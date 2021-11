Hatalmas kibertámadás érte a MediaMarktot

Nemzetközi kibertámadás érte a MediaMarkt áruházláncot. A MediaMarkt anyavállalata belső és külső szakértőkkel, valamint a hatóságokkal együttműködve elemzi az esetet és méri fel a károkat.

A MediaMarkt Magyarország leállítja a webáruházát, a www.mediamarkt.hu weboldalt. A MediaMarkt munkatársai jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a támadás következményeinek mielőbbi elhárításán. A webáruház újraindításáig a MediaMarkt a fizikai áruházakban tudja kiszolgálni a vásárlókat.

A kibertámadás okozta technikai kihívások miatt az áruházakban elérhető szolgáltatások is érintettek, erről bővebb felvilágosítást áruházak tudnak adni.

Az online és a fizikai áruházakban vásárolt termékek indokolt esteben történő visszavétele az áruházakban továbbra is lehetséges azzal, hogy a vételárat a kibertámadás következményeinek elhárítása után tudja a cég a vásárlóinak visszafizetni. Amint a rendszerek megfelelően működnek, visszatér a normál vevőszolgálati folyamat. A kibertámadás érintette a rendelésfeldolgozó rendszereket is. Ebből következően a támadást megelőzően rögzített és visszaigazolt megrendelések feldolgozásában is késedelemmel kell számolni. Amint a kiszolgáló rendszerek újra működnek, úgy minden érintett vevő elektronikus üzenetben kap tájékoztatást a várható szállítási időpontról.

Amint a szolgáltatások helyreállnak, a MediaMarkt Magyarország azonnal tájékoztatja a nyilvánosságot. Mindenki megértését kérik, vizsgálati okokból jelenleg nem tudnak további tájékoztatást adni.