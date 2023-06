A magyar vásárlók háromnegyede számára kiemelten fontos a gyors kiszállítás az online rendelések során

A magyarországi online vásárlások közel 40 százaléka azért hiúsul meg, mert az adott webshop szállítási lehetőségei között a vásárló nem talál elég gyors kézbesítési lehetőséget.

Ez derül ki az aznapi kiszállításra specializálódott nemzetközi okoslogisztikai vállalat, a DODO legfrissebb, reprezentatív magyarországi kutatásából. A hazai online áruházak vevőinek 60 százaléka még nem találja megfelelőnek a házhoz szállítás gyorsaságát, közel harmaduk pedig már a megrendelés napján szeretné kézhez kapni a weben keresztül megvásárolt terméket.

Az online vásárlás különböző szempontjait értékelve, a magyarok 74 százaléka a gyors házhoz szállítást tartja az egyik legfontosabb tényezőnek, azonban 10 vásárlóból csupán 4 elégedett a kiszállítási idővel, a többség nem érzi elég gyorsnak a kézbesítést. Az elmúlt évben a megkérdezettek 37 százaléka azért szakította meg az online vásárlás folyamatát a termékek kiválasztását követően, mert a kiszállítási lehetőségek között nem szerepelt elég gyors kézbesítés, közel 30 százalékuk pedig a korábbi túl lassú házhoz szállítás miatt nem vásárolt újra egy webáruházban.

Az aznapi kiszállítás tehát nem csupán az ügyfélelégedettség miatt válik egyre fontosabbá, a vásárlói döntéseket és így az értékesítés volumenét is pozitívan befolyásolhatják a gyorsabb kézbesítési lehetőségek. A magyarok közel egyharmada szeretné, ha a vásárlását még a megrendelés napján kiszállítanák, jelenleg azonban a válaszadók csupán 19 százaléka tudja ténylegesen igénybe venni ezt a szolgáltatást. A gyors kiszállítás preferenciája egyre nő, elsősorban a fiatalabbak körében. A Z generáció tagjainak 32 százaléka, míg az X generáció csupán 23 százaléka részesíti előnyben a 90 perces vagy aznapi kézbesítést, miközben egyes termékkategóriákban a gyorsaság rendkívül fontos: a másfél órán belüli vagy aznapi kiszállítás igénye az online élelmiszervásárlás (75 százalék) és a gyógyszerek/gyógyhatású készítmények (40 százalék) esetében a legmagasabb. A fővárosiak és a kisebb városokban élők között is érzékelhető különbséget mutat az aznapi kiszállítás fontosságának megítélése: a budapesti válaszadók körében 7 százalékkal magasabb azok aránya, akik a gyors, a megrendelés napján megvalósuló kézbesítést tekintik ideálisnak.

Számtalan online vásárlást kínáló weboldal közül választhatnak az emberek, de mik azok a szempontok, amelyek a leginkább befolyásolják őket? A kutatásból az derül ki, hogy a kedvező árak és a termékek magas minősége mellett a házhoz szállítás költsége és módja is döntő tényező. A felmérésben résztvevők több mint 90 százaléka leginkább a szállítás árát tartja fontosnak, de több mint négyötödüket az is befolyásolja, hogy van-e lehetőség a preferált szállítási mód kiválasztására. A gyors kiszállítás a válaszadók háromnegyede számára meghatározó jelentőséggel bír, ugyanakkor erős bázissal rendelkeznek azok a vásárlók, akik a környezetbarát szállítási módot is mérlegelik egy-egy rendelésük során, az ő arányuk meghaladja a 41 százalékot.

A hazai vásárlók is felismerték az aznapi kézbesítés nyújtotta előnyöket, amit az is jól tükröz, hogy a megkérdezettek közel harmada hajlandó lenne plusz összeget – 1600-2400 forintot – fizetni az aznapi kiszállításért, negyedük pedig akár ennél is többet fordítana erre. A felmérésből az is kiderül, hogy milyen főbb okok húzódnak meg az aznapi kézbesítés iránti igény mögött. A résztvevők több választ is jelölhettek, így került kétharmados többséggel az első helyre, hogy elfelejtettek valamit megvenni, amire még aznap szükségük lenne, utána 58 százalékkal áll, hogy valami elfogyott, és – sok esetben azonnal – pótolni szeretnék, több mint a felük pedig egy elromlott, de használni kívánt terméket szeretne még a megrendelés napján megkapni. A legfőbb okok tehát valamilyen váratlan helyzetből adódnak, de az aznapi kiszállítás igénye egy előre eltervezett vásárlás esetén is magas (40 százalék), valamint a vásárlók saját kényelme is számottevő (30 százalék).

Elmondható tehát, hogy a magyarok az online megrendeléseiket inkább otthonra vagy a munkahelyükre kérik (63 százalék), így tehát az aznapi házhoz szállítás lehetősége távolról sem elhanyagolható tényező, sőt, mint ahogy az az utolsó kilométeres városi logisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO felméréséből is jól kirajzolódik, gyakran döntő érv lehet a vásárlás mellett.

