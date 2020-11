Az első út egyedül, mégis szülői felügyelettel és az első önálló lépések a digitális világban – mindezt együtt nyújtja a Telekom kínálatában elérhető XPLORA okosóra.

Hanghívás, illetve fogadás, GPS-nyomkövetés egy okostelefonos alkalmazás és egy vagány, kamerás okosóra segítségével, hogy a szülők jogos biztonságigénye ne korlátozza a gyerekeket a világ felfedezésében, valamint az élmények megosztásában.

Az első alkalom, amikor a gyermekünk egyedül indul(t) az iskolába, az üzletbe vagy a játszótérre – aki szülőként már átélte, mindig emlékezni fog rá; aki még előtte áll, az bizonyára tart tőle, és készül rá. A világ izgalmas, de nem veszélytelen, a technológia azonban képes rá, hogy a kockázatokat csökkentse, és hogy a gyerekeket mindenhová elkísérhesse a szülői figyelem. Az észrevétlen gondoskodás új, digitális eszköze a XPLORA okosóra a Telekomtól. Külsőre érintő kijelzős, trendi karóra, műszaki tartalmát tekintve azonban ennél sokkal több: egyesíti az okosórák, a mobiltelefonok, a navigációs eszközök és a fitneszkarkötők legfontosabb tulajdonságait.

Az XPLORA okosóra beágyazott SIM-kártyájának (eSIM) köszönhetően megbízhatóan, technikai nehézségek nélkül csatlakozik a mobilhálózatra. A telefon-képességekkel rendelkező gyerek okosóra a kapcsolattartásban is segít: az XPLORA X5 Play eSIM hívások indítására és fogadására, hangüzenetek, képek, videók küldésére is alkalmas, ám csak korlátozott körben, a szülő által előre beállított számokra, illetve számokról. Ezzel úgy növeli a gyerek önállóságát – bevezetve őt a digitalizáció első, mobilhasználat előtti szintjére –, és úgy segíti az élmények átélésében, megosztásában, hogy közben a háttérben zajló szülői felügyeletnek hála a biztonság is mindvégig megmarad. Az azonnali segítség funkció pedig a váratlan szituációk megoldását és a vészhelyzetek elhárítását is lehetővé teszi: az SOS-gomb megnyomásával két, előre megadott telefonszámot hív fel. Az óra GPS modulja a navigációs műholdak jeleit fogadja –a szülők egy okostelefonra telepített alkalmazásban a bázisállomás-adatoknak, WiFi hálózatoknak, valamint a műholdjeleknek köszönhetően folyamatosan nyomon tudják követni, hogy hol van, merre jár a gyermekük. Az XPLORA X5 Play órához ajánlott Gyerekóra 2020 díjcsomaggal, mindez nem csak idehaza, hanem – roaming helyzetben – külföldön is elérhető.

Az alkalmazásban lehetőség van biztonsági zónák beállítására: ha az órát viselő gyerek be- vagy kilép a zónahatáron, a készülék automatikusan üzenetet küld a szülő telefonjára. Az önfeledt játék, kirándulás, sőt a kalandozás sem jelenthet akadályt, mert az óra por- és vízálló.

Az óra akkumulátora akár 36 órán át biztosítja az energiaellátást. Lépésszámlálója az egészség, a sport és a versengés terén ad új impulzusokat a világ felfedezéséhez. Az Iskola mód bekapcsolásával az órára érkező telefonhívások tiltásra kerülnek, nem tereli el a figyelmet a tanóra, vagy az otthoni tanulás közben.

Az XPLORA gyerekóra még nem telefon -de már majdnem az-, használatához eSIM-es mobil előfizetés szükséges. A Telekom kifejezetten ehhez a megoldáshoz fejlesztette ki új Gyerekóra díjcsomagját. A megoldás kedvezményes díja a promóció ideje alatt 3 980 Ft/hó, ami a készülékrészletét és a díjcsomag havi díját is tartalmazza, ezzel is segítve a szülőket, hogy a távolból is mindig karnyújtásnyira tudhassák azokat, akik a legfontosabbak számukra.

További részletek: https://telekom.hu/xplorax5play