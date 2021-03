Március 1-től új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágát, Thomas Liu három és fél év után váltja Lyon Shen-t.

Az új vezető folytatja a vállalat tavaly elindított stratégiáját, amelynek köszönhetőn számos termékszegmensben jelentősen nőttek a Huawei eladásai Magyarországon és globálisan egyaránt. Miközben a Huawei tavaly továbbra is a második legtöbb okostelefont értékesítő vállalat volt a magyar piacon, megduplázta eladásait a viselhető okoseszközök terén, háromszor több fülhallgatót és hatszor több notebookot értékesített, mint 2019-ben. A Huawei 2021-ben tovább építi a saját hardverre, szoftverre és szolgáltatásokra épülő okoseszköz-ökoszisztémáját (Seamless AI), és ezzel párhuzamosan új termékeket is bevezet a magyar piacon.

Tovább építi okoseszköz-ökoszisztémáját a Huawei

A Huawei Technologies, a világ egyik vezető infokommunikációs megoldásszállítója régóta dolgozik a saját, teljes körű okoseszköz-ökoszisztémájának megteremtésén. Mára olyan, úgynevezett seamless AI, vagyis folyamatos kapcsolatú hardver- és szoftver- és szolgáltatásrendszert épített ki, amely minden élethelyzetre és minden forgatókönyvre kínál okos megoldást. Az úgynevezett „Élet a Gördülékeny AI Megoldásokkal” vagyis „Seamless AI Life” stratégia érinti az intelligens otthon, az intelligens iroda, az egyszerűbb utazás, a fitness és egészség, valamint a szórakozás területét is.

„Az innováció a legnagyobb erősségünk, ezért folyamatosan fejlesztjük az összes termékcsoportunkat, az okostelefonoktól és a hordozható eszközöktől kezdve az audioeszközökig”

– mondta Thomas Liu, a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának ügyvezető igazgatója a vállalat március 11-i online sajtótájékoztatóján.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a vállalat tavaly 1+8+N néven elindított üzleti stratégiája, amelynek részeként számos új terméket vezettek be a piacra, sikeresnek bizonyult. A vállalat továbbra is élvezi a felhasználók bizalmát, és fogyasztóik értékelik a Huawei innovációs vezető szerepét. Noha az okostelefon piac a világon mindenhol csökkent, az okostelefonok terén a teljes tavalyi évet tekintve a Huawei továbbra is a második legnagyobb márka maradt Magyarországon. „A Huawei számos egyéb termékszegmensben is kiválóan teljesített. A viselhető okoseszközök terén 104%-os éves növekedést értünk el, a PC-k terén 535%-ot nőttünk. A fej és fülhallgatók termékkategóriában pedig 201%-ot, míg a táblagép-eladásainkat tekintve a legjobb háromban vagyunk a piacon” – mondta Thomas Liu.

Egymilliárd dollárt fektettek be már idén a HMS-fejlesztésébe

Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a Huawei saját alkalmazás áruháza, az AppGallery, már a harmadik legnagyobb mobilalkalmazás-áruházzá vált a világon több mint 1,8 millió regisztrált fejlesztővel, több mint 96 ezer integrált alkalmazással és több mint 490 millió havi aktív felhasználóval. A HMS a magyar piacon elfogadott platformmá vált, sőt kiemelkedő a magyar HMS-felhasználók aktivitása: a felhasználók száma alapján Magyarország tavaly a Top 10 európai ország között volt. Jelenleg több mint 260 magyar fejlesztésű alkalmazás érhető el az áruházban, és folyamatosan érkeznek új alkalmazások is.

A Huawei folytatja a HMS ökoszisztéma beruházásait és bővítését, elsősorban a HMS alapú telefonokra és táblagépekre összpontosítva. 2021-ben eddig már 1 milliárd dollárt fektettek a HMS-be a következő szegmensekben: 100 milliót a fejlesztői ösztönzőkre, 100 milliót a marketing promóciókra és 800 milliót a kutatás-fejlesztésre (infrastruktúra, emberi erőforrások stb.). Thomas Liu hangsúlyozta, céljuk az, hogy a világ legjobb 10 ezer alkalmazásának 90%-a elérhető legyen az AppGallery-ben még idén, valamint az alkalmazásáruházban elköltött összeg 800 millióról 1,5 milliárd dollárra növekedjen. Az ügyvezető igazgató kitért arra is, hogy a Huawei teljesen saját, független operációs rendszerét, a Harmony OS-t fokozatosan vezetik be a zászlóshajó készülékeiken.

A Huawei továbbra is az eszközök széles választékát kínálja a magyar piacon az okostelefonok, noteszgépek, táblagépek, hordható eszközök, fülhallgatók és egyebek mellett. A Huawei az idei évben egy teljesen új piaci szegmensben is bemutatkozik: hamarosan bemutatják új monitorunkat a magyar fogyasztók számára.

Új ügyvezető igazgató a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának élén

A sajtótájékoztatón mutatkozott be a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának új ügyvezető igazgatója. Thomas Liu március 1-jével váltja Lyon Shent, aki három és fél évig volt az üzletág vezetője.

Az új vezető a kínai Xi’an University of Posts and Telecommunications karán végzett közgazdaságtan és marketing menedzsment szakirányon. Karrierjét a Hisense-nél kezdte 2006-ban, majd 2010-ben csatlakozott a Huawei-hez. Európába 2017-ben érkezett, ahol Csehországban a Huawei Fogyasztói Üzletágának a helyi piaci bevezetésekért felelős menedzsereként számos termék sikeres bevezetéséért felelt. 2019-ben a Huawei szlovákiai leányvállalata Fogyasztói Üzletágának vezetőjévé nevezték ki. 2021 márciusától tölti be az ügyvezetői igazgatói posztot Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának élén. Célja, hogy a következő szintre emelje a Huawei Seamless AI Life stratégiáját, annak érdekében, hogy a legjobb hardver, szoftver és szolgáltatás ökoszisztémát biztosítsák a fogyasztóknak. Izgatottan várja új technológiák, eszközök és termékkategóriák bevezetését a piacra már 2021-ben.