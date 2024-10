A fogágybetegség világszerte emberek millióit érinti, és különösen aggasztó a helyzet Magyarországon, ahol a lakosság jelentős része küzd különböző szintű fogászati problémákkal.

A kezeletlen fogszuvasodás már kisgyermekkorban is jelentős, és a probléma a felnőttkorra súlyosbodik, hiszen a 15 év feletti lakosság 8,6%-a súlyos fogágybetegségben szenved, míg a 20 év felettiek 14,1%-a teljesen fogatlan. Az Irányított Biofilm Terápia (GBT) egy forradalmi svájci módszer, amely fájdalommentesen és hatékonyan távolítja el a káros biofilmet, megelőzve és kezelve a fogágybetegséget. A Clinident körképe.

A fogágybetegség: korunk szájüregi járványa

A fogágybetegség, más néven parodontitis, napjaink egyik legelterjedtebb szájüregi problémája, amely világszerte emberek millióit érinti. Ez a krónikus gyulladásos állapot a fogak tartószerkezetét, a fogínyt és a fogakat körülvevő csontszövetet támadja meg és ha nem kezelik időben, súlyos következményekkel járhat, beleértve a fogak elvesztését is. A betegség kialakulásának fő oka a fogfelszíneken és az íny alatt felhalmozódó bakteriális biofilm, más néven dentális plakk. A legfrissebb globális egészségügyi jelentések szerint a világ népességének közel fele, mintegy 3,5 milliárd ember szenved valamilyen szájüregi betegségben, és ezek jelentős része fogágybetegség, amely jól mutatja, hogy a megelőzés és a kezelés terén komoly hiányosságok tapasztalhatók.

Riasztó statisztikák a fogágybetegség magyarországi elterjedtségéről

Bár a fogágybetegség bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban a felnőtt korosztályt érinti. Magyarországon a helyzet különösen aggasztó: a lakosság jelentős része küzd különböző szintű fogászati problémákkal. A WHO 2023-as statisztikái szerint a magyar lakosság körében a kezeletlen fogszuvasodás előfordulási aránya a tejfogaknál 1-9 éves gyermekek esetében 47,8%, míg a maradó fogaknál 5 éves kor felett 37,9%. Ennél is súlyosabb, hogy a 15 év feletti lakosság 8,6%-a súlyos fogágybetegségben szenved. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a probléma nem csak az idősebb korosztályt érinti, hanem már fiatal korban kezdődik és progresszíven romlik az évek során. Különösen aggasztó, hogy a 20 év feletti lakosság 14,1%- a teljesen fogatlan, ami a fogágybetegség elhanyagolásának egyik legsúlyosabb következménye lehet.

A fogágybetegség figyelmeztető jelei és következményei

A fogágybetegség kezdeti stádiumában gyakran észrevétlen marad, mivel a tünetek enyhék és fájdalommentesek lehetnek. Az első figyelmeztető jelek közé tartozik a fogíny vérzése fogmosás vagy fogselyem használata közben. Ahogy a betegség előrehalad, a tünetek egyre nyilvánvalóbbá válnak. A páciensek gyakran tapasztalnak kellemetlen szájszagot, a fogíny visszahúzódását, ami a fogak látszólagos “meghosszabbodásához” vezet, valamint a fogak közötti rések megnövekedését. Súlyosabb esetekben a fogak meglazulhatnak, és rágás közben fájdalom jelentkezhet. Fontos megjegyezni, hogy a fogágybetegség nem csak a szájüregre korlátozódik; kutatások kimutatták, hogy összefüggésben áll olyan rendszerszintű egészségi problémákkal, mint a szív- és érrendszeri betegségek, légzőszervi megbetegedések, ízületi gyulladás és cukorbetegség. Ez aláhúzza a rendszeres fogászati ellenőrzések és a megfelelő szájhigiénia fontosságát.

Az Irányított Biofilm Terápia forradalmi innovációja

Az Irányított Biofilm Terápia (GBT – Guided Biofilm Therapy) forradalmasítja a fogágybetegség kezelését és megelőzését. Ez a Svájcból származó korszerű technológia egy “game-changer” a fogászati ellátásban. A GBT lényege a mély fogtisztítás, amely fájdalommentesen, gyorsan és teljesen biztonságosan távolítja el a makacs tea- és kávéfoltokat, valamint a káros biofilmet. A kezelés tudományos bizonyítékokon alapul, és különösen hatékony a fogágybetegség megelőzésében és kezelésében. A GBT jelentősége abban rejlik, hogy nem csak a látható fogfelszíneket tisztítja meg, hanem eltávolítja a fogak közötti és az íny alatti biofilmet is, amely a hagyományos tisztítási módszerekkel gyakran elérhetetlen. Ez a módszer kulcsfontosságú a fogágybetegség kialakulásának megakadályozásában és a már kialakult probléma kezelésében. “Az Irányított Biofilm Terápia nem csak a fogak egészségét javítja, de a páciensek életminőségére is jelentős hatással van. Gyakran tapasztaljuk, hogy a kezelés után a páciensek magabiztosabbá válnak, és szívesebben mosolyognak. Ráadásul, mivel a GBT kíméletes és hatékony, még a fogászattól korábban ódzkodó páciensek is rendszeres látogatókká válnak. Ez a prevenció szempontjából kulcsfontosságú” – nyilatkozta Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum tulajdonosa.

A fogászati szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szájhigiénés szakember szerepe kritikus a páciensek orális egészségének fenntartásában. Az Irányított Biofilm Terápia rendszeres alkalmazása, kombinálva a megfelelő otthoni szájápolással, jelentősen csökkentheti a fogágybetegség és az azzal összefüggő rendszerszintű egészségügyi problémák kockázatát.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!