A Moshi Otto Q vezeték nélküli töltő igazán hasznos kiegészítő lehet az egész családnak. Manapság már a gyerekek is okostelefonnal közlekednek, még a lakáson belül is, így a mobilok állandó használata során a gyors és egyszerű töltés megoldása is fontossá válik. A Moshi Otto Q vezeték nélküli töltője tökéletes megoldást kínálhat erre.

A Moshi Otto Q vezeték nélküli töltő Qi minősítéssel rendelkezik, azaz a Qi technológiával rendelkező okostelefonokkal kompatibilis, lehetnek azok Android vagy Apple készülékek. Így ezen a téren fegyverszünetet kötnek a két tábor képviselői.

Kiváló minőség és design

Az okostelefon kiegészítők széles választékát kínáló Moshi termékek kivitelezése és megjelenése mindig igényességet áraszt. Ez a termékük is láthatóan gondos tervezés után született meg. A használhatóság mellett fontos az dekoratív megjelenés is. A jól megválasztott műanyag és textil elemek szép, esztétikus megjelenést kölcsönöznek a terméknek. Egyszerűen kellemes kézbe venni és jól mutat a szobában, irodában, bárhol. Elegáns világosszürke szövet felülete egy vékony szilikon gyűrűvel van ellátva, amely megakadályozza a ráhelyezett készülék elcsúszását és gyengéden megtartja azt. A Moshi Otto Q eleganciájához hozzátartozik egy nagyon visszafogott, kisméretű LED is, ami finom pulzálással jelzi, ha az eszköz töltődik, így tudatja velünk, hogy a készülékünk még töltés alatt áll vagy már nem.

Könnyű használat

A Moshi Otto Q vezeték nélküli töltő beüzemelése nem igényel semmilyen szakértelmet. Gyakorlatilag kivesszük a dobozból bedugjuk és már működik is. Klasszikus „Plug and play” megoldás, azaz „Csatlakoztasd és használd”, és tényleg ilyen egyszerű. A Moshi Otto Q töltő készülék mikró-USB helyett USB-C csatlakozóval rendelkezik, így ez nemcsak a maximum 7,5 Wattos töltést támogatja megfelelő áramerősségű töltővel, hanem USB-C töltőre csatlakoztatva akár 10 Watt töltést is képes biztosítani. Egy mobiltelefon vezeték nélküli teljes feltöltése kb. 3-4 órát vesz igénybe, de a nagyon könnyű és egyszerű használat miatt 10-15 percre is érdemes ráhelyezni a készüléket, mert egy egyszerű mozdulattal már biztosíthatunk némi utántöltést a készüléknek a napi használat során.

Biztonságos töltés

A vezeték nélküli töltés használata kapcsán gyakori kérdés lehet, hogy mi történik akkor, ha egy idegen tárgy kerül a töltő felületre, különösen akkor, ha ez a tárgy fémből készült, például egy kulcscsomó vagy egy fém tűzőgép esetén az íróasztalon. A Moshi Otto Q töltő azonban a megfelelő biztonsági szempontok gondos figyelembe vételével készült, így érzékeli azt, hogy a rákerült tárgy nem egy Qi töltést fogadni képes eszköz. Emellett még azt is képes érzékelni, ha véletlenül a mobiltelefon és a töltő felület közé bekerül valami oda nem illő tárgy, akár egy gémkapocs vagy egy pénzérme. Ez utóbbi esetben sem indul el a töltési folyamat, tehát nem fordulhat elő olyan eset, hogy egy köztes tárgy esetleg átmelegedjen és problémát, tűzveszélyes helyzetet okozhasson.

Összegzés

A Moshi Otto Q töltő jó választás lehet azoknak, akik szeretnének egy praktikus, könnyen használható, szép kialakítású, minőségi alapanyagokból készült, jól megtervezett, könnyű, ergonomikus, vezeték nélküli töltőt választani a mobiltelefonjuk mellé. A Qi szabványt a jövőben várhatóan egyre több okoseszköz is támogatni fogja, így a mobiltelefonok mellett más eszközök vezeték nélküli töltésére is alkalmassá válhat. Praktikus megoldás azért is, mert mindkét mobilplatform támogatja a Qi szabványt, így az újabb Android és Apple termékek esetén is használható. Összességében a Moshi Otto Q töltő remek kiegészítő lehet a mindennapokban.