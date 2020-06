Alapvető tudnivalók, ha okosotthont szeretnénk 2020-ban

Az okosotthon épületek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek már a magyar lakosság körében is. A magáncélú építőipari beruházások között folyamatosan növekszik azoknak az ingatlanoknak a száma, melyek teljes egészében, vagy részben automatizált rendszerekre épülnek. Nehéz meghatározni, hogy pontosan mi az a határ, ahonnan egy házat már ezzel a jelzővel illethetünk, de jellemzően néhány komplikáltabb, egymással összedolgozó, illetve egymást kiegészítő rendszer esetén már erről a kategóriáról beszélhetünk.

Az okosotthon működése

Bár a technológiai fejlődés hazánkban is jelentős, az okosotthonok szegmensében azonban még jelentős lemaradásban vagyunk nyugati szomszédjainkhoz mérten. Ez azt jelenti, hogy sokan ennek az ingatlantípusnak a definíciójával sincsenek tisztában. Az elfogadott norma szerint ma így nevezünk minden olyan épületet, melyben az építészeti megoldások és a beépített elektromos berendezések képesek automatizált formában, maguktól működni, és maximális komfortszint mellett kielégíteni a lakók igényeit. Legyen szó fűtésről, hűtésről, világításról, biztonságról vagy éppen a különféle háztartási gépekről, ezek egésze adja az intelligens épületek alapját.

A működéshez jellemzően vezeték nélküli hálózatra, egy központi agyra, valamint rengeteg szenzorra lesz szükség, melyek képesek összekapcsolni az összes berendezést, odafigyelni a beállításokra, egymás működésére, a ház belső- és külső környezetére, miközben a meghatalmazás mértékét tekintve automatikusan hozhatnak döntéseket is. Ezt ma már egyre gyakrabban öntanuló folyamatokkal felvértezett mesterséges intelligenciák, nagyon összetett vezérlők végzik.

Az okosotthon főbb részegységei

Mint a fentiekből már világossá válhatott, egy okosotthon esetében egymástól jól elkülöníthető részegységek összességéről, azok közös rendszeréről beszélhetünk, mely a következő elemekből áll:

Központi vezérlő, ami az egész szisztéma összefogását és irányítását szolgálja.

Szenzorok, melyek folyamatosan vizsgálják és ellenőrzik a környezet vagy a berendezések állapotát, esetleg olyan specializált tényezőket, mint a mozgás, a hőmérséklet, illetve a fényváltozás.

Végrehajtó egységek, melyek a vezérlő által indított parancsot teljesítik, tehát gépeket szabályoznak és működtetnek.

Sínhálózat, mely egy olyan vezetékrendszer, ami képes gyorsan adatokat cserélni az érzékelők és a központi egység között.

Egy kezelőfelület, mely a teljes szisztéma beállítását vagy működtetését szolgálja, és bizonyos esetekben egy okostelefon is lehet.

Az okosotthon főbb elemei 2020-ban

Az automatizálás világában kétségtelenül az okosotthonok jelentik a leggyorsabban fejlődő közeget, ami azt jelenti, hogy vannak már évek óta nagy népszerűségnek örvendő elemek és területek, de akadnak olyanok is, melyek még csak most kezdenek kibontakozni, azonban a jövőben meghatározóvá válhatnak. Lássunk ezekre néhány példát, hogy ha 2020-ban szeretnénk okosotthont építeni, akkor milyen részegységekből állíthatjuk össze leendő házunkat.

Kiemelkedően nagy népszerűségnek örvend az okosotthonokban az automatizált hűtő- és fűtőrendszer, melyhez különféle intelligens termosztátokat helyeznek el a lakásban. A szisztéma folyamatosan figyeli a beltéri- és a kültéri hőfokot, beállításaink függvényében pedig gondoskodik arról, hogy mindig komfortos legyen a belső hőmérséklet, amihez akár még az árnyékolástechnikával is képes együttműködni.

Ebből fakad, hogy az árnyékolók világában szintén elérhető közelségbe kerültek már a különféle okosmegoldások. Automatikusan záródó vagy nyíló termékekről – redőnyökről, zsaluziákról, napellenzőkről – beszélünk, melyek képesek fokozni a beltéri komfortot, kényelmesebbé tudják tenni a mindennapokat, támogatni a lakás hang- és hőszigetelését, miközben némelyek a biztonságtechnika tekintetében sem elhanyagolhatók.

Ha már szóba került, az okosotthonok automatizált biztonsági rendszerei óriásit fejlődtek az elmúlt években. A kamerarendszerek vagy a behatolás észlelésekor automatikusan záródó árnyékolók mellett ma már léteznek intelligens kaputelefonok, melyek beépített arcazonosítóval akár azonnal ajtót nyithatnak, de utóbbit kulcsok és egyebek helyet ujjlenyomatunkkal is egyszerűsíthetjük, mely szintén az okosítás része. Persze a vagyonvédelem mellett a komplex biztonsági rendszerek füst-, tűz- vagy gázszivárgást jelző szenzorokkal egyaránt felvértezhetők, és a rendszer részeivé tehetők.

A világítástechnika szintén az a terület, mely komoly fejlődésen ment keresztül az okosotthonok tekintetében. Léteznek árnyékolókkal vagy beléptetőkkel kombinálható megoldások, mozgásérzékelővel vagy fényérzékelővel szerelt típusok, melyek mindig az aktuális fényviszonyokhoz igazítják a fényerőt, ami rendkívül kényelmes és energiatakarékos megoldás. Persze ezeket akár elektromos berendezésekhez is kapcsolhatjuk, így villogás jelezheti például, ha elkészült a mosás vagy kész az ebéd.

Ha már elektromos berendezések: egyre több gyártó gondolkodik okosotthonokban, ezáltal kínálatuk tele van olyan termékekkel, melyek beköthetők az ingatlan rendszerébe, hogy együttműködjenek egymással vagy a többi berendezési tárggyal. Hűtőszekrények, vízforralók, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, mosógépek, de még fogkefék és ébresztőórák is kaphatók már okosított változatban, melyek egy ilyen épületben kimagaslóan sok lehetőséget kínálnak.

Mint a fentiekből kiderült, kifejezetten sokféle termék közül választhatunk, ha egy okosotthon kialakítása a cél, és jó hír, hogy ma már egyre több gyártó nyújt széles termékkínálatot, többféle alternatívát, de még csomagmegoldásokat is. A mesterséges intelligencián alapuló rendszerek és a háztartási gépek tekintetében kifejezetten aktuális 2020-ban az LG ThinQ termékcsaládja, míg az apró kütyük és hétköznapi elektromos eszközök kapcsán a Xiaomi termékeivel érdemes megismerkedni, melyek magas minőséget kínálnak elérhető áron. A biztonságtechnika terén a SimpliSafe, a Ring vagy a Vivint termékkínálatában találhatunk akár komplett szetteket is, míg a világítástechnika világában még mindig a Philips Hue termékei számítanak a legdivatosabbnak. A fűtés- és hűtéstechnika terén a Computherm vagy a Honeywell megoldásai nagyon keresettek, a teljes házat átfogó független rendszereknél a Chameleon okos otthon rendszere lehet jó alternatíva, az árnyékolástechnika és a komplett okosotthonos megoldások esetében pedig a Somfy-termékek közül érdemes válogatni, de mindez csak a jéghegy csúcsa, napról-napra lépnek be a piacra új gyártók, vagy jelennek meg friss termékekkel a régi nagyok, így az elképesztően gyors fejlődés miatt érdemes követni a piac alakulását.

A bővíthetőség mindennek az alapja

Összefoglalva az elhangzottakat, 2020-ban az okosotthonok már kiemelkedően fontos szereplőknek tekinthetők a honi építőiparban is, a helyzet pedig a jövőben még tovább fokozódik, hála az említett gyártók állandó és folyamatos innovatív fejlesztéseinek. Ha most szeretnénk saját automatizált házat építeni, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy leendő otthonunk megfeleljen a fentiekben kiemelt sajátosságoknak. Ezen felül olyan rendszert válasszunk, ami a későbbiekben is bővíthető és fejleszthető lesz, és igyekezzünk jól ismert gyártók termékei közül összeállítani a részegységeket, hiszen ezekkel sokkal előremutatóbb megoldások várhatnak majd ránk.

Kép forrása: www.freepik.com – designed by upklyak