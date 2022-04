Támogatási megállapodást kötött a Magyar Madártani Egyesület és az egyik legnagyobb napelemes cég

A Magyar Madártani Egyesület és a hazai napelem szektor meghatározó vállalata, az Optimum Solar Home System Kft. támogatási megállapodást kötött, amely keretében minden eladott napelemes rendszer után keletkező bevételből részesül a civil szervezet.

Az Optimum Solar Home System ebben az évben kibővítette CSR tevékenységét.

„Olyan modellben gondolkodtunk, amely egyrészt harmonikusan illeszkedik a cég profiljához, másrészt pozitív üzenetet közvetít a vásárlóink, ügyfeleink felé is”

– foglalta össze az előzményeket Székely András, a cég ügyvezetője.

Az együttműködés ötletével azért keresték meg a Magyar Madártani Egyesületet, mert a dolgozók körében is népszerű a szervezet, másrészt a természetvédelem ügye a napelemmel foglalkozó vállalatnak is az alaptevékenysége közé tartozik: elkötelezettek abban, hogy a napelem népszerűségének növelésével és elterjedésének segítésével jelentős mértékben hozzájárulnak a klíma- és természetvédelemhez. Székely András emlékeztetett: ÜHG-kibocsátás nemcsak az emberekre, hanem az állatokra, ezen belül a madarakra is veszélyt jelent. A napelem megoldás lehet a jelenlegi károsanyag-kibocsátás mérséklésére, ugyanis minden egyes családi házra telepített napelemes rendszerrel, egy 5kWp rendszer esetén évente 3260 kg szén-dioxiddal kevesebb kerül a légkörbe.

A cég és az egyesület megállapodása értelmében minden egyes eladott napelemes rendszer után részesedést kap a bevételből a szervezet – a boldog napelem tulajdonos pedig megkapja az MME kitűzőjét is, amely révén reményeik szerint még több ember ismerheti meg a szervezetet és a természet-, ill. madárvédő tevékenységét. A felek abban is megállapodtak, hogy az egyesület egyes kiemelt projektjeiben is támogató lesz a vállalat.