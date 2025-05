Hatalmas siker: ezüstérmes a magyar gimnazista az amerikai tudományos világbajnokságon

Az utóbbi évek legjobb magyar eredményét érte el Vida Ákos az Egyesült Államokbeli Ohioban megrendezett ifjúsági tudományos versenyek világbajnokságán, ahol szakterületén belül ezüstérmet szerzett a háromdimenziós nyomtatás továbbfejlesztését célzó projektjével.

Ákos már a pénteki döntőt megelőző napon in magára vonta a zsűri figyelmét és elhozta az Auto Care Association 5000 dolláros, valamint a Patent and Trademark Office Society 500 dolláros különdíját. Az International Science and Engineering Fair (ISEF) a világ minden tájáról közel 1800 középiskolás diákot fogadott, így a magyar versenyző erős nemzetközi mezőnyben érte el a kiváló eredményt.

Vida Ákos, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium tanulója a háromdimenziós (3D) nyomtatási technológiák fejlesztésével ért el sikereket a hazai innovációs versenyen, ezzel a projektjével indult az Amerikában megrendezett világverseny is. A 3D nyomtatásnak gyakori problémája a nyomtatott rétegek közötti kötések gyengesége. Az Ákos által kifejlesztett módszer lényege a 3D nyomtató fúvókájának speciális mozgatása, amellyel a fúvóka gyakorlatilag „összecsípi” a két lerakott réteget, ismét felmelegítve és jobban összeolvasztva azokat.

„Az ISEF megmutatta számomra azt, hogy a tudomány egy nagy közös projekt, ami segíti a világ megértését és amihez hozzájárul minden befektetett munka, energia és idő – akár egy professzionális laborban, akár egy garázsban zajlik is a fejlesztés. A verseny lehetőséget teremtett a kortársaim elgondolásainak megismeréséhez, tapasztalataink megvitatásához, további kutatások, irányok célkitűzéséhez, egyben lehetőséget nyújtva a projektem bemutatásához. Hálás vagyok, hogy képviselhettem hazánkat ezen a világversenyen!”

– mondta Ákos a díj átvételét követően.

„Rendkívül büszkék vagyunk Ákosra, aki már a nemzeti versenyen, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) versenyen is kimagasló teljesítményt nyújtott és ezzel kvalifikálta magát a nemzetközi megmérettetésre. A magas szintű középiskolai képzés és Ákos kitartása és szakmai felkészültsége jól mutatja, hogy a magyar diákoknak van keresnivalójuk a nemzetközi innovációs porondon és érdemes támogatnunk a hazai tehetségeket.”

– mutatott rá dr. Pakucs János, a nemzetközi verseny hazai előszobájának tekinthető Országos Tudományos és Innovációs Olimpia szervezőbizottságának az elnöke.

A Magyar Innovációs Szövetség által szervezett magyar delegáció másik magyar versenyzője Raposa Bálint az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákja volt, aki a kategóriájában szintén remekül helytállva a zsűri dicséretében részesült. Bálint egy olyan innovációs projekttel vesz részt, amelyben az akkumulátorok teljesítményét növeli meg újszerű anyagok használatával.

A versenyről

Az Ohio állam Columbus városában található Greater Columbus Convention Center ad helyszínt az immár 75 éve minden évben megrendezésre kerülő innovációs világversenynek, amelyen több mint 60 országból 22 tudományos és mérnöki kategóriában versenyeznek a diákok. Az összesen több mint 9 millió dollár összértékű díjak között értékes ösztöndíjak és különdíjak is kiosztásra kerülnek, a kategóriák győztesei pedig egyenként 3 000-5000 dollár értékű Grand Award-ban részesülnek. Ezek mellett közel 50 szakmai szervezet ad át különdíjakat is., A fiataloknak egy-egy ilyen díj elnyerése egyben óriásilépést jelent a nemzetközi innovációs vérkeringésbe való bekerülésbe.

A magyar delegációt Pazsák Zsófia, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőigazgató-helyettese, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia egyik főszervezője vezette.

