Az HBO-t feltörő hackerek 6 millió dollárt követelnek

Több helyen is olvashattuk már, hogy egy egyelőre ismeretlen hacker csoport feltörte az HBO-t és 1,5 TB-nyi adatot tudtak ellopni.

Eddig nem igazán történt az üggyel kapcsolatban semmi, azon kívül hogy a negyedik rész idő előtt kiszivárgott rossz minőségben, de arra is azt mondták, hogy ehhez éppen semmi köze, azok mások voltak. Most viszont egy felettébb komoly követeléssel álltak elő, hiszen videóüzenetben követelnek az HBO-tól 6 millió dollárt. Többek közt olyannal is fenyegetőznek, hogy a színészek privát mobilszámát is közkinccsé teszik.

“Az HBO 12 millió dollárt költ piackutatásra, 5 millió dollárt a Trónok harca hetedik évadának reklámjára. Tekintsék ezt további hirdetési költségnek.”

– Olvashatjuk a hvg.hu-n

Az HBO egyelőre higgadtan reagált, vizsgálják az esetet. Szeretnék pontosan megtudni, mely adatokat lopták el és pontosan milyen veszteséggel kell számolniuk.