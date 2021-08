Az Aquaracer visszatért! A TAG Heuer hétköznapokon is viselhető luxus karórája megújult kivitelben, új anyagok felhasználásával kelt ismét életre azok számára, akik szeretik az aktív, stílusos karórákat, feszegetik a határaikat és a tenger szerelmesei.

Mélyvíz csak úszóknak!

Egy stílusos klasszikus a felfedezők új generációja számára

Az új generációs modell neve: Aquaracer Professional 300. Merész és mégis elegáns, rendkívül funkcionális és mégis sokoldalú. Egy kifejezetten robusztus óra, luxus kivitelben, amely a határokat feszegeti, és új magas színvonalat hoz létre az ergonomikus, extrém teljesítményű mechanikus karórák számára. Munkavégzéshez, kikapcsolódáshoz, valamint a természet legkeményebb kihívásainak legyőzésére tervezték, ezáltal hűen szimbolizálja a TAG Heuer rettenthetetlen, avantgárd szellemiségét.

A karóra azonnal felismerhető esztétikája, melyet az Aquaracer családra jellemző 12 oldalú csiszolt lünetta és más attribútumok emelnek ki, kortárs megjelenést kölcsönöz viselője számára, és egyben megőrzi a TAG Heuer több mint 40 évvel korábbra visszavezethető örökségét.

Ez az örökség a 844-es referenciaszámú Heuer karórával kezdődött, amely egy 1978-ban kiadott búváróra. Emlékezetes piros 24 órás skálával felszerelt számlappal rendelkezett, kiemelkedő foszforeszkáló indexekkel és forgatható búvár lünettával, illetve könnyedén leolvasható perc skálával a merülések biztonságos időzítése érdekében. Ez határozta meg a megbízható búvárórák színvonalát, melyet a profi és szabadidős búvárok a világ minden táján alkalmaztak. Az óra bevezetése óta eltelt négy évtizedben a TAG Heuer tovább feszegette a búvárok óratervezésének és teljesítményének határait olyan ünnepelt darabokon keresztül, mint a „Night Diver” és az 1000-es és 2000-es sorozat modelljei, miközben a 844-es referenciaszámú karóra a gyűjtők kedvencévé vált.

Frédéric Arnault, a TAG Heuer vezérigazgatója elmondta:

“A TAG Heuer már több mint négy évtizede gyárt merész, nagy teljesítményű, stílusos luxus karórákat. Az Aquaracer Professional 300 csatlakozik a közkedvelt történethez, miközben egy jelentős lépéssel tovább fejlődik, amelyet az Aquaracer kollekciók sok éven át történő fejlesztése alapozott meg. A korlátok feszegetése, a magas funkcionalitás, a merész, és félreérthetetlen esztétika és az ígéret, hogy veled tart egészen a végletekig – az Aquaracer Professional 300 egy olyan óra, amivel minden határt át lehet lépni. Így segíthet abban, hogy igazán magunkra találjunk.”

A felszín alatt

Az Aquaracer Professional 300 kialakítása

Az Aquaracer Professional 300 kollekciójához a TAG Heuer tervezői világos koncepcióval dolgoztak – hogy egy merész, nagy teljesítményű, ergonomikus órát hozzanak létre a búvárok számára, amely jellegzetes TAG Heuer tulajdonságokat hordoz. Ezen felül tiszteletben akarták tartani a manufaktúra búvárórák készítésével kapcsolatos hagyományait, miközben a tervezésben és az anyagok fejlesztésében olyan célokat tűztek ki, amelyek megfelelnek napjaink vásárlói által támasztott magas elvárásoknak, sőt meghaladják azokat. Nem könnyű feladat!

Ez azt jelentette, hogy az Aquaracer kollekció hat alapvető jellemzőjével dolgoztak, folyamatosan frissítve azokat. 1983 óta a kollekciót az alábbi tulajdonságok jellemzik: egyirányban forgatható lünetta, becsavarható korona, legalább 200 méteres vízállóság, világító indexek, zafírüveg és dupla biztonsági zár – a mindennapokban használható funkciók, amelyekre a búvárok merülés közben támaszkodhatnak.

Kezdetben a csapat az Aquaracer tervezésének vizuálisan meghatározó és azonnal felismerhető eleméhez fordult – a 12 oldalú egyirányban forgatható lünettához. A tervezők megtartották az alapformát, és továbbfejlesztették egy karcálló kerámia betét beépítése által. A lünetta mind a 12 oldalát barázdákkal látták el, amely könnyűvé teszi a lünetta kezelését és elfordítását függetlenül attól, hogy viselője hol fogja azt meg.

A belső szerkezeti elemeket is megújították. Újratervezték a lünetta belső, forgó mechanizmusát, hogy simább, csendesebb és könnyebben beállítható legyen. Az eredmény egy rendkívül ergonomikus eszköz, amely kézzelfogható fejlődést jelent az óra funkcionalitásában.

Korszerűsítették a zafírüveget is, a 6 óránál található dátumablak alatt egy nagyítót építettek az üveg alsó oldalába, hogy a felület sima tapintású legyen. Ez az egyszerű, de hatékony előrelépés is megkönnyíti a dátum könnyebb leolvashatóságát.

A lünettát ezután az Aquaracer Professional 300 további jellemzőinek megtervezéséhez használták. Ezáltal nyolc darab oktogon formájú indexszel rendelkezik a számlapon, és egy 12 oldalas koronával a tok jobb oldalán. Ez az elegáns egységesség adja az új óra tervezésének következetességét.

Ezt követően további fejlesztéseket hajtottak végre az óra általános megjelenésén és leolvashatóságán. Az új modell egy szélesebb, kard alakú óramutatóval (amely emlékeztet a TAG Heuer 2000 sorozat utolsó, 2004-ben bevezetett modelljeire), és egy keskenyebb percmutatóval rendelkezik, amely által még kedvezőtlen fényviszonyok között is könnyebben megkülönböztethető a két mutató. A még jobb láthatóság kedvéért a tervezők zöld Super-LumiNova® bevonatot választottak az indexekhez, és kék Super-LumiNova® bevonatot a percjelzésekhez. A koronavédőt is újra gondolták: lágyabb és kerekebb lett. A korona stílusa a 844-es referenciaszámú modellre emlékeztet.

Ezek az apró részletek együttesen jelentőssé válnak, mivel nagyobb leolvashatóságot biztosítanak, ami azt jelenti, hogy a búvár sokkal nagyobb biztonsággal hagyatkozhat az órájára, még szélsőséges körülmények között is, ahol a látási viszonyok jelentősen csökkentek.

Határokon túl

Bárhol megállja a helyét, és jobb, mint valaha

A tervezési fázisban a TAG Heuer tervezői azt is felismerték, hogy az Aquaracer Professional 300-nak amellett, hogy megbízható eszköz, többféle környezeti viszonyhoz is alkalmazkodnia kell. Egyre több viselője fordul a búvárórákhoz robusztusságuk és sokoldalúságuk miatt, miközben egyszerre akarnak a munkavégzéshez és a szabadidős tevékenységhez is megfelelően használható karórát.

Ezt szem előtt tartva fejlesztették ki az Aquaracer vékonyabb és könnyebb kivitelű formáját. A tok, a lünetta és a fém szíj méretét is kisebbre vették anélkül, hogy veszélyeztették volna az óra alapvető teljesítményjellemzőit, például a 300 méteres vízállóságot, miközben növelték tartósságát.

Az új óra szíjtartó fülei rövidebbek, a tok szélét lekerekítették és polírozással csiszolták, ezáltal nagyobb harmóniát biztosítva az óra vizuális hatásának. Ennek eredményeként a csuklón az óra kidolgozottabb, könnyebb és ergonomikusabb megjelenésű.

Az Aquaracer Professional 300 megjelenésének befejezéséhez a tervezők visszatértek a híres szkafander búvárruhához, amely először 2004-ben jelent meg az Aquaracer tokon. Az ismerős, hiteles motívum továbbra is hangsúlyozza az óra értékét a felhasználók számára, akik csatlakoznak a víz alatti felfedezők hosszú sorához és az Aquaracert választották.

Tükrözve azokat a szempontokat, amelyek az új kivitelezés alappillérei, a búvársisak rajzolatát szögletesebbé tették, és egy 12 élű keretbe helyezték. A kép mögött hatszögletű motívumokból álló minta fedezhető fel. Az új kialakítás eredménye az is, hogy a sisak minden esetben irányhelyesen, függőlegesen áll.

Ezeknek a technikai és esztétikai fejlesztéseknek köszönhetően az új Aquaracer Professional 300 egyszerre kötődik a hagyományokhoz és kortárs formatervével készen áll megfelelni a jövő kihívásainak – valóban, bárhol megállja a helyét.

Méretre igazítva

Hét különböző modell, két méret és egy új csatbeállítás

Az új Aquaracer Professional 300 apró részletekig megtervezett dinamikája nem korlátozódik pusztán a formatervezésre. A bevezetéskor hét különféle modell kerül forgalomba két méretben.

Négy modellnek 43 mm-es, háromnak pedig 36 mm-es tokátmérője lesz. Mindegyik modell egyirányban forgatható búvár lünettával, kerámia betéttel és gravírozott perc skálával rendelkezik.

Az új modellek közül hat rozsdamentes acélból készül, fekete, kék vagy ezüst számlappal. A hetedik karóra 43 mm-es high-tech matt Grade 2 titánból készült, zöld számlappal. A rozsdamentes acél modellek akár fekete, akár kék kerámia lünetta betéttel felszerelve, háromszög alakú fehér mintával 12 óránál, kék Super-LumiNova® kitöltéssel rendelkeznek. A titán modell zöld kerámia lünetta betétes, 12 óránál sárga háromszöggel és a perc skálán minden jelzés kék Super-LumiNova® bevonattal van ellátva, maximalizálva a leolvashatóságot gyenge fényviszonyok esetén.

Annak érdekében, hogy mind a hét modell határozottságot tükrözzön, a tervezés fázisában gravírozott számlapokat kaptak. A 43 mm-es modellek a távozó Aquaracer egyik jellegzetes tervezési megoldását hordozzák- nevezetesen a számlap gravírozott vízszintes vonalait, csak most ezeket egymástól távolabbra helyezték, hozzájárulva az óra még komolyabb megjelenéséhez. A kisebb, 36 mm-es modellek számlapjai hullám mintázattal vannak gravírozva, amelyet 2019-ben mutattak be. A kék 36 mm-es modell esetében nyolc gyémánt helyettesíti az indexeket, valamint polírozott középső csatszemeket kapott.

Minden új modell integrált fémcsattal rendelkezik, amely rendkívül precíz finombeállítási rendszerrel van ellátva. Ez akár 1,5 cm-rel is meghosszabbíthatja vagy csökkentheti a csat hosszát. Ez lehetővé teszi viselője számára a fémcsat átméretezését az óra levétele nélkül. Az óra viselése búvárruhán, különböző éghajlati vagy hőmérsékleti körülmények között is komfortosabb.

Elmerülve az időben

Bemutatjuk a 844-es referencia számú karórának emléket állító limitált kiadású

Aquaracer Professional 300-at

TAG Heuer emellett egy gyaníthatóan gyűjtők kedvencévé váló limitált kiadású Aquaracer Professional 300 változatot is bemutat, kiegészítve az alap kollekciót, tisztelegve a design csodálatos örökségének. A karórát Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844-nek hívják, és ahogy a neve is sugallja, a legendás, 1978-ban bemutatott 844-es referencia számú búváróra történetét folytatja.

A gyönyörű óra megalkotásakor a TAG Heuer tervezők a high-tech Grade 5 titán tokot számos, a korabeli kiadásból származó vizuális elemmel díszítették. A matt fekete számlap a 844-es számú karóra piros 24 órás jelzéseit hordozza, amelyet eredetileg gyors átszámítási skálának szántak elsősorban harcászati, vasúti szakemberek számára.

Az óra vintage foszforeszkáló bevonattal, és az eredeti kialakításhoz hasonló fekete perforált gumi szíjjal rendelkezik, melynek köszönhetően a víz gyorsan lepereg a szíjról. A visszatérő formatervezési elemeknek megfelelően ezek a lyukak nyolcszögletűek.

Az Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 karóra limitált 844 darabszámban kerül forgalomba.

Nagy kaliberű időmérők a hullámok alatti világ számára

Svájci gyártású, mechanikus és rendkívül vízálló

Az új Aquaracer Professional 300 kollekció mind a nyolc modelljében a TAG Heuer Calibre 5 szerkezet található, amely egy rendkívül megbízható svájci gyártmányú, automata mechanikus szerkezet, amely óra-, perc- és másodpercmutatókat, valamint egy dátumtárcsát mozgat meg, amely most 6 óránál van elhelyezve, összhangban a TAG Heuer órák új generációjának tervezési elemeivel. Minden modell tömör hátlappal rendelkezik, és 300 méteres vízállóságot biztosít.