Csodálatos a Marson készült panorámafotó

A NASA másik robotjárműve, a Curiosity már 9 éve ténykedik a Marson. A legújabb műve egy lenyűgöző panorámakép.

A felvételt bár a Curiosity állította össze, a munkában a Jet Propulsion Laboratory nevű űrközpontnak is hatalmas feladata volt. A kutatók azt is megosztották, hogy egy tiszta téli napon, amikor nincs por a levegőben, akár 32 kilométeres távolságra is ellátni a Marson.