A mai, rohanó világban immár elkerülhetetlen, hogy a gyermekeink lássák: otthonról dolgozunk a számítógépről, folyamatosan ügyeket intézünk a telefonon, néhány esetben pedig a tabletet is be kell vetnünk olyan dolgok elvégzéséhez, melynek nem feltétlenül a szórakozáshoz, sokkal inkább a munkához van köze – ők mégis azt tapasztalják, hogy valamilyen kütyü így vagy úgy, de ott van a kezünkben, „hozzánk van nőve”. Elkerülhetetlen tehát, hogy őket is érdekelje és kíváncsiak legyenek arra, hogy működnek ezek a digitális produktumok. Sajnos abszolút jellemző, hogy már bőven idejekorán mesét néznek a gyerekek (akár 1 éves kor alatt is) és a különböző internet alapú játékok is előtérbe kerülnek előbb-utóbb: óriási számban lehet találkozni olyan gyerekekkel, akik már 7-8 évesen pontosan tudják a különböző számítógépes karakterek neveit és azok legdurvább képességeit is.

Cikkünkben arra szeretnénk rávilágítani, hogy mennyire fontos a jelenlét: az, hogy valós, minőségi játékokkal töltsünk el együtt értékes közös időt, kizárva a képernyő minden formáját és csak a kreativitásunkat használjuk fel arra, hogy elrepüljünk egy képzeletbeli, meseszerű világba.

A minőségi idő fontossága

A minőségi együtt töltött idő rendkívül fontos mind a gyermek, mind pedig a család egészségének fejlődése és jólléte szempontjából. Ha energiát fektetünk abba, hogy együtt meglegyenek az értékes perceink, akkor egészen biztos, hogy erősíteni tudjuk a családi kapcsolatokat. Ez hosszú távon elképesztően fontos, hiszen csak így lehetünk kiegyensúlyozott, boldog egység a közös évtizedeken át. A gyermek számára az, hogy szabadon játszhat a szüleivel olyan, mint a lélegzetvétel: elemi erővel szükségük van rá, apa és anya szeretete élteti őket és így tudnak fejlődni érzelmi, szociális és kognitív téren is. A minőségi idő telhet könyvolvasással, szabadtéri játékok igénybevételével a jó levegőn, de az olyan különleges fejlesztő fajátékok segítségével is, mint amilyenek a Little Dutch játékok. Fontos, hogy ismerjük a jó márkákat, mert a lehetőségek széles tárházát kínálják nekünk – ez pedig jelentősen megkönnyíti a dolgunkat abban, amikor azon gondolkodunk, milyen játékokat szerezzünk be legféltettebb kincseinknek.

Vizsgáljuk meg, mik lehetnek a hagyományos játékok előnyei a digitális játékokkal szemben!

Közös élményszerzés, tapasztalás

A közös játék nem csak szórakoztató, de megalapozza a szoros családi köteléket is. Ezek a boldogan együtt töltött percek segítenek megismerni a másikat – mindig akad ugyanis olyan élethelyzet, amiben korábban még nem láthattuk egymást, de 1-1 játék alkalmával lehetőségünk adódik rá. Ilyen például az első közös versengő társasjátékozás: megtapasztaljuk, hogy a másik fél milyen módon viselkedik olyan szituációban, ahol győztesként vagy vesztesként fog kikerülni. Az első nehezebb puzzle kirakás alkalmával megvilágosodik előttünk, mennyi türelme van vajon szerettünknek a hosszan tartó logikai feladathoz: vajon hamar felidegesíti magát, vagy netán megunja az egészet?

Az együtt töltött idő és a közös játékok alkalmával létrejövő örömteli élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a családtagok emlékezetes pillanatokat éljenek át együtt. Erre évek múltán is kellemes lesz visszagondolni, ráadásul rendkívül fontos az, hogy egyszer majd úgy gondoljanak ránk gyermekeink: boldog gyermekkort teremtettek nekem a szüleim.

Egy számítógépes játék együtt játszása semmiképpen sem mondható minőségi időnek. Egy túlstimulált állapotba kerül az agy, melynek mindenhez van köze, csak a valósághoz nem. Fordítsátok ezt az időt inkább meseolvasásra, közös rajzolásra vagy akár egy különleges építmény együttes megalkotására!

Kreativitás

Ha valami, akkor az teljesen biztos, hogy egy gyermek kreativitása végtelen. Hát még a szülőé! Ne hagyjuk ezt elveszni és elkopni azért, mert kényelmesebb odaadni a telefont egy kis mesenézésre – igen, vannak szituációk, amik meg kell lépni mert muszáj, de ha alapvetően nem ez a mindennapok jellemzője, akkor ez teljesen rendben van.

A közösen együtt töltött idő számtalan módon tud ösztönözni a kreatív gondolkodásra és kifejezésre – íme néhány példa!

közös történet kitalálása: alkossatok együtt egy izgalmas történetet, fejből! Nincs hozzá semmi másra szükség, csak a fantáziára – azt pedig engedjétek szabadon szárnyalni.

festés és rajzolás: kapjátok elő a színes ceruzákat és ecseteket, aztán alkossatok egy jót! Nem kell mindig a szabályokat és a vonalakat követni – találjatok ki új technikákat, ha kell, pacsmagoljatok a festékben és maszatoljatok össze mindent!

kreatív írás: találjatok ki együtt saját verseket, mondókákat, akár rövid meséket is – ezt pedig vessétek papírra és ha lefűzitek, saját kis könyvetek is lehet belő

szerepjáték: az egyik legkreatívabb dolog, amit játszhattok: bújjatok különböző karakterek bőrébe, játsszatok el kedvetekre mindenféle érdekes szituációt – nem fogjátok megunni, az biztos!

Ez csupán néhány – egyébként teljesen alapvető – opció volt, a határ valójában a csillagos ég!

A képernyőidő csökkentésének előnyei

Muszáj beszélni arról is, hogy milyen előnyökkel jár az, ha csökkentjük a képernyőidőt. Ezekből egyenesen arányosan következik az, hogy a túlzott engedés ezek ellentéteit is szülhetik – nem érdemes eljutni oda, tényleg ne erről szóljanak a mindennapok.

Számos külföldi kutatás is rávilágított már arra, hogy miért olyan fontos tudatosan kezelni ezt. Elképesztő hatással van a gyermek fizikai egészségére. Rontja a szemet, a tartást, de növelheti a túlsúly kockázatát is, hiszen nagyon könnyű órákon át ottragadni előtte ahelyett, hogy a szabadban töltött futkározást válassza valaki. Ha nem adunk esélyt a digitális játékokra, lehet, hogy máris érdekesebb lesz az a szabadtéri foci vagy röplabda a többiekkel!

Nagyban hozzá tud járulni az alvásminőség javulásához is, ha valaki egyre kevesebb képernyőidőt kap otthon – azt pedig tudjuk, hogy a jóllét alapja a megfelelő kipihentség is. Sajnos sok olyat is lehet tapasztalni, hogy a gyerekek akár éjszakába nyúlóan is játszanak, mert nem tudnak, nem képesek elszakadni: ez már egyfajta függőség, és nem szabad eljutni erre a pontra.

Ha felelős módon használjuk, a digitális technológia is lehet hasznos tanítóeszköz. Nem azt állítjuk, hogy teljesen fel kell hagyni vele, csupán arra szeretnénk ösztönözni a szülőket, hogy ebben is legyenek rendkívül tudatosak, és válasszanak inkább olyan minőségi játékokat, amivel aztán mind a gyermek, mind pedig a család szívesen fog majd játszani.

