Csokoládé a csillagok között – A Stühmer meghódítja a világűrt!

A Stühmer, Magyarország ikonikus csokoládémárkája ismét történelmet ír: hamarosan a világűrben is megkóstolhatják a magyar csokoládét.

A cég egyedülálló fejlesztése, a Stühmer Pillanat Korfu „űrcsokoládé” a NASA jóváhagyását követően Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósának csomagjában utazhat fel a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), hogy egy valódi magyar édesség képviselje hazánkat az űrben.

Magyar innováció a csillagok között

“Nekünk még a csillagos ég sem szab határt!”

– így indult a Stühmer és a HUNOR-program különleges együttműködése, amelynek keretében a magyar csokoládé az űrbe is eljuthat. A történet 2024 áprilisában kezdődött, amikor egy kreatív ötletelés során felmerült a gondolat, hogy “mi lenne, ha a Stühmer csokoládé az űrbe menne?” Az ötlet merész volt, de hosszú egyeztetések után végül a Stühmer hivatalos támogatóként csatlakozott a magyar űrmisszióhoz.

A projekt következő nagy kihívása a NASA rendkívül szigorú előírásainak való megfelelés volt, hiszen egy űrutazásra szánt élelmiszer fejlesztése komoly elvárásokhoz kötött.

„Amikor először felmerült az ötlet, hogy csokoládét küldjünk az űrbe, elsőre lehetetlen kihívásnak tűnt. A NASA szigorú követelmények elé állított bennünket, hiszen az űrben tapasztalható különleges körülményeknek kell megfelelnie a felrepített csokoládénak”

– mondta el Mazurka Éva, a vállalat minőségirányítási vezetője.

A megoldás érdekében a Stühmer csapata többek közt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) közösen kezdett el kísérletezni. Villámgyors kutatási folyamat után egy részben saját fejlesztéssel sikerült létrehozni egy olyan csokoládét, amely megfelel az extrém űrbéli környezet kihívásainak. Az alapot a Stühmer hagyományos Korfu szelete adta, amely összetételének és állagának köszönhetően ellenáll a nyomáskülönbségnek, a súlytalanságnak, és a hőmérséklet-ingadozásnak is. A különleges feltételeknek és biztonsági sztenderdeknek való megfelelésről Juhos Norbert, a HUNOR-program Mission Managere is beszélt, miközben kiemelte: a program számára kiemelkedő fontosságú volt, hogy a misszió keretében megpróbáljanak magyar élelmiszert is feljuttatni a Nemzetközi Űrállomásra.

Kapu Tibor üdvözletét küldi Houstonból

Kapu Tibor kutatóűrhajós jelenleg Houstonban tartózkodik tartalékos kollégájával, Cserényi Gyulával, ahol az Axiom-4 misszió küldetésspecifikus képzését végzik.

„Az egyik legizgalmasabb része ennek az útnak, hogy nemcsak tudományos kísérleteket végzünk, hanem a személyes tárgyak mellett egy kis ízelítőt is vihetünk magunkkal a hazai különlegességekből”

– üzente Tibor a kiképzőközpontból.

„Gyerekként vadászpilóta szerettem volna lenni, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer űrhajósként képviselhetem Magyarországot az űrben. Ez is azt mutatja, hogy ha merünk nagyot álmodni, bármi lehetséges!”

Farkas Bertalan is gratulált a küldetéshez

Farkas Bertalan, Magyarország első űrhajósa is örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy több évtized után ismét magyar nemzeti űrhajós repülhet az űrbe. Az űrhajós a felkészülésük során Kapu Tibort és Cserényi Gyulát személyesen is segítette tapasztalataival.

„Ez a termék nem csupán egy finom édesség. Ez a magyar innováció, a tradíció és a modern technológia találkozása. Az, hogy Tibor magával viszi ezt a csokoládét az űrbe, azt üzeni a világnak, hogy Magyarország képes maradandót alkotni – legyen szó akár a gasztronómiáról, akár a tudományról”

– állítja az első magyar űrhajós.

Stühmer: tradíció és technológia tökéletes ötvözete

A Stühmer márkanév a 19. század óta egyet jelent a minőségi csokoládégyártással Magyarországon. A márka alapítója, Stühmer Frigyes, a hamburgi cukrászmester 1868-ban alapította meg az első magyar gőzüzemű csokoládégyárat. A Stühmer név hamar elismertté vált, köszönhetően a kiváló minőségnek és az innovatív csomagolásnak. A vállalat az évtizedek során számos megújuláson ment keresztül, de mindig hű maradt alapértékeihez: a tradícióhoz, az innovációhoz és a kiváló minőséghez. Az egri Stühmer édességboltba belépve rögtön megragadta annak hangulata a márka jelenlegi tulajdonosát, Csóll Pétert. 2004-ben meg is vásárolta, majd magát a Stühmer márka védjegyét is. Innentől pedig elindult a Stühmer újbóli felvirágzása Péter fejlesztéseinek köszönhetően.

Az ötlet születése

A Stühmer és a HUNOR-program együttműködése bizonyítja, hogy egy márka számára még a világűr sem jelenthet határt. Az ötlet egy kreatív márkatervezési napon született meg közel egy évvel ezelőtt, amikor Mohácsik Ágnes, a vállalat stratégiai marketingtanácsadója felvetette: „Mi lenne, ha az űrbe menne a Stühmer?”

A merész felvetés elsőre csupán egy izgalmas gondolatkísérletnek tűnt, a csapat azonban úgy érezte, érdemes lenne utánajárni a lehetőségnek. Ekkor már zajlott a HUNOR-program magyarországi kiválasztási folyamata, így kézenfekvő volt, hogy megpróbáljanak kapcsolatba lépni a program szervezőivel.

„Az elképzelés valóra váltásához végül személyesen vettem fel a kapcsolatot Kapu Tiborral, aki lelkesen támogatta az ötletet, és segített elindítani az együttműködést a HUNOR-programmal”

– mesélte Szende Attila, a Stühmer marketingigazgatója.

„Azóta folyamatosan azon dolgozunk, hogy Tibor magyar csokoládéval a fedélzeten indulhasson útnak, mindezt a NASA szigorú előírásainak megfelelően”

– tette hozzá.

A Stühmer már nemcsak a magyar földön, hanem a csillagok között is hódít. Az űrcsoki fejlesztése egy magyar innováció sikertörténete.

„Ez a projekt nem csupán egy csokoládéról szól. Ez a magyar kreativitás, innováció és tradíció diadala. Büszkék vagyunk rá, hogy a Stühmer egy kis darab Magyarországot is eljuttathat a világűrbe”

– mondta el Csóll Péter, a vállalat tulajdonos-ügyvezetője.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!