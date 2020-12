A koronavírus-világjárvány hatásai miatt 2020 a pénzügyek digitalizációjának éve lett.

Új korosztályok jelentek meg az elektronikus fizetési megoldások és megtakarítások világában. Magyarországon az online kasszát használó kereskedőket januártól törvény is kötelezi arra, hogy a készpénz mellett valamilyen digitális fizetési lehetőséget is biztosítsanak vásárlóiknak. Az egész évet végigkísérő világgazdasági bizonytalanság miatt dinamikusan emelkedő arany-árfolyam, és növekvő befektetési, illetve megtakarítási hajlandóság jellemző – derül ki az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőjének elemzéséből.

Új érdeklődők a digitális pénzügyek iránt

„Idén olyan életkorú és társadalmi helyzetű emberek is elkezdtek foglalkozni a digitális pénzügyekkel, akiket normál körülmények között nem ért volna el ez a forradalom. Főként az elektronikus fizetési megoldások, illetve a befektetési lehetőségek iránt érdeklődnek”

– összegzi tapasztalatait Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója. A cég 2018-ban kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, tavaly pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

A BlockBen tavasszal internetes kutatást indított, hogy felmérje, mennyire népszerű a járványhelyzet idején a készpénz a magyarok körében, illetve, hogy milyen egyéb fizetési megoldásokat használnak. A megkérdezettek 35 százaléka úgy nyilatkozott: nem használ készpénzt, ha teheti. Közel egyharmaduk (30,7 %) viszont úgy nyilatkozott, hogy kénytelen készpénzt használni, mert ott, ahol vásárol, nem lehet mással fizetni. Közel negyedük (23,5%) szerint pedig még mindig ez a legegyszerűbb fizetési mód.

Azonnali Fizetési Rendszer: utalás 5 másodperc alatt

A járvány mellett Magyarországon az is komoly lökést adott a digitalizációnak, hogy március eleje óta minden banknál használatos az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR). Azóta a 10 millió forint alatti belföldi átutalások a nap 24 órájában és a hét bármely napján – így hétvégén és ünnepnapokon is – 5 másodpercen belül célba érnek.

Krocsek Attila kiemeli: az AFR fontos szerepet tölt be a készpénz visszaszorításában is, mert új, azonnali fizetési megoldások megjelenését is lehetővé teszi. Erre azért van kiemelten nagy szükség, mert 2021 januárjától az online kasszával rendelkező kereskedőknek lehetővé kell tenniük, hogy a vásárló ne csak készpénzzel, hanem valamilyen elektronikus megoldással is fizethessen.

„Az MNB adatai szerint 120 ezer olyan adózó van Magyarországon, akinek online pénztárgépet kell használnia, jelenleg a felüknél, tehát 60 ezer kereskedőnél nincs sem bankkártyás, sem más elektronikus fizetési lehetőség”

– hívja fel a figyelmet Krocsek Attila.

Az üzletfejlesztési igazgató hangsúlyozza: nemcsak a bankkártyás fizetés lehet megoldás a kereskedők számára, léteznek alternatívák is, ráadásul a kereskedők szempontjából sokszor kedvezőbb költségek mellett. Ilyen innovatív megoldás a QR-kódos fizetés is, amely olcsó és biztonságos alternatívája a készpénznek és a bankkártyának.

Befektetésben még mindig élen az arany

Innovatív megoldásokra ráadásul nemcsak a fizetések esetében nyitott a piac, hanem a megtakarítások, befektetési lehetőségek tekintetében is. A koronavírus-világjárvány másik fontos hatása volt 2020-ban, hogy folyamatosan magas szinten tartotta a befektetői érdeklődést az arany iránt. A stabilitást és biztonságot kínáló nemesfém árfolyama az elmúlt egy évben 26 százalékot emelkedett, és továbbra is 1800 USA dollár felett jár. Az arany iránti érdeklődés következtében a befektetői piac is rendkívül nyitott az innovatív megoldásokra.