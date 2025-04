Öt éve nem látott lendületben a magyar oltalmazási kedv

Amíg nemzetközi szinten és Európában összességében alig változott a szabadalmi aktivitás 2024-ben, addig Magyarországon 34 százalékkal emelkedett a hazai szabadalmi bejelentések száma.

A mesterséges intelligenciát is magában foglaló számítógépes technológia került az európai toplista élére, megelőzve többek között az energetika fejlesztéseket. Hazánkban a gyógyszeripar kiemelkedik a hatályos európai szabadalmak számában – hívja fel a figyelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Nemzetközi szinten is erősödött az iparjogvédelmi aktivitás

Az iparjogvédelmi aktivitás enyhe növekedése nemzetközi szinten is megfigyelhető, de az egyes országok, vállalatok és technológiai területek között jelentős átrendeződések történtek. A WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) adatai szerint 2024-ben világszerte közel 274 ezer – az előző évnél csupán fél százalékkal több – nemzetközi szabadalmi bejelentés érkezett (PCT). Kína megerősítette vezető pozícióját a nemzetközi szabadalmi (több mint 70 ezer) és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések terén, míg a nemzetközi védjegybejelentések esetében az Amerikai Egyesült Államok áll az élen. A bejelentők között a L’Oréal vezeti a listát. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. pedig a 6. helyre lépett elő a bejelentők listáján a 2023-as 18. helyről.

A növekedés hátterében főként a mesterséges intelligencia, a digitális kommunikáció, illetve a tiszta energia és az akkumulátor technológiák gyors ütemű fejlődése áll. A mesterséges intelligencia (különösen a neurális hálózatok) számos iparágat forradalmasít, például az orvostechnológiai képalkotásban, az önvezető járművek, a banki alkalmazások vagy a mezőgazdaság terén is. Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) 199 264 szabadalmi bejelentést nyújtottak be a világ minden tájáról 2024-ben, ami szinte megegyezik az egy évvel korábbi eredménnyel (199 452). Az európai tagállamok adták a szabadalmi bejelentések közel felét (43%), az országos listát az Egyesült Államok vezeti a szabadalmi bejelentések közel negyedével (24%), amit Németország (12,6%), Japán (10,6%), Kína (10,1%) és a Koreai Köztársaság (6,6%) követ. Az egy főre jutó európai szabadalmi bejelentések tekintetében továbbra is Svájc áll az élen.

A tavalyi évben fordult elő első alkalommal, hogy a mesterséges intelligenciát is magába foglaló számítógéppel megvalósított technológia volt a leginnovatívabb terület, ahonnan összesen közel 17 ezer európai szabadalmi bejelentés érkezett. Az elektromos gépek, berendezések és az energiaszektor érte el a legnagyobb, közel 9 százalékos növekedést, aminek fő hajtóerejei a tiszta energiát célzó technológiák, különösen az akkumulátorhoz kapcsolódó fejlesztések voltak. Mindeközben a mobilhálózatokkal kapcsolatos találmányokat is lefedő digitális kommunikáció területe 6,3 százalékot esett vissza.

Az EPO jelentése szerint a leginnovatívabb vállalatok rangsorának élén 2024-ben a Samsung állt, megelőzve a Huaweit, a harmadik helyen az LG végzett, amit a Qualcomm és az RTX követ. A tíz legaktívabb szereplő közé négy európai cég került be, köztük a Siemens, a BASF, az Ericsson és a Robert Bosch.

Egyéni feltalálók, kkv-k és nők az innováció élvonalában

Az előző év során beadott európai szabadalmi kérelmek 22 százalékát egyéni feltalálók vagy kis- és középvállalkozások adták be. A szabadalmi bejelentések negyedében pedig legalább egy nő is szerepel feltalálóként az EPO statisztikái alapján.

Látványos fellendülés a magyar oltalmazás területén

Magyarországról 139 európai szabadalmi kérelmet nyújtottak be 2024-ben az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, ami 27,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi aktivitáshoz képest. Ez az eredmény nem csupán az eddigi legmagasabb európai szabadalmi bejelentésszámot, de egyben az elmúlt öt év legnagyobb éves bővülését is jelenti.

A WIPO adatai alapján a magyar bejelentések száma a nemzetközi (PCT) rendszerben is nőtt: 167 nemzetközi szabadalmi bejelentés származott Magyarországról, szemben az előző évi 149-cel.

A mesterséges intelligencia szerepe hazai szinten is erősödik: 2020 és 2024 között összesen 88, neurális hálózatokat tartalmazó nemzeti szabadalmi bejelentés érkezett az SZTNH-hoz, melyek száma megháromszorozódott ez időszak alatt. Az utóbbi két évben ezen speciális MI-megoldások aránya elérte a hazai bejelentések 4 százalékát, ami jól tükrözi a globális trendeket – az EPO-nál ugyanezen időszakban a neurális hálózatokkal kapcsolatos bejelentések a teljes volumen körülbelül 5%-át tették ki.

„A növekedés összhangban van a kormányzat és az SZTNH elmúlt években, a hazai innováció fejlődése érdekében tett erőfeszítéseivel. Kiemelkedő eredmény, hogy 2024-ben szinte minden oltalmi formában emelkedett a hivatalhoz érkező hazai iparjogvédelmi beadványok száma, emellett a Magyarországon hatályos és érvényes oltalmak száma is nőtt. Külön öröm számomra, hogy a hazai egyetemeken is egyre fokozódik az iparjogvédelmi aktivitás és ez a bejelentési számokban is tükröződik.”

– hangsúlyozta Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

Itthon 35 950 hatályos szabadalmat tartott nyilván az SZTNH tavaly, ami 3 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A vezető szektor továbbra is a gyógyszeripar (13 389 hatályos európai szabadalommal), amit a műszeripar, a vegyipar, valamint az elektronikai és elektromos berendezések követnek. A legtöbb magyar eredetű nemzeti szabadalommal a Richter Gedeon Nyrt. (52) rendelkezett 2024-ben. A hazai egyetemek 20%-kal gyarapították az itthon hatályos szabadalmaik számát. A listát a Pécsi Tudományegyetem vezeti, amit a Szegedi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követ a sorban.

Hazánkban 2024-ben 34 százalékkal több szabadalmi bejelentést tettek, mint egy évvel korábban, a magyar bejelentők száma pedig 26 százalékkal emelkedett. A kérelmező intézmények listáját az egyetemek vezetik, a Debreceni Egyetem 30, míg a Miskolci Egyetem 16 bejelentést tett a tavalyi év során.

Jelentős a növekedés a használatiminta-oltalmak esetében is (43%), a nemzeti formatervezésiminta-oltalmi bejelentések 12, a nemzeti védjegybejelentések 4%-kal gyarapodtak 2023-hoz képest. A legtöbb védjegybejelentést tavaly is a Richter-Gedeon Nyrt. tette.

További információ az SZTNH weboldalán, valamint a kommunikacio@hipo.gov.hu email címen.

