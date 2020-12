Már te is ajándékvásárlási lázban égsz?

Decemberben a legtöbb embert átjárja az ünnep hangulata, ahogy karácsonyi fények világítják be a belvárosi utcákat, sok helyen ünnepi zene szól, a boltok polcait ellepik a mikulás-dekorációk. Ilyenkor számos egyedi vagy akár bizarr ajándék elérhető, azonban vannak olyanok is, amelyekkel garantált az örömszerzés.

Az ünnep közeledtével egészen meglepő, különc ajándékokra lelhetsz, mint többek között a szakállba fűzhető karácsonyfadísz, pók formájú orrmelegítő, vagy a banántelefon. Azonban valószínű, hogy ezek az ajándékok viszonylag kevés ünnepi kívánságlistán szerepelnek.

Amennyiben szeretnél valódi örömöt szerezni szeretteidnek, és a megszokott zokni, ágynemű, nyakkendő klasszikusoktól is eltérni, a Samsung termékei között pontosan ennek megfelelő ajánlatokra lelhetsz, továbbá bizonyos készülékeket nagyszerű kedvezménnyel szerezhetsz most be!

Az ünnepek alatt is kapcsolatban

A Samsung Galaxy S20 FE okostelefon egy igazi prémium készülék, tripla kamerával és izgalmas, minden személyiséghez illeszkedő színárnyalatokkal tökéletes választás. A Galaxy Note20 vagy Note20 Ultra készülékek a modern vállalkozók számára lehetnek kivételes ajándékok. Ezeket az okostelefonokat 2020 december 1. és 31. között kedvezményesen szerezheted meg, látogass el a Samsung Experience Store üzleteibe, vagy nézz körül a weboldalon!

Amennyiben szívesen választanál egy nagyszerű kiegészítőt a telefon mellé a Samsung ökoszisztémából, most további kedvezményekben részesülhetsz. Az új generációs Galaxy Watch3 okosóra az időtlen formatervezést és a továbbfejlesztett egészségügyi és fitnesz funkciókat hozza el egy prémium eszközben. A Galaxy Buds Live stílusos és ergonomikus kialakításával, valamint kiemelkedő hangminőségével alakítja át a fülhallgatók világát.

Tiszta levegő, békés karácsony

Kiváló ajándékötlet lehet a Samsung egyedülálló légtisztitó termékportfóliójának bármely darabja. Egyre több időt töltünk otthon, így egy olyan meglepetés, amely ennek minőségét emeli, bárki számára tökéletes ötlet lehet! A Samsung öt készülékből álló sorozata korszerű okosmegoldásokkal gondoskodik a tiszta levegőről. Az elegáns, modern kialakítás és a hatékony működés hozzájárulhat a felhasználók egészségének megőrzéséhez.

Maradj képben!

A The Frame TV készülékekkel pedig egyből közös élményt is ajándékozhatsz, szervezzétek meg saját művészeti kiállításotokat! A Samsung Art Store tévés művészeti platformon keresztül a világ legnevesebb múzeumainak és galériáinak műtárgyai közül válogathattok. Azonban, ha nem más nagymesterek képeit néznétek a tévéképernyőn, hanem inkább a család fotógráfusainak alkotásain szórakoznátok, a The Frame TV készülékén erre is van lehetőség! Nincs vidámabb annál, amikor összegyűlik a család, és előveszi a kedvenc, régi fotókat.