A Squid Game vonzó csali lett a kiberfenyegetések terjesztéséhez

A Squid Game (Nyerd meg az életed) koreai túlélő drámasorozat már a megjelenését követő hónapban a Netflix legnézettebb televíziós sorozata lett több mint 111 milliós nézőszámával.

Látva a nézők érdeklődését, a kiberbűnözők nem restek kihasználni a rajongók sorozat nézése iránti lelkesedését, így az interneten máris megjelentek a jól ismert csalási módszerek. A Kaspersky szakemberei a Squid Game-hez kapcsolódó kifinomult, élesben alkalmazott leggyakoribb fenyegetésekre, többek között trójai vírusokra, reklámszoftverekre és halloweeni jelmezekre szóló adathalász ajánlatokra figyelmeztetnek.

Töltsön le egy Squid Game epizódot…és mellé egy kis malware-t

A 2021. szeptember-októberi időszakban több tucat különböző kártékony fájlt találtunk a weben, melyek nevében szerepelt a Squid Game.

Az elemzett esetek zömében további kártékony programok telepítésére képes trójai letöltőprogramokat találtunk, de más trójai vírusok és reklámszoftverek is felbukkantak. A kiberbűnözők például ezt a módszert alkalmazták: az áldozat a sorozat első játékának animált verzióját láthatta, ezzel párhuzamosan láthatatlanul elindult egy trójai program, amely adatokat tudott lopni a felhasználók különféle böngészőiből, visszaküldve azokat a támadók szerveire. Az egyik mappában létrehoztak egy parancsikont is, amelyik minden egyes rendszerindításkor el tudta indítani a trójai programot.

A Kaspersky emellett mobileszközökre fejlesztett, ugyancsak a Squid Game-et kiaknázó malware-eket is talált. Egy Squid Game epizód letöltésének reményében a felhasználó egy trójai programot tölt le. Amikor az alkalmazás elindul az eszközön, akkor feladatok végrehajtására kéri a vezérlőszervert. Ilyen lehet például, hogy nyisson meg egy lapot a böngészőben, vagy hogy küldjön SMS-t a vezérlőszervertől kapott telefonszámokra. Ezt a trójai programot nem hivatalos alkalmazásáruházakban és különféle portálokon terjesztik más népszerű alkalmazások, játékok és könyvek álcája alatt.

Squid Game-es jelmezek eladók!

A Halloween közeledtével sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy melyik karakter bőrébe bújjanak az idei ünnepen. A kiberbűnözők persze igyekszenek kihasználni ezt. Megfigyeléseink szerint sok Squid Game-hez kapcsolódó kamu áruház kezd megjelenni. Ezek hivatalos áruházakként állítják be magukat, és a legtöbbjük a szereplők által a sorozatban viselt ruhákat utánzó jelmezeket kínál megvételre. Aki azonban ezeken a weboldalakon vásárol, azt kockáztatja, hogy nem kapja meg a terméket, és még a pénzétől is megszabadítják. Ráadásul az áldozatok végül még a banki és a személyes azonosító adataikat is elárulják a kiberbűnözőknek, ugyanis megkérik őket a kártya- és a személyes adataik – többek között az e-mail-címük, a lakcímük és a teljes nevük – megadására.

Vegyen részt a Squid Game-ben online…és veszítse el hitelesítő és banki adatait

A Squid Game streamelését kínáló „klasszikus” adathalász oldalak mellett sok olyan weboldalt is találtunk, amelyeken a játék online verziójában lehet versenyezni a fődíjért, 100 BNB-ért (Binance coinért). Talán mondani sem kell, hogy a játékos sosem kapja meg a beígért díjat, és a végén ellopják az adatait, vagy letölt egy kártékony programot.

„Csak idő kérdése volt, hogy a Squid Game az új slágercsalivá váljon. Mint bármely más népszerű téma esetében, a kiberbűnözők jó érzékkel találják el, hogy mi fog működni és mi nem. Most, hogy ekkora felhajtás van a Squid Game körül, megfigyeltük, hogy sok adathalász oldal kínál eladásra a sorozat karakterei által viselt jellegzetes ruhákat jelmezként, míg mások a sorozatban látott játékok online játszására invitálják a felhasználókat. Mondanunk sem kell, hogy az áldozatok végül elveszítik az adataikat és a pénzüket, és kártékony programokat telepítenek az eszközeikre. Rendkívül fontos ezért, hogy a felhasználók ellenőrizzék a weboldalak hitelességét, amikor streamelni szeretnék a sorozatot vagy ahhoz kötődő termékeket szeretnének vásárolni”

– fejtette ki Miroslav Koren, a Kaspersky Kelet-Európáért felelős igazgatója.

A Kaspersky szerint a felhasználók így kerülhetik el, hogy kártékony programok és csalások áldozatául essenek: