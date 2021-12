Applikáció forradalmasítja az otthoni szájhigiéniai szokásokat

Ha kezünkbe vesszük a telefonunkat, számos hasznos és valljuk be, olykor haszontalan alkalmazás széles tárháza tárul elénk. Legyen szó akár szórakozásról, kommunikációról vagy az egészségtudatos életmódról, biztosan találunk hozzá nem is egy applikációt. Az már szinte mindennapinak számít, hogy a fülhallgatónk vagy az okosóránk össze van kötve a telefonunkkal, de gondoltad volna, hogy a fogkefédhez is lehet alkalmazásod? Pedig ez is elérkezett az Oral-B iOTM mágneses fogkefével.

Először is, mi a különbség a szónikus és a mágneses fogkefe között?

Manapság az elektromos fogkefék rendkívül széles választékában nem könnyű eligazodni, azt meg főleg nehéz eldönteni, hogy mágneses vagy szónikus fogkefét válasszunk. A szónikus technológiát már az 1960-as években tesztelték, és az első „Sonic” fogkefék 1990-es években kerültek a boltok polcára. Ez a fajta fogkefe 260 Hz vagy annál magasabb frekvenciájú hanghullámokat bocsájt ki, és előre-hátra mozgást végez vízszintes síkban. A mágneses technológiát először a P&G Oral-B márkája használta az iOTM fogkefékben, és a klinikai vizsgálatok hamar megerősítették, hogy a technológiának köszönhetően az Oral-B iO TM akár 48%-kal több lepedéket képes eltávolítani az ínyszélen, mint egy szónikus fogkefe.

A készülék lineáris mágneses vezérlőrendszere gyengéd mikrorezgéseket közvetít a kerek fogkefefej sörtéibe, és oszcilláló-rotáló mozgással tisztítja hatékonyan, mégis gyengéden a fogakat. A fogkefe egészen futurisztikus élményt nyújt a felhasználónak, amit csak tovább fokoz a mesterséges intelligencia és a készülékhez kifejlesztett applikáció.

Lássuk, hogyan segít az applikáció a megfelelő szájhigiénés szokások kialakításában!

Az Oral-B iOTM telefonhoz való csatlakoztatása után nyomon követhetjük minden egyes fogmosásunkat, visszajelzést kapunk a tisztítási technikáról, és többféle üzemmód közül választhatunk.

Az új iOTM 9 készülék 3D-s technológiának köszönhetően az alkalmazás zónákra osztott digitális képet jelenít meg a felső és alsó fogakról, míg a beépített mesterséges intelligencián alapuló „fogmosás-felismerő technológia” összesíti a fogmosási szokásokat. Ez a két technológia egymást kiegészítve segíti a leghatékonyabb tisztítás elérését, és gondoskodik róla, hogy a szájüreg minden területét érintsük.

Az alkalmazás a fogkefe nyomásérzékelőjének visszajelzései alapján valós időben figyelmeztet, hogy ha túl erősen vagy gyengén mossuk a fogunkat, de jelzi azt is, ha egy adott területet megfelelően megtisztítottunk. Mivel fogmosási rutinunk mélyen rögzül bennünk, feltehetően mindig ugyanazokat a hibákat követjük el. Az alkalmazás rögzíti a tisztítási szokásainkat, ezzel lehetőséget biztosít a folyamatos fejlődésre, hogy minden egyes terület tisztítására megfelelő időt fordítsunk.

A készülék számos fogápolási módot kínál, amelyek közül az interaktív kijelző segítségével választhatunk.

A végeredmény nem más, mint tudatosabb, alaposabb és hatékonyabb tisztítás, mint eddig bármikor.

