) alapuló szolgáltatások, valamint a futurisztikus, hologram alapú megoldások is igen lassan terjednek, ahogy a hálózatra kapcsolt járművek is. A 10 ezernél is több üzleti 5G-projekt fele pedig Kínában koncentrálódik”