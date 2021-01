Fontos, hogy ne csak egyedül játsszunk home officeban

Óriási szükség is van erre, hiszen a kényszerű home office-t és az informális emberi kapcsolatok hiányát bizony alaposan megsínylették a munkahelyi közösségek az elmúlt időszakban. Hiányoznak azok az alapvető emberi gesztusok, melyek amúgy természetesnek tűnnek: senki nem hív el minket home office-ból ebédelni, nem kínál meg a csokijából, de még azt sem kérdezi meg, hogy hogy vannak a gyerekek.

Az otthoni munkavégzésnek számos negatív pszichológiai hatása lehet. A magányosság, izoláció, ingerlékenység, aggódás gyakrabban jelenik meg otthonról dolgozók esetében. Különösen igaz a jelenlegi helyzetben, amikor ráadásul nem csak a munkahelyi, hanem a személyes kapcsolattartás lehetőségei is korlátozottak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a technológia és a kreativitás segítségével a problémák egy része megkerülhetővé válik. Így lett például egy kényszermegoldásból keresett csapatépítő program.

Idén tavasszal nyitotta meg virtuális kapuit Magyarországon elsőként az Exit The Room online szabadulószobája, ahol a játékosok egy fizikai valóságban létező “hús-vér” szabadulószobát fedezhetnek fel a helyszínen tartózkodó játékmester segítségével.

“Két dolog lebegett a szemünk előtt: az egyik pusztán a saját túlélésünk volt. Egyszerűen a bezárásokkal kieső bevétel egy részét szerettük volna pótolni ezzel az újítással. A másik, hogy makacsul ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne csak magunkat, hanem a kijutós játékot, mint világhírű hungarikumot is a köztudatban kell tartani. Ezért nem csak ingyen adtuk megoldásunkat hazai konkurenciáinknak, de mi kerestük meg őket, hogy ezt megtehessük.”

– mondta Rétfalvi Gábor ez Exit The Room tulajdonosa.

“Aztán az ősz és a vírus második hulláma egy olyan meglepő fordulatot hozott a történetben, ami felülmúlta álmainkat is. Azt vettük észre, hogy egyre több cég keresett meg minket online csapatépítővel kap csolatban is. A szabadulószobák mindig is népszerű csapatépítő programok voltak, ám azt előzetesen nem gondoltuk volna, hogy az online csapatépítők ekkora érdeklődésre tartanak majd számot. Apple, Google, Amazon, Prezi vagy FIFA, hogy ne csak tech cégeket mondjak – amikor ilyen feladóktól érkeznek megkeresések, majd pozitív értékelések az online csapatépítőkre, akkor éreztük azt, hogy belenyúltunk valamibe. Olyanba, ami nem csak ránk és nem csak a kijutós játékok fejlődésére van hatással, de iparágtól függetlenül munkavállalók tömegeire, akik nem lesznek zombik a home office-ban.”