Egyes kutatók úgy gondolják, hogy a Naprendszer külső tartományában, a Kuiper-övben egy egyelőre azonosítatlan bolygó rejtőzik.

Bár az égitestet közvetlenül nem tudják megfigyelni, feltételezett gravitációs hatásai kimutathatóak bizonyos objektumoknál. Korábban hasonló módszerrel, az Uránusz pályájából kiindulva sikerült felfedezni a Neptunuszt.

A kilencedik bolygóra utaló bizonyítékokat, a Kuiper-övben gyanúsan csoportosulú objektumokat elsőként Mike Brown és Konstantin Batygin mutatták be 2016-ban. Az évek során több szakértő is cáfolta a rejtőzködő égitest hipotézisét, sok kutató arra jutott, hogy az elmélet megalkotásához túl kevés adatot gyűjtöttek, és rosszul szelektáltak a megfigyelésekkor. Brown és Batygin most újabb tanulmánnyal támasztják alá felvetésüket – írja az IFLScience.

A szerzők szerint az általuk megfigyelt csoportosulás nagy bizonyossággal létezik.

Friss számításaik alapján a feltételezett kilencedik bolygó a véltnél közelebb fekszik, és fényesebb. Elképzelhetőnek tartják, hogy az égitestet már a 2023-ban elinduló Vera C. Rubin Csillagvizsgáló észlelheti.

Fontos kiemelni, hogy Brown és Batygin hipotézisének továbbra is rengeteg kritikusa van. Amennyiben azonban a kilencedik bolygó valóban létezik, és sikerült megtalálni, az az utóbbi időszak egyik legnagyobb csillagászati felfedezése lenne.

Forrás: 24.hu