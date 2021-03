Mit hozott egy év vírushelyzet a vállalkozások működésében?

A Telenor jelentős tapasztalattal indult ezen a téren, de a sikeres működés fenntartásához így is számos új online megoldás bevezetésére, közös gondolkodásra és a vállalkozások hatékony támogatására volt szükség. Digitális szerződés, több mobilnet és kollaborációs eszközök – ezek szerepelnek a digitális átállás toplistáján.

A digitalizáció minden iparágat és a legtöbb üzleti folyamatot eléri, és képes hatékonyabbá tenni azt. Kérdés, hogy ez mikor és milyen formában – a jelenlegi technológiákra alapozva vagy az új, ma még kísérleti megoldások érkezésével – történik meg. Egy éve jelentették be Magyarországon a koronavírus megfékezését célzó kijárási korlátozásokat, aminek hatására minden cégnek reagálnia kellett a működést jelentősen befolyásoló váratlan helyzetre.

A Telenor hálózatán tapasztalható, 30% fölötti mobilinternet forgalomnövekedés mellett a vállalati ügyfeleket kiszolgáló terület az otthoni munkavégzéshez fontos asztali mobilnet és az online kollaborációs eszközök iránti igényben is jelentős növekedést tapasztalt, valamint diadalútjára indult az elektronikus szerződés és aláírás. Az elektronikus szerződés COVID-biztos, gyors és hatékony, költségkímélő, környezetbarát, kiválóan kereshető és rendszerezhető dokumentációt tesz lehetővé. A megoldás nem új – több mint húsz éve elérhető –, ám egy világjárványra volt szükség, hogy a vállalkozások működésében valódi, napi gyakorlattá váljon. A koronavírus elmúlt évében a Telenor üzleti ügyfeleivel digitális szerződésre állt át, mára a szerződések több mint 80%-át így írják alá, már csak egyedi kérésre alkalmaznak papíralapú szerződést. Ennek köszönhetően a vírusbiztonság és az üzleti hatékonyság mellett a szolgáltató partnereivel közösen összesen több mint öt tonna – egy kisebb erdőnyi – papír felhasználását spórolta meg.

A digitális szerződés hivatalos használatát több mint húsz éve engedélyezte a magyar törvényhozás a hazai vállalkozások számára, és ezalatt a technológiában legfőképpen csak kényelmi-funkcionális fejlesztések történtek. A valódi áttörést a koronavírushoz kapcsolható 2020-as kijárási korlátozások bevezetése jelentette. A Telenor is ekkor döntött arról, hogy partnereivel ilyen módon jegyzi a hivatalos dokumentumokat.

„A digitális átalakulás előnyeit első kézből látjuk, és üzleti ügyfeleinknél is szorgalmazzuk, hogy használják ki a számukra különösebb befektetés nélkül elérhető előnyöket. A digitális szerződéskötést kollégáink és partnereink védelmében tettük általánossá az ügyintézésben, és biztos, hogy ez a megoldás velünk marad a COVID utáni időkben is.”

– mondta Fülöp Gábor, a Telenor Magyarország üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

A koronavírus okozta munkakultúra-változás hatására az elmúlt évben – különösen a kezdeti időszakban – megnövekedett a forgalom a mobilinternet-hálózaton, a cégek és vállalkozások részéről a korábbinál nagyobb érdeklődés jelentkezett az otthoni szélessávú mobilinternet-hozzáférés iránt (mobil-wifi megoldások), és a körülmények elősegítették az online kollaborációs eszközök – mint a Microsoft O365 – korábbinál jóval dinamikusabb terjedését is.

„Az első jelentős korlátozások bevezetésekor sejteni lehetett, hogy a cégeknél megjelenő új online megoldások hosszú távon is velük maradnak. Tapasztaltuk, hogy a digitálisan felkészültebb vállalkozások hatékonyabban tudtak reagálni a válság hatásaira. A most életbe lépett korlátozások idején a digitális munkakultúrát a tavalyinál már jóval több vállalkozás képes rutinszerűen alkalmazni, ami nem csak a túlélésben, de a normalizálódó helyzetre való visszatérésben is a segítségükre lesz.”