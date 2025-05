Stipsicz András matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója kapta a XIII. Bolyai-díjat

A magyar tudományos élet legrangosabb elismerését, a XIII. Bolyai-díjat vehette át Stipsicz András, az MTA rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója a Magyar Tudományos Akadémia épületében, május 13-án megrendezett díjátadó ünnepségen.

A díjat Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át, Stipsicz András a differenciáltopológia, különösen az alacsony dimenziós terek vizsgálata terén elért, nemzetközileg is jelentős eredményeiért.

Május 13-án, a Magyar Tudományos Akadémia épületében vehette át Stipsicz András a magyar tudományos élet Nobel-díjaként is emlegetett XIII. Bolyai-díjat. Az 1966-ban, Budapesten született matematikus az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte diplomáját, majd az Amerikai Egyesült Államokban, a Rutgers Egyetemen doktorált. Kutatási területe elsősorban a négydimenziós sokaságok sima struktúráinak és a háromdimenziós sokaságok kontakt struktúráinak vizsgálatára összpontosul. Kutatótársaival közösen kidolgozott, csomókra vonatkozó invariánsa jelentős előrelépést hozott a területen.

Számos nagy presztízsű tudományos publikáció és megannyi szakkönyv fűződik nevéhez, köztük a Robert Gompffal közösen írt ‘4-manifolds and Kirby calculus’ című mű, amely a mai napig a terület alapvető monográfiájának számít. Tudományos munkásságát többek között a Lendület program, két European Research Council Advanced Grant és egy Élvonal pályázat is támogatta, melyek keretében számos fiatal kutatót vezetett be a nemzetközi tudományos élet élvonalába tartozó kutatási témákba.

Pályafutása során több egyetemen és kutatóintézetben töltött be vendégprofesszori és kutatói állásokat, többek között a Princeton University-n, a Columbia University-n és az Institute for Advanced Study-n Princetonban. Számos díjjal és ösztöndíjjal ismerték el munkáját, köztük az MTA Akadémiai Díjával (2014) és a Rényi-díjjal (2005). Meghívott előadóként rendszeresen szerepel a legjelentősebb nemzetközi konferenciákon, beleértve az ICM2010-et Hyderabadban és a Bourbaki Szemináriumot Párizsban. 2025-től a European Research Council Tudományos Tanácsának tagja.

„Ahogyan Alapítványunk alapító okiratában is szerepel, a Bolyai-díj legfőbb célja, hogy elismerjük és a szélesebb közvélemény figyelmébe ajánljuk a legkiválóbb magyar elmék tudományos munkásságát. Stipsicz András professzor úr úttörő eredményei a matematika, különösen az alacsony dimenziós topológia területén nemzetközi szinten is kimagaslóak, és többszörösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar tudomány világszerte méltó elismerésben részesüljön. Büszkék vagyunk rá, hogy a XIII. Bolyai-díjjal az ő kivételes munkásságát és a tudományos utánpótlás-nevelés iránti elkötelezettségét díjazhatjuk”

– mondta el Dr. Perczel András, szerkezeti kémikus professzor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, a VI. Bolyai-díj nyertese.

A Bolyai-díj Magyarország egyik legrangosabb, magánszemélyek által alapított tudományos elismerése, amelyet 2000 óta kétévente ítélnek oda a tudományos élet kiemelkedő, nemzetközi mércével is mérhető eredményeket elérő magyar kutatóknak. A díj célja a tudomány társadalmi elismertségének növelése és a kimagasló tudományos teljesítmények díjazása. Az elismerés jelenleg 100 ezer euró pénzjutalommal jár. 2023 óta a Bolyai-díj hivatalos partnere a MOL – Új Európa Alapítvány, a MOL és a Magyar Állam közfeladatokat ellátó vagyonkezelő alapítványa.

„A MOL – Új Európa Alapítvány a tudományt Magyarország egyik védjegyének tekinti, ezért is döntöttünk úgy, hogy támogatjuk a Bolyai-díjat, ezt a magas rangú elismerést. Én magam személyesen is köszönetemet fejezem ki a magyar tudósoknak”

– tette hozzá Miklósa Erika, a MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Bolyai-díj nyerteséről egy kifejezetten, erre a célra összeállt független, tizenöt fős díjbizottság dönt, amelynek elnöke a mindenkori köztársasági elnök, további tagjai pedig a magyar tudományos és közélet kiemelkedő, elismert személyiségei. A tagok kiválasztásakor fontos szempont, hogy – a Bolyai-díj multidiszciplináris jellegének megfelelően – a tudományágak minél szélesebb körét képviseljék. A tizennégy díjbizottsági tag felét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, másik felét pedig a Bolyai-díj Alapítvány alapítói delegálják. Ezt követően a tagok bárkitől kérhetnek vagy fogadhatnak javaslatot a díjazott személyére.

