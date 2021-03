Lendületben a Visa kisvállalkozások digitális átállását segítő küldetése

A 2020 nyarán indított program során eddig már több mint kétmillió európai kisvállalkozás részesült támogatásban. A bejelentés hatalmas mérföldkövet jelent a Visa vállalásának teljesítése során, mely szerint Európában nyolcmillió – globálisan pedig 50 millió – kis- és középvállalkozás (KKV) számára nyújt segítséget az online térbe lépéshez, az új feltételekhez való alkalmazkodáshoz, és a vállalkozások jövőképes átalakításához.

A Covid-19 világjárvány továbbra is súlyos nehézségeket ró a kisvállalkozásokra Európa-szerte. A Visa kutatása feltárta, hogy a kisvállalkozások 65%-a aggódik vállalkozása jövője miatt. Mivel sokuknak szigorú korlátozások és lezárások közepette kell működniük, egyre több kisvállalkozás helyezi át a tevékenységét az online térbe és biztosít digitális fizetési lehetőséget. A Visa adatai szerint több mint tíz európai ország 20%-os növekedést tapasztalt az online vásárlások számában, és ma már tízből nyolc tranzakció érintésmentes.

„A kisvállalkozások kulcsfontosságú szerepet töltenek be közösségeinkben, és a Covid-19 világjárvány következtében még mindig sokuknak kell kihívást jelentő körülmények között működniük. Számunkra folyamatos inspirációt jelent az az innovatív és vállalkozó szellem, amelyet e vállalkozások tulajdonosai tanúsítanak, ahogyan tevékenységüket az új körülményekhez igazítják, hogy továbbra is kiszolgálhassák vásárlóikat. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint kétmillió kisvállalkozás élhetett a partnereinkkel közös kezdeményezéseink előnyeivel. Elkötelezetten folytatjuk együttműködésünket ügyfeleinkkel és partnereinkkel a gazdaság helyreállításában, lehetővé téve, hogy a kisvállalkozások továbbra is központi szerepet tölthessenek be közösségeinkben.”