BNOX: Magyar fintech vitte tőzsdére a digitális aranyat

Az arany iránti kereslet folyamatosan nő a világban az elmúlt hónapokban. Egy magyar fintech, az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen ezért létrehozta és tőzsdére vitte az arany digitális változatát. A BlockNoteX 100 százalékos aranyletéttel rendelkező digitális eszköz, az Ethereum platformon. A magyar fintech Svájcban őrzi a letétbe helyezett nemesfémet.

Az arany unciánkénti árfolyama az elmúlt egy évben több mint harmadával nőtt, jelenleg tartósan 1700 dollár környékén jár. A stabilitást és biztonságot kínáló nemesfém iránti befektetői érdeklődés az elmúlt időszak világgazdasági bizonytalansága hatására egyre növekszik. A nemesfém iránti kereslet olyan mértékben ugrott meg a világméretű koronavírus-járvány kitörése után, hogy márciusban például számos helyen a világban elfogytak a vásárolható fizikai aranykészletek.

Az emberiség történetének egyik legmegbízhatóbb fizetőeszköze, az arany immár digitálisan, a blockchain technológia által garantált biztonságban is elérhető. A magyar tulajdonú fintech cég, a BlockBen – amely 2018-ban kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, tavaly pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé – BlockNoteX (BNOX) néven 100 százalékos aranyletéttel rendelkező digitális eszközt hozott létre az Ethereum platformon.

A BNOX digitális arany 100 egysége pontosan megfelel 1 gramm aranynak. A digitális arany értéke a fizikai aranyéval egyenesen arányosan változik. A létező legtisztább, 0,9999 százalékos tisztaságú fizikai befektetési aranyat a BlockBen egy LBMA tag nagykereskedői partnerén keresztül szerzi be. A biztosított aranyat Svájcban, egy zürichi széfben őrzik, az aranyletét tulajdonosának nevére bejegyezve, maximális biztonságban.

A BNOX előnye, hogy az Ethereum publikus blockchainnel rendkívül széleskörű felhasználhatóságot garantál a befektetőknek és vásárlóknak, maximális biztonság mellett. Hidat képez a tradicionális és a modern pénzügyi világ között, valamint FIAT kapuként is működik, vagyis euró alapú be- és kifizetési lehetőséggel is rendelkezik.

„A BNOX több nagy forgalmú kriptotőzsdén elérhető, például a P2PB2B-n és a CoinTigeren is. Emellett a termék megjelent a világ legismertebb listázó oldalain, mint a CoinMarketCap, a CoinGecko és a Feixiaohao. A jelentős érdeklődés is mutatja: a digitális arany piacán hatalmas lehetőségek nyílnak a közeljövőben”

– tájékoztat Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója.