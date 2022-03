A tavalyi évhez képest közel megduplázódott a Hack&Heal nemzetközi ötletversenyen résztvevők és a benyújtott projektek száma: a 48 órás kihívás fókuszában ezúttal is a testi-lelki egészséget célzó szoftveres és hardveres megoldások álltak, a hackathon egyik idei fő témája, az ukrajnai krízis áldozatainak és menekültjeinek támogatása pedig különösen megmozgatta a fejlesztőket és ötletgazdákat. A színes mezőnyből ezúttal is kiemelkedett a hazai szürkeállomány, a 3 fő kategóriából ugyanis kettőt is magyar csapat nyert. Ötletükkel a depressziós betegek ellátását segítő megoldást és egy újgenerációs vérnyomásfigyelő rendszert alkottak.

48 ország, 361 jelentkező, 52 projektmunka – ez az idei Hack&Heal hackathon mérlege számokban. Az ígéretes ötletekkel jelentkező nemzetközi mezőny indulói egyedül vagy 2-5 fős csapatokban mutathatták meg tehetségüket személyesen a budapesti EPAM székházban és a monitorok előtt a digitális térben. A szervező CraftHub, a Prezi és az IBM Budapest Lab spinoff-ja olyan fejlesztéseket várt, melyek megkönnyítik a páciensek mindennapjait, megreformálják a betegellátást vagy egyszerűen csak lelki támaszt nyújtanak a nehéz napokban.

„Óriási élmény egy ilyen 48 órás hackermaraton, szinte érezni a lendületet és a kreativitást a levegőben. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre több fiatal jelentkezik, látják és érzik, hogy fontos, amit csinálnak, hogy itt valóban lehetőségük van változást hozni a világba”

– mondja Baccifava Médea, a CraftHub egyik alapítója.

Innovációkkal az egészségesebb jövőért

A versenyzők már a megmérettetés első napján benyújthatták előzetes projektterveiket a korábban ismertetett 3 kategóriában, ehhez pedig a közreműködő mentorcsapat segítségét is igénybe vehették, mely az eseményt szponzoráló EPAM, Formlabs és Janssen szakembereiből állt össze. A második napon az indulók tovább csiszolgatták ötleteiket és csapatépítő programokon készülhettek a mindent eldöntő zárónapra: ekkor kellett ugyanis leadniuk a végleges munkájukat. A tapasztalt zsűri ezt követően értékelte az egyes kihívások indulóit, és ítélte oda az első díjakat, mely dicsőség mellett csapatonként 1500 eurós nyereményt is jelentett.

Az egészségügyet érintő kihívásokkal foglalkozó kategóriában a magyar Bright Mind fejlesztés nyert. Ötletükkel a depressziós betegek diagnosztizálását és a hatékony kezelés mihamarabbi megkezdését segítik a háziorvos praxisokban az orvos-páciens kommunikáció javításával – a túlzottan leterhelt körzeti rendelők ugyanis gyakran mulasztják el felismerni a problémát. A megoldás ahhoz is hozzájárul, hogy a felismert betegek hosszabb távon is a terápiában maradjanak, és ne lépjenek ki, amint pillanatnyi javulást éreznek. Az egészségügyi innováció kihívás nyertese a szintén hazai Continous Blood Pressure Monitor fejlesztése, egy olyan komplex vérnyomásfigyelő rendszer, amely a vérnyomás értéket az EKG és a pulzoximéter jeleiből vezeti le, az így kapott értékes információkból pedig számos egészségügyi kockázatra, keringési elváltozásra lehet következtetni.

Rengeteg ötlet érkezett az ukrajnai krízis kapcsán

A szervezők a szomszédunkban zajló, és mindannyiunk támogatását, valamint széleskörű összefogást igénylő háborús helyzetre is reagáltak: külön várták az olyan szoftveres és hardveres megoldásokat, melyek a háborús traumák feldolgozást vagy a felmerülő egészségügyi kihívásokat kezelik, illetve

bármilyen módon támogatást nyújtanak az arra rászorulóknak. A test és lélek kihívásban így a KyivSupport, egy egyiptomi, pakisztáni és indiai innovátorokból álló csapat nyerte el a zsűri elismerését. A versenyzők felismerték, hogy komoly hiányosságok mutatkoznak az adományozók és az Ukrajnából menekültek közötti kommunikációban, ezért a rászorulók gyakran nem kapják meg a számukra megfelelő segítséget. Projektjükkel ezt a szakadékot igyekezték áthidalni az egészségügyi- és élelmiszerellátást, a szállásszerzést és a szükséges ruházat cikkek biztosítását is érintve. A KyivSupport ezzel a megoldással a fődíjat, egy csúcskategóriás 3D nyomtatót is kiérdemelt.

„Ez utóbbi kategória nagyon megmozgatta a résztvevők fantáziáját, rengeteg érdekes és fontos projektmunka érkezett. Volt olyan megoldás, mely a háború miatt komoly pszichikai terhelés alatt álló kisgyermekek számára kínál szakértő segítséget, mások stresszkezeléssel foglalkozó applikációt hoztak létre, de érkezett olyan érdekes fejlesztés is, mely egy „okos hálózsákkal” igyekszik megóvni a menekülőket a kihűléstől és COVID-19 fenyegetésétől. Igazán lenyűgözött minket és a zsűrit is az elkötelezettség és a lendület, mellyel a versenyzők kiválóan rátapintottak a háborús helyzet legfontosabb kihívásaira és megoldást is kínáltak rájuk”

– teszi hozzá Baccifava Médea.