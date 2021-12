Jövőre már a jelenlegi SIM sem lesz jó az iPhone-okba

Jövőre, vagy legkésőbb 2023-ban már elképzelhető olyan modell, ami kizárólag eSIM-mel működik majd – írja a Mobilaréna a 9To5Mac és a GSMArena portálokra hivatkozva.

Az előbbi oldal cikke 2023-ról és az iPhone 15 Pro modellekről beszél, viszont az utóbbi lap értesülései szerint az Apple már most igyekszik felkészíti a szolgáltatókat a változásra, így ők elképzelhetőnek tartják, hogy 2022 szeptemberében már jöhetnek a SIM-tálca nélküli iPhone-ok

A Mobilaréna emlékeztet rá, hogy az Apple 2010-ben elsőként tett microSIM-et okostelefonba (iPhone 4), majd két évvel később ugyanezt megcsinálták a nanoSIM-mel az iPhone 5 vonatkozásában. Az eSIM-mel kapcsolatban már nem voltak ennyire gyorsak, ellenben a szivárgások arra utalnak, hogy a következő lépcsőfokot már nem fogják halogatni.

Technikailag van előnye, ha egy telefonban nincs SIM-kártya: nem foglal helyet a készülékházban, és egyel kevesebb a beázási lehetőség is. Hazánkban nem is lenne probléma bevezetni egy ilyen készüléket, hiszen a Telekom már évek óta kínál eSIM szolgáltatást, idén csatlakozott hozzájuk a Vodafone is, és 2022-ben már a Telenornál is igényelhetik a lakossági ügyfelek.

